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Уроки китайского

Вы еще не поняли, что произошло? К нам вернулись молодость и неопытность

Да-да, в один прекрасный день все мы, кто интересуется автомобилями – покупает их, ездит на них, пишет о них, – проснулись и поняли: нас, снова, как и тридцать лет назад, окружают машины, о которых мы ровным счетом ничего не знаем.

Тогда в страну потянулись первые иномарки, это были «американцы», «европейцы», «японцы». Теперь это «китайцы». Десятки малознакомых и незнакомых брендов. Сотни моделей. И весь наш копившийся десятилетиями опыт идет, как говорится, в топку, нам снова пора за парту.

Знание проблем DSG у коробок Audi, слабых мест подвесок BMW, понимание того, сколько проходит без ремонта система KDSS у внедорожников Toyota, – кому это теперь нужно? Все эти марки ушли с рынка. А на их место пришли другие, для нас они пока еще «кот в мешке». Мы даже в названиях этих машин путаемся и выговариваем их с трудом.

И снова всё – с чистого листа. Кто из этих «китайцев», условно говоря, Mercedes-Benz, а кто «Запорожец»? Вообще, они лучше европейских или хуже? О них принято говорить снисходительно, «через губу», но может быть, к нам действительно пришли машины более высокого уровня, чем ушедшие?

Ведь эта история повторялась много раз. В XX веке лучшими машинами долго считались американские. Потом европейские. Потом японские – хотя каких-нибудь пятьдесят лет назад мир потешался над попытками японцев делать автомобили. Не так давно мы узнали, что и в Южной Корее могут делать автомобили, и они не хуже японских. А сейчас – новое системное обновление и открытие: автомобили из Китая.

Именно в такой формулировке. Называть эти машины китайскими неправильно, китайскими они были двадцать лет назад. А сегодня их делают те же люди, которые создавали для нас иномарки 2000-х. Британец Питер Хорбери когда-то подарил нам знаменитые «плечистые» Volvo седан S60, кабриолет C70, внедорожник XC90. Сегодня он – вице-президент по дизайну Geely. Там же трудится бывший шеф-дизайнер Bentley Штефан Зилафф.

Chery последние годы нанимала европейских автодизайнеров одного за другим. Сначала Джеймс Хоуп, за плечами которого годы работы в Daimler-Chrysler, Ford, GM. Потом Кевин Райс, выходец из BMW (3-я серия F30 и соответствующая «четверки») и Mazda (RX-8). Затем Хакан Сараджоглу – для Ford он разрабатывал Mondeo и Focus, для Porsche – 918 Spyder, Boxer, Cayman.

Лифтбек J7 для JAC рисовал Даниэль Гальоне, создававший дизайн Alfa Romeo и Maserati. Дизайн последних Haval – дело рук Пьера Леклерка, отметившегося в BMW созданием X5 и X6, M3 и M4. Еще раз: это всё люди, отвечавшие за лицо автопрома последних двадцати лет – то есть, того, который мы в России знаем и любим. Именно по этой причине нынешние автомобили из Китая не кажутся нам такими чуждыми.

Но не только в дизайне дело. Начинка этих машин – тоже не китайская. Комплектующие и агрегаты – от Bosch, Magna, Valeo, Delphi, BorgWarner, Punch Powerglide, Aisin, ZF, Mitsubishi, Toyota, VAG. Сами китайские производители эти двадцать лет тоже не теряли времени даром – через совместные предприятия с гигантами мирового автопрома они получили доступ к архитектурам европейцев, самый яркий пример – Geely, купивший в 2010-м Volvo и теперь на разработанной вместе со шведами платформе CMA выпустившая новый Atlas Pro.

Есть и другой пример: блоки цилиндров для Mercedes-Benz, выпускаемых в Германии, везут из Китая, они отливаются на заводе совместного предприятия Daimler и китайской BAIC.

То есть, китайское качество – это уже не повод для шуток. И каждый раз, подходя к автомобилю с китайским именем, надо долго разбираться: а что в нем собственно китайского?

Что ж, интересная задача, на годы вперед. Будем осваивать новую реальность, новые модели, оценивать их силы и слабости, накапливать новый опыт. Это наша задача – понять про «новых китайцев» все самим и помочь разобраться читателям. Главное, чтобы у них были деньги на покупку этих машин – но это уже другая тема.

Кстати, «китайское слово» на глобальном автомобильном рынке – явно не последнее. Мировой ландшафт меняется, в прошлом году топ-3 национальных автопромов выглядел так: на первом месте Америка, на втором – Китай. Символ автомобильного качества, Япония отошла на 4-е место, уступив третье, кому бы вы думали? Индии.

Ждем новую индийскую волну?

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