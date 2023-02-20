Вы еще не поняли, что произошло? К нам вернулись молодость и неопытность
Да-да, в один прекрасный день все мы, кто интересуется автомобилями – покупает их, ездит на них, пишет о них, – проснулись и поняли: нас, снова, как и тридцать лет назад, окружают машины, о которых мы ровным счетом ничего не знаем.
Тогда в страну потянулись первые иномарки, это были «американцы», «европейцы», «японцы». Теперь это «китайцы». Десятки малознакомых и незнакомых брендов. Сотни моделей. И весь наш копившийся десятилетиями опыт идет, как говорится, в топку, нам снова пора за парту.
Знание проблем DSG у коробок Audi, слабых мест подвесок BMW, понимание того, сколько проходит без ремонта система KDSS у внедорожников Toyota, – кому это теперь нужно? Все эти марки ушли с рынка. А на их место пришли другие, для нас они пока еще «кот в мешке». Мы даже в названиях этих машин путаемся и выговариваем их с трудом.
И снова всё – с чистого листа. Кто из этих «китайцев», условно говоря, Mercedes-Benz, а кто «Запорожец»? Вообще, они лучше европейских или хуже? О них принято говорить снисходительно, «через губу», но может быть, к нам действительно пришли машины более высокого уровня, чем ушедшие?
Ведь эта история повторялась много раз. В XX веке лучшими машинами долго считались американские. Потом европейские. Потом японские – хотя каких-нибудь пятьдесят лет назад мир потешался над попытками японцев делать автомобили. Не так давно мы узнали, что и в Южной Корее могут делать автомобили, и они не хуже японских. А сейчас – новое системное обновление и открытие: автомобили из Китая.
Именно в такой формулировке. Называть эти машины китайскими неправильно, китайскими они были двадцать лет назад. А сегодня их делают те же люди, которые создавали для нас иномарки 2000-х. Британец Питер Хорбери когда-то подарил нам знаменитые «плечистые» Volvo седан S60, кабриолет C70, внедорожник XC90. Сегодня он – вице-президент по дизайну Geely. Там же трудится бывший шеф-дизайнер Bentley Штефан Зилафф.
Chery последние годы нанимала европейских автодизайнеров одного за другим. Сначала Джеймс Хоуп, за плечами которого годы работы в Daimler-Chrysler, Ford, GM. Потом Кевин Райс, выходец из BMW (3-я серия F30 и соответствующая «четверки») и Mazda (RX-8). Затем Хакан Сараджоглу – для Ford он разрабатывал Mondeo и Focus, для Porsche – 918 Spyder, Boxer, Cayman.
Лифтбек J7 для JAC рисовал Даниэль Гальоне, создававший дизайн Alfa Romeo и Maserati. Дизайн последних Haval – дело рук Пьера Леклерка, отметившегося в BMW созданием X5 и X6, M3 и M4. Еще раз: это всё люди, отвечавшие за лицо автопрома последних двадцати лет – то есть, того, который мы в России знаем и любим. Именно по этой причине нынешние автомобили из Китая не кажутся нам такими чуждыми.
Но не только в дизайне дело. Начинка этих машин – тоже не китайская. Комплектующие и агрегаты – от Bosch, Magna, Valeo, Delphi, BorgWarner, Punch Powerglide, Aisin, ZF, Mitsubishi, Toyota, VAG. Сами китайские производители эти двадцать лет тоже не теряли времени даром – через совместные предприятия с гигантами мирового автопрома они получили доступ к архитектурам европейцев, самый яркий пример – Geely, купивший в 2010-м Volvo и теперь на разработанной вместе со шведами платформе CMA выпустившая новый Atlas Pro.
Есть и другой пример: блоки цилиндров для Mercedes-Benz, выпускаемых в Германии, везут из Китая, они отливаются на заводе совместного предприятия Daimler и китайской BAIC.
То есть, китайское качество – это уже не повод для шуток. И каждый раз, подходя к автомобилю с китайским именем, надо долго разбираться: а что в нем собственно китайского?
Что ж, интересная задача, на годы вперед. Будем осваивать новую реальность, новые модели, оценивать их силы и слабости, накапливать новый опыт. Это наша задача – понять про «новых китайцев» все самим и помочь разобраться читателям. Главное, чтобы у них были деньги на покупку этих машин – но это уже другая тема.
Кстати, «китайское слово» на глобальном автомобильном рынке – явно не последнее. Мировой ландшафт меняется, в прошлом году топ-3 национальных автопромов выглядел так: на первом месте Америка, на втором – Китай. Символ автомобильного качества, Япония отошла на 4-е место, уступив третье, кому бы вы думали? Индии.
Ждем новую индийскую волну?
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Автомобильный рынок России может превратиться в китайский
Большинство автомобильных экспертов сходятся во мнении, что на российском рынке машин может сработать такой сценарий – китайские марки, чуть ли не полностью, захватывают наш рынок
Поставки китайских автомобилей резко сократились
По результатам мая 2022 года в Россию из Китая завезли готовых легковых автомобилей на общую сумму $32 млн
Модельные ряды китайских компаний в РФ сокращаются
Российский рынок лишился сразу нескольких «китайцев»
Продажи автомобилей китайских брендов в России упали на 51%
Китайские автомобили стали покупать вполовину реже
Аналитики назвали пятерку самых популярных китайских брендов на российском рынке
Самым популярным китайским брендом на российском рынке снова назван Lifan
Общее количество китайских машин, проданных в РФ, почти достигло полумиллиона
Общее количество китайских автомобилей, реализованных на территории РФ, приближается к полумиллионной отметке
Honda представила в Китае еще один бюджетный седан
Японский автопроизводитель Honda представил новый седан для китайского автомобильного рынка