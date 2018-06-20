Перефразируя известную фразу, можно сказать: какой автомобилист не хочет защитить себя от дорожных неприятностей! В этом ему, по идее, должны помочь современные комбо-устройства – своего рода гибрид видеорегистратора и радар-детектора. Вот только смогут ли? Чтобы разобраться в этом, мы собрали очередной большой тест таких гаджетов

Удивительная вещь – прогресс. Еще не так давно автомобильные видеорегистраторы были в новинку, да и радар-детекторы имелись далеко не у всех. Сегодня же такими приборами никого не удивишь. А вот комбо-устройства, совмещающие в себе все удобные и необходимые функции, появились сравнительно недавно. Но среди них уже развернулась нешуточная борьба – производители стараются не только вместить в гаджеты максимум функ-ций, но и сделать их удобными в использовании. Увы, как показал наш тест, так мыслят далеко не все.

«КАРКАМ Комбо 3» (средняя цена 10 000 рублей)

В наших тестах «Каркам» не новичок. Что же в нем изменилось со времени прошлого испытания? Абсолютно ничего! Все так же обращают на себя внимание необычная форма корпуса и его немалые размеры. Но куда заметнее крайне неудобное крепление: если прицепить аппарат к держателю еще можно, то снять – уже проблематично. И дело не только в том, что требуется особая ловкость пальцев, есть опасения, что при излишнем усилии попросту сломается пластиковый фиксатор. А где найдешь ему замену?

Впрочем, в работе прибор отчасти реабилитируется. Настройка параметров не отнимает много времени, да и качество записи вполне соответствует классу недорогих аппаратов. Правда, стоит учесть, что картинка заметно «зернит» при недостаточной освещенности, и искажения по краям, вызванные немалым (160 градусов) углом обзора, заметны. Однако главную функцию прибор выполняет: накоротке можно спокойно прочитать номера на соседних машинах, а знаки и разметка видны почти всегда.

Увы, «антирадарная» часть не так стабильна. Местами «Каркам» работает отлично, заблаговременно предупреждая обо всех угрозах, но иногда внезапно замолкает, игнорируя работающие камеры. Никуда не делась и проблема с предупреждениями о несуществующих камерах: в ходе нашего тестового пробега такое случилось всего единожды, но даже этот один раз подрывает доверие к аппарату.

Но не будем судить слишком строго самого доступного участника теста. Тем более что у него есть дополнительная «фишка» – он может выполнять функции GPS-трекера, передавая данные о движении в «облако» с помощью встроенного модема. Вероятно, есть автовладельцы, которым эта функция нужна.

iBOX Combo F5 (средняя цена 10 000 рублей)

Еще один бывалый участник наших тестов – iBox. На сегодняшний день он олицетворяет собой классику. Это выражено во многом: привычный вытянутый массивный корпус, неплохая система настроек, множество полезных второстепенных функций. Можно отметить и комплектацию – тут вам и разнообразные кабели, и длинный шнур питания, и мешочек для хранения. А вот система крепления по нынешним меркам не самая удачная. Если раньше она вполне устраивала, то теперь на фоне конкурентов двойные пластиковые «полозья» не кажутся надежными, да и отсутствие возможности подвести питание к «подошве» воспринимаешь уже как некоторое неудобство.

Зато F5 по-прежнему хорош по качеству записи. И днем, и в сумерки, и ночью он снимает достаточно четко. А благодаря отличному углу обзора в 170 градусов рассмотреть можно даже ускользающие из «кадра» детали.

В работе с радарами iBox тоже показал себя неплохим помощником. Он стабильно предупреждает как о мобильных засадах, так и о стационарных комплексах (даже самых коварных). Причем в большинстве ситуаций предупреждение поступает сперва от детектора, а уж следом – от базы данных. Правда, стоит оговориться: чувствительность аппарата сделали слишком высокой, из-за чего порой он вводит в заблуждение: подает сигналы там, где радаров нет и в помине. Причин тому может быть множество – и рации дальнобойщиков, и АЗС, и даже мачты сотовой связи. Так что приходится все время держать в голове поправку на помехи, что несколько портит впечатление от в целом неплохой работы.

Inspector Cayman S (средняя цена 11 000 рублей)

Говорят, первое впечатление самое правильное. Так вот, Cayman S производит очень приятное впечатление. У него нет лишних деталей в комплектации (но есть все необходимое), нет вычурной и дорогой упаковки и красочных буклетов. Прибор берет другим: корпус аккуратный, со стильными очертаниями, а главное – очень компактный! Настолько, что габариты «комбо» не сильно превышают размеры обычного видеорегистратора. А значит, найти для него место на стекле будет несложно. Жаль только, что здесь крепление с боковыми «полозьями», это уже не столь стильно и удобно. Впрочем, не будем придираться по мелочам.

Увы, первое впечатление оказалось отчасти обманчивым. Разочарование может постигнуть владельца уже при первой попытке просмотреть запись. И дело не в том, что экранчик у аппарата маленький, вопрос к качеству изображения. Даже в погожий день картинка в движении не балует четкостью. К тому же камера не любит контрового света – темные части становятся настоящими черными провалами, окруженными ореолом засветки. Но главная беда именно в недостаточной четкости, не позволяющей рассмотреть не то что номера на машинах, а порой и дорожные указатели. И это на максимально возможных настройках!

«Антирадарная» часть тоже нередко подводит. В целом с особенностями аппарата смириться, конечно, можно. Но некоторые радары он попросту не замечает! А о тех, что заметил, оповещает очень тихо: если в машине играет музыка, можно запросто пропустить сигнал. При этом ложных срабатываний гаджет допускает немало. В общем, получается, что в симпатичном корпусе разместилась не самая удачная начинка.

SHO-ME Combo Smart Signature (средняя цена 11 000 рублей)

Ой, что-то знакомое… Ба, да это же двойник предыдущего участника теста – того самого Inspector Cayman S! Только корпус у него формой попроще да коробка компактнее. В остальном же все аналогично – те же умеренные габариты, те же кнопки управления, скромный по размеру дисплей и не самое удобное крепление.

К сожалению, по рабочим характеристикам Sho-me также похож на предшественника. Качество записи страдает однозначно – четкости недостаточно, чтобы разглядеть детали, плюс камера крайне чувствительна к свету. Причем в сумерках и темноте картинка портится еще сильнее. Так что как регистратор Sho-me, на наш взгляд, далеко не лучший выбор.

Что же касается второй ключевой функции этого комбинированного устройства, то следует признать, что работа радар-детектора у него неоднородная. В целом, пожалуй, сигналам тревоги можно доверять, но слишком частые ложные срабатывания все-таки смазывают общую картину. Не помогает даже смена режимов «трасса-город». Так что выбор такого комбо признать оптимальным мы, увы, не можем.

SHO-ME Combo №1 Signature (средняя цена 12 000 рублей)

А вот другой претендент с той же «фамилией» слеплен совсем из другого теста. Начнем с того, что корпус у него классический – массивный, вытянутый. Такой вид, конечно, привычнее, но разместить аппарат на стекле сложнее. А еще смутило крепление: сначала оно кажется удобным и надежным, но первая же попытка монтажа способна поставить в тупик. Нет, установить «коробочку» можно без проблем, а вот снять… Попробуйте-ка вывернуть руку и поддеть ногтем пластиковый фиксатор на тыльной стороне! С первого раза это мало кому удастся.

Зато по записи Combo №1 Signature выгодно отличается от своего предшественника. На фоне «собрата» картинка кажется чуть ли не идеальной! Хотя и у нее есть недочеты: местами проступает мелкое «зерно», временами матрица не сразу реагирует на изменения освещения. Но все это по большому счету придирки, ведь качество записи на самом деле достойное. Причем в любое время суток. Аппарат адекватно реагирует на темноту, и даже ночью все необходимые детали можно рассмотреть без особого труда.

Радарная часть тоже работает лучше. Прежде всего это касается ложных сигналов – их тут ощутимо меньше. Да и большинство стационарных «ловушек» он определяет заранее, с запасом. Но не обошлось и без горькой пилюли: о некоторых радарах детектор предупреждает в последние секунды, когда времени оттормозиться уже нет (чаще всего это происходит с камерами, бьющими в спину). И все же Combo №1 Signature нам понравился куда больше, чем компактный Combo Smart Signature. А если учесть, что разница в цене у них всего около 1 тыс. рублей, то выбор представляется очевидным.

Fujida Karma Slim (средняя цена 13 000 рублей)

Среди уже известных конкурентов к нам на тест попала новинка, да еще какая! Абсолютно новая модель, которая на момент подготовки материала еще не успела добраться до розничных магазинов. Имя ей – Fujida Karma Slim.

Первое, чем аппарат привлекает к себе внимание, это размеры. Они настолько скромные, что даже не верится, что перед нами «комбо», а не простой видеорегистратор. Порадовали и немногочисленные (пока) аксессуары – длиннющий провод питания, позволяющий упрятать его под обшивку салона, вилка в прикуриватель с дополнительным гнездом USB, надежный держатель, к которому подводится питание. Это действительно удобно: сел в машину, легким движением установил устройство и… все – можно ехать! Не забудьте только на финише проделать операции в обратном порядке.

С регистраторами Fujida нам уже приходилось сталкиваться. А потому мы даже не удивились, что новичок демонстрирует отличное качество записи: и днем, и в сумерках, и ночью картинка читается отлично! Не доставляют проблем и встречное солнце или резкое изменение освещенности – камера оперативно и адекватно реагирует на перепады. Особо выделим сверхудобную функцию для просмотра видео: достаточно установить на смартфон или планшет фирменное приложение, связать его с «комбо» по сети Wi-Fi – и вы получите не только возможность обновлять базу камер через телефон, просматривать записи на большом экране, но и экспериментировать с настройками, а также наблюдать за изображением в реальном времени! Плюс можно сразу отправить нужный фрагмент по электронной почте.

Радар-детектор тоже на высоте. Спутники аппарат находит быстро, обо всех угрозах предупреждает с запасом. Причем в ходе теста он не проигнорировал ни одной из «ловушек»! Более того, в большинстве случаев сигналы от базы данных и от детектора поступали почти одновременно. И это касается не только радаров, работающих «в лоб», – даже направленные в спину Fujida засекал стабильно и уверенно. Кстати, очень порадовало переключение режимов чувствительности – детектор сам определяет, где находится машина, и в реальном времени автоматически устанавливает нужную настройку. На наш взгляд, функция весьма удобная!

Inspector Marlin S (средняя цена 13 000 рублей)

Очередная классика – аппарат Inspector. Уже привычный вытянутый корпус, качественный пластик и сборка… Придраться не к чему. Даже система крепления с продольными полозками нареканий не вызывает: «язычок» стопора вынесли за габариты, а потому поддеть его при снятии совсем несложно.

И качество записи на высоком уровне: аппарат достойно отрабатывает и днем, и в темное время суток, предоставляя внятную картинку без пересвета и темных «провалов». Придраться можно разве что к не самой высокой четкости – некоторые мелкие детали (такие как номера автомобилей) можно нормально считать только с небольшой дистанции, вдали они немного расплываются.

А вот по части обнаружения радаров все не так однозначно. В основном Inspector достойно справляется со своими задачами, предупреждает о засадах четко и с хорошим запасом, да и ложную тревогу поднимает не так уж часто. Все бы ничего, если бы в отдельных случаях он не устраивал «минуты молчания», игнорируя работающий комплекс видеофиксации. Случается такое нечасто, но даже эти единичные сбои портят в целом очень неплохое впечатление от довольно дорогого «комбо».

Neoline X-COP 9000 (средняя цена 14 000 рублей)

Последним на поле брани выходит еще один представитель классического семейства – уже известный нам Neoline. Несмотря на приверженность проверенным формам, у него есть выгодное отличие от «собратьев» – вынесенные по бокам от экрана крупные кнопки управления. Такое решение существенно упрощает пользование аппаратом.

Качество съемки у прибора достойное, днем картинку даже можно назвать отличной. Не пасует он и в ночное время: недостаток света, конечно, сказывается на четкости, но даже в свете фар знаки, разметка и номера считываются с дистанции в несколько корпусов. На фоне конкурентов – вполне достойный результат. Смущает только, что угол обзора камеры скромный, всего 135 градусов. В большинстве случаев этого бывает достаточно, но может возникнуть ситуация, когда важные детали попросту ускользнут из поля зрения регистратора.

Неплохо работает и функция радар-детектора. В ходе тестового забега аппарат допустил минимум ложных срабатываний, что само по себе примечательно. Однако одну из засад он все же оставил без внимания, что отчасти подорвало доверие к его «показаниям». А почитав отзывы владельцев, мы нашли еще один повод для беспокойства – уж очень многие жалуются на частые потери сигнала спутников. Это приводит к тому, что добрая половина функционала становится попросту нерабочей! Тут мы и вспомнили, что на нашем прошлом тесте Neoline также отличился потерей сигнала GPS. Будем надеяться, что производитель найдет возможность исправить этот дефект, дабы восстановить репутацию в целом очень достойного устройства.

Конечно же, выбор комбо-устройства – во многом дело личного вкуса и предпочтений. Но если опираться на объективные показатели (такие как удобство эксплуатации, рабочие характеристики прибора, его поведение на дороге), то результаты нынешнего теста выводят в лидеры новую модель Fujida. Она отличается не только скромными размерами, но и продуманной до мелочей эргономикой, прекрасным качеством видеозаписи, а также стабильной, четкой и своевременной работой радар-детектора. А если приплюсовать то, что стоимость аппарата не «зашкаливает», попадая аккурат в средний ценовой диапазон, то выбор редакции очевиден – именно Fujida Karma Slim мы признаем самой разумной и оправданной покупкой!