Масса автомобиля, распределение ее по осям, расположение центра тяжести – все это тщательно просчитывается конструкторами. Важны ли такие сведения для рядового автомобилиста?

С одной стороны, вроде бы нет. В конце концов, самый тяжелый груз – это пассажиры, вес каждого из которых (в среднем) принимается за 80 кг. То есть впятером они обеспечивают нагрузку примерно 400 кг. Однако, как правило, такова и грузоподъемность легковушки. Кто задумывается об этом? Даже при пятерых седоках на борту мы чаще всего просто заполняем багажник доверху – всем, чем ни попадя. От легкой, но объемной рассады помидоров до компактных, но очень тяжелых стройматериалов. Интересно, что «умные» чемоданы со встроенными весами уже есть, а тревожный символ на панели приборов автомобиля, сигнализирующий о перегрузе, никто пока не предложил.

Если вешать в килограммах

Рыночному торговцу, загрузившему старенькие «Жигули» овощами так, что тот скребет глушителем по асфальту, не до рассуждений о тонкостях межосевой развесовки. Ему важно до-ехать и довезти, эта работа – его хлеб. Но часто о дополнительной нагрузке на оси забывают и те, кто считает себя продвинутым водителем. Встречается и противоположный подход.

Собственно, на идею этого материала меня натолкнул один телефонный разговор. Я продавал по объявлению ненужный гидравлический («бутылочный») домкрат, позвонил покупатель и спросил: а сколько весит этот инструмент? Я предположил, что килограмма три-четыре, едва ли больше. А зачем это нужно знать? Выяснилось, что молодого человека волнует, не будет ли более массивный гидравлический домкрат откренивать машину, ведь он тяжелее штатного. Смешно? Не очень.

Разумеется, отрицательный «вклад» нестандартного домкрата в развесовку автомобиля будет ничтожным, но на самом деле производители сражаются за каждый килограмм лишнего веса. Облегчают все, что можно. Стараются применять больше пластиков (в том числе углепластиков), алюминия, высокопрочных сталей. Благодаря этому массу среднеразмерного седана за полвека удалось снизить примерно вдвое.

А сколько вообще весит легковой автомобиль? Экземпляры особо малого класса укладываются в 700–800 кг. Седаны размерных классов В и С тянут на 1300–1600 кг. Внедорожники – на пару тонн и больше. Наиболее тяжелы минивэны, тут нередко фигурируют величины 2500–2600 кг.

Вспомним, что различают снаряженную и полную массу. Первая – масса полностью заправленного топливом и техническими жидкостями автомобиля, «отягощенного» только водителем. Вторая величина – масса полностью загруженного автомобиля с максимальным количеством пассажиров в салоне. Разница между этими величинами и есть грузоподъемность, в случае с легковыми моделями составляющая в стандарте порядка 400 кг.

Вернемся к домкрату. Его вес, конечно, очень мал в сравнении с другими частями машины. Например, с тем же запасным колесом, в зависимости от типоразмера оно весит под 20, а то и под 30 кг. Обратим внимание, что его размещают посередине багажника (или под днищем), то есть симметрично относительно продольной оси машины. Хотя бывают и исключения. К примеру, в минивэне Chrysler Pacifica запаска стоит вертикально у левой стенки багажника, за съемной панелью обивки.

Колеса – одни из немногих тяжелых элементов автомобиля, которые приходится поднимать водителю. И то редко – только при самостоятельной сезонной замене или в случае ремонта. Есть ли еще в машинах что-то подобное по весу? Да, к примеру, в пассажирских версиях фургонов-«каблучков» Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Renault Kangoo предусмотрено извлечение сидений второго ряда по одному. Каждое из них весит немногим более 10 кг.

Сравним это с весом двигателя. Вазовский мотор потянет на 130–140 кг, тяжелый дизель импортного внедорожника – на 220–230 кг. Коробка передач Lada Niva весит 30 кг (из опыта – снять ее с автомобиля, висевшего на подъемнике, нелегко и вдвоем). Мосты внедорожников достигают 120–150 кг, около 120 кг весит рама. Наиболее тяжел кузов, он и у легковых моделей приближается к полутонне, а у УАЗ «Патриот» – 760 кг.

Грузите правильно!

В плане загрузки салона вещами мне представляется неправильной компоновка, при которой двухместная часть второго ряда сидений расположена слева, за водителем, а одноместная – справа. Из-за этого большой и тяжелый груз оказывается размещенным ближе к тому борту, который «отягощен» водителем, и тут крен кузова неизбежен. При «зеркальном» размещении большей части заднего сиденья нагрузка будет распределена более равномерно.

Как сказывается груз на развесовке? Во время теста BMW X2 обнаружилось, что у этого полноприводного кроссовера «разгружен» передний мост. А мне как раз выпало «балластировать» автомобиль 150-килограммовым багажом. Две трети его я разместил на заднем диване, оставшуюся треть – в багажнике. И, надо сказать, это дополнительно ухудшило развесовку: рыскание передних колес при разгоне стало заметнее (надо было все грузить в салон).

Точно так же во время дорожных испытаний хотелось добавить «мешок картошки» и под капот спортивного купе Lexus RC 350. Эта модель тоже демонстрировала рыскание передка, только на этот раз во время сброса «газа» на высокой скорости.

Понятно, что ни Lexus, ни BMW не стоит использовать в качестве грузовозов – не для того эти машины созданы. Но, если уж вам довелось везти на них что-то тяжелое, старайтесь разместить груз в пределах базы автомобиля и поближе к полу.

Центр тяжести (или центр масс) у легковых моделей обычно чуть смещен к передней части. Это касается длины, в отношении же высоты чем он ниже, тем приятнее управлять машиной. Впервые я ощутил это на историческом фольксвагеновском «Жуке», который выпускался с военных лет по 70-е годы прошлого века. В силу своей конструкции и развесовки он буквально прилипал к дороге и благодаря этому очень точно прописывал на скорости повороты, подъемы и спуски шоссе. Противоположной крайностью из знакомых мне моделей я бы назвал большой американский кроссовер Acura MDX.

…А «бутылочный» домкрат, как выяснилось, действительно весит около 3 кг. Но, заверяю, он далеко не всегда удобнее стандартного ромбовидного или V-образного, поэтому не спешите менять один инструмент на другой. Сравните предварительно высоту подъема автомобиля до отрыва колес от земли и длину штока гидравлического домкрата. И учтите, что в этом «уравнении» есть еще несколько непростых нюансов.

