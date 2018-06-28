"Тюнинг. Обзор за июнь 2018"

Vilner

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

Изделия болгарской фирмы Vilner в последнее время становятся все более популярными. А причина в том, что ее специалисты делают единственные в своем роде автомобили – вторых таких во всем мире не сыскать! Ведь мастера ателье выполняют практически любые прихоти клиентов. Вот и этот Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe поистине уникален, хотя на первый взгляд этого не скажешь.

Владелец восьмилетнего автомобиля обратился к болгарским спецам не столько для тюнинга, сколько для реставрации салона. Но дизайнеры Vilner не просто подарили интерьеру вторую молодость, а привнесли еще и несколько малозаметных штрихов, сделавших его еще более стильным и роскошным. Мастера стремились сохранить подлинную атмосферу джентльменского клуба, и это удалось им на сто процентов. Так, ощущение эксклюзивности усиливает новая белая кожа, получившая на сиденьях и подлокотниках перфорацию в виде эмблемы Rolls Royce. Выглядит она так, словно машина в таком виде вышла прямо из заводских ворот. Причем помимо внешнего эффекта перфорация служит более эффективной вентиляции сидений.

Поскольку владелец предпочитает дерево вишневого оттенка, в тот же тон были выкрашены ремни безопасности, эмблемы на подголовниках, а также окантовка сидений и дверных карманов. Сами деревянные панели обновили с помощью трех слоев лака и двойной полировки. Торпедо заново обшито специально пропитанной кожей, минимизирующей отражения в лобовом стекле. С кузовом дизайнеры ателье ничего делать не стали. Не подвергался доработкам и силовой агрегат, так как мощности, традиционно для Rolls-Royce, здесь более чем достаточно.

Vilner

Mitsubishi Lancer

Компания Vilner занимается эксклюзивным перешивом салонов самых разных автомобилей, однако чаще всего в качестве ее «подопытных» экземпляров выступают дорогие бренды. Но, как говорится, желание клиента – закон, поэтому иногда появляются совершенно уникальные творения. Например, такие, как этот Mitsubishi Lancer.

Владелец дешевого японского седана 2011 года выпуска, уже, кстати, снятого с производства, захотел, чтобы интерьер машины выглядел не хуже, чем у дорогих премиум-брендов. Сказано – сделано спецами из Vilner! Так, практически весь пластик в автомобиле, получившем название Ronin Allroads («вседорожный самурай») обшили кожей, алькантарой, велюром, а также специальной японской тканью Amaretta из микроволокна (в 4 тыс. раз более тонкого, чем человеческий волос). Эта ткань очень надежна и обладает большим сопротивлением разрыву.

Интересно, что центральная консоль, перед-няя и дверные панели кажутся отделанными деревом, но в реальности это тоже ткань. Металл на внутренней отделке дверей имитирует полировку меча Катана, а рычаг стояночного тормоза – его ручку. Рулевое колесо обшито наппой вперемешку с тканью Amaretta. Приборы совершенно новые – в стиле Ferrari. Также салон может похвастать безрамочным центральным зеркалом, крупным 11-дюймовым сенсорным экраном, на который выводится картинка с камеры заднего вида, и «татуажем» потолка. Помимо новой отделки салон получил целых 35 кг шумоизоляции.

Что же касается внешних изменений, то автомобиль обзавелся полностью светодиодными фарами, дополнительными прожекторами на радиаторной решетке, «дырявым» капотом, расширителями колесных арок, диффузором с четырехствольным выхлопом и крупной гравировкой RONIN во всю крышку багажного отсека. Двигатель при этом абсолютно стандартный – 2-литровая «четверка» с турбонаддувом, развивающая 241 л.с.

ABT Sportsline

Audi SQ7

История фирмы ABT Sportsline уходит корнями в позапрошлый век. Все началось в 1896 году, когда Иоганн Абт открыл в немецком городе Кемптен кузницу, в которой делал подковы для лошадей, то есть улучшал их ходовые качества. Непосредственно машинами компания занялась в 1960 году. Правда, сначала она делала технику для автогонок, а первый тюнинговый «гражданский» автомобиль подготовила в 1970-м. И вот уже пятый десяток лет ABT Sportsline дорабатывает продукцию концерна Volkswagen, включая дочерние Audi, Skoda и некоторые другие бренды. И, конечно, мастера из Кемптена не смогли пройти мимо кроссовера Audi SQ7 с самым мощным в мире серийным турбодизелем.

Его 4-литровый 8-цилиндровый агрегат в серийной версии выдает 435 л.с. и 900 Нм, что позволяет 2-тонному автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и развивать ограниченную электроникой максимальную скорость 250 км/ч. Но после того как над двигателем поработали мотористы ABT, его мощность выросла до 520 л.с., а крутящий момент достиг 970 Нм. Причем реальные замеры конкретного тюнингового экземпляра показали, что максимальный крутящий момент составляет 1038 Нм! При этом разгон до «сотни» сократился до 4,6 с. Электронный ограничитель максимальной скорости, правда, решили не удалять, а жаль, ведь тогда кроссовер вполне мог бы достичь 300 км/ч.

Чтобы владелец автомобиля почувствовал динамику в полной мере, применили специальный звуковой генератор, транслирующий поддельный «голос» мотора в салон. Генератор решено было установить потому, что турбодизель даже такой большой мощности работает слишком тихо.

ABT Sportsline

Volkswagen T-Roc

В свое время компания ABT Sportsline сделала себе имя на участии в кузовном чемпионате DTM, где периодически навязывала борьбу заводским командам. Так что гоночного опыта фирме из Кемптена не занимать и он, безусловно, помогает ее специалистам доводить до ума «гражданские» автомобили, выжимая из них дополнительные лошадиные силы и совершенствуя шасси. Вот и новейший компактный кроссовер Volkswagen T-Roc получил ряд технических доработок.

После проведенного апгрейда автомобиль не превратился в суперкар, но поехал заметно резвее благодаря тому, что его 2-литровый бензиновый турбомотор прибавил со 190 до 220 л.с. Максимальный крутящий момент увеличился с 320 до 360 Нм. Добиться этого удалось с помощью нового блока управления двигателем. Компания ABT Sportsline не приводит никаких динамических показателей, хотя понятно, что они должны улучшиться по сравнению со стандартными 7,2 до «сотни», да и максимальная скорость наверняка выше заводских 216 км/ч. Другие силовые агрегаты пока остались нетронутыми, но со временем мотористы ателье обещают доработать и их.

Чтобы управляемость стала более точной и спортивной, передняя ось автомобиля припала к земле на 30 мм, а задняя – на 40 мм за счет укороченных пружин. Благодаря чему кроссовер фактически превратился в легковой универсал: на грунтовку в таком виде лучше не съезжать, зато на горном серпантине можно «сесть на хвост» какому-нибудь «горячему» хэтчбеку. Способствуют улучшению управляемости и новые колеса диаметром от 18 до 20 дюймов, предлагаемые в различных вариантах дизайна. Других косметических изменений пока нет.