"Тюнинг от Mansory"

Специалистам ателье Mansory удалось покончить с врожденным консерватизмом Gelandewagen, применив при доработке внедорожника нового поколения смелые цветовые оттенки

Mercedes-AMG G63

Mansory AMG G63 P900 посвящен 50-летию ОАЭ, которое празднуется в Стране шейхов с апреля 2021 года по конец марта 2022-го. SUV, созданные к юбилею, обзавелись многоспицевыми колесными дисками с низкопрофильной резиной, радиаторной решеткой с эмблемой Mansory, расширителями колесных арок, спойлером и дополнительной светотехникой на крыше, а также карбоновым капотом с мощным воздухозаборником. В списке внешних доработок числятся также светодиодная подсветка порогов и кофр запаски с праздничными надписями. Но главное – автомобиль получил смелую градиентную окраску кузова черным и фио­летовым. Элементы салона в той же гамме сочетаются с кожаной, карбоновой и полимерной обшивкой бананового оттенка. Интересно, что кресла водителя и переднего пассажира контрастируют по цвету, а на руле отсутствует какой либо логотип. Бензиновый 4-литровый V8 с двумя турбинами форсирован до 900 л.с. и 1200 Нм (+315 л.с., +350 Нм).

Bentley Bentayga Speed

Не успели руководители Aston Martin объявить 707-сильный вариант кроссовера DBX707 самым мощным SUV современности, как тюнингеры из германского ателье Mansory приготовили ответ в виде 900-сильного Bentley Bentayga Speed. Заменив турбонагнетатели, впускную и выхлопную системы, а также перепрошив электронный блок управления двигателем, немцы повысили отдачу 6-лит­рового бензинового W12 более чем на 40%. При этом форсированный мотор по-прежнему сочетается с 8-дипазонным автоматом ZF, которому переписали софт. В результате на разгон до 100 км/ч у доработанной Bentayga уходит лишь 3,5 с, а максимальная скорость достигает 323 км/ч. Автомобиль получил обвес из лакированного карбона, капот с четырьмя вентиляционными прорезями, иные бамперы, решетку радиатора, боковые «юбки» и расширители колесных арок. Доработаны воздухозаборники, внешние зеркала, рейлинги и диффузор. Финальный штрих – 23-дюймовые колесные диски Mansory и оригинальные выпускные патрубки. В отделке салона тюнингеры не пожалели углепластика и кожаных вставок с ромбовидной прострочкой, а также применили руль с увеличенным сечением обода.