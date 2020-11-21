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Тюнинг. Обзор за октябрь 2020

Brabus | Mercedes-Benz GLB вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz GLB вид спереди
Brabus | Mercedes-Benz GLB вид сзади
Brabus | Mercedes-Benz GLB вид сзади
BlackBox-Richter | Audi RS 7 вид спереди
BlackBox-Richter | Audi RS 7 вид спереди
BlackBox-Richter | Audi RS 7 вид сзади
BlackBox-Richter | Audi RS 7 вид сзади

Brabus

Mercedes-Benz GLB

Фирма Brabus из немецкого города Боттроп, известная как самый авторитетный доводчик автомобилей Mercedes Benz (благодаря экстремально мощным моделям, отметившимся в Книге рекордов Гиннесса), занимается и более «приземленным» тюнингом. Например, этот кроссовер GLB никаких рекордов не ставит, зато может похвастаться полноценным комплексом доработок, включающим изменения внешнего вида и салона, а также увеличение мощности силового агрегата.

Дизайн передней части автомобиля стал агрессивнее благодаря новым элементам оформления бампера (доступны только для версии с AMG-пакетом), а диодные прожекторы на крыше добавили ему мужественности. Задняя часть кроссовера обзавелась спойлером на крыше и четверкой 90-миллимет­ровых выхлопных патрубков. По желанию клиента мерседесовская звезда на решетке радиатора меняется на эмблему тюнинг-ателье. Также предлагаются новые колесные диски размерностью 18, 19 или 20 дюймов.

По техчасти апгрейд получил 2-лит­ровый бензиновый турбомотор, мощность которого с помощью чип-тюнинга увеличилась с 224 до 270 л.с., а максимальный крутящий момент возрос с 350 до 430 Нм. Кроме того, ателье Brabus может внести изменения в подвеску в зависимости от того, чего захочет владелец автомобиля: улучшения управляемости или внедорожных качеств. В первом случае кроссовер получит уменьшенный на 30 мм дорожный просвет, а во втором – увеличенный на 35 мм.

BlackBox-Richter

Audi RS 7

Австрийская компания BlackBox-Richter полноценным тюнингом вообще-то не занимается. Она больше известна как фирма, специализирующаяся на оклейке машин виниловыми пленками. Тем не менее ее специалисты спонсировали очень интересный проект, в котором приняли участие несколько известных в своих кругах брендов. Подопытным стал спортивный хэтчбек Audi RS 7.

Сама BlackBox-Richter отметилась в проекте (помимо общей организации всего мероприятия), конечно же, виниловой пленкой, орнамент которой разработал художник Хайо Лемке из немецкой студии EightEleven Design. При этом автомобиль сменил название на Nebulus, которым с ним поделился одноименный бренд одежды и обуви. Ну а за техническую начинку отвечала  фирма HGP Turbo Retrofitting.

Под капот Audi RS 7 уже в заводском виде устанавливается весьма неслабый силовой агрегат: 4-литровый турбированный V8, развивающий 600 л.с. и 800 Нм. Стараниями мастеров HGP Turbo Retrofitting двигатель получил множество изменений, благодаря которым мощность выросла до 962 л.с., а максимальный крутящий момент достиг 1250 Нм! Про динамику разгона ничего не говорится, зато заявляется, что на испытаниях хэтчбек развил 363 км/ч. Помимо доработки мотора автомобиль получил модуль занижения пневмоподвески, сократившей дорожный просвет до минимума.

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