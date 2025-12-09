"Тюнинг. Обзор за октябрь 2025"

CALLUM DESIGN

Aston Martin Vanquish Shooting Brake

Мечты сбываются. Но не сразу. Похоже, четверть века назад, работая над обликом Aston Martin Vanquish первого поколения, Ян Кэллам, впоследствии шеф-дизайнер Jaguar, а с 2019 го владелец компании имени себя, не реализовал многое из задуманного. Теперь время пришло. Точнее, пришло вновь. Еще шесть лет назад первенцем Callum Design стал доработанный Vanquish 25 в привычном облике купе, но без опциональных «полусидений» второго ряда. Сегодня изначальная идея Кэллама об увеличении пространства для поклажи реализована на новом уровне: Vanquish превратился в Shooting Brake! Чтобы скрестить купе с универсалом, пришлось удлинить панорамную крышу и заменить створку грузового отсека. Сплошное боковое остекление без центральных стоек делает профиль модели особенно эффектным. В остальном Shooting Brake цитирует дизайнерские и технические решения, обкатанные на Vanquish 25. Так, атмосферный 6,0 литровый V12 с карбоновым впускным коллектором, новыми распредвалами и софтом блока управления выдает 587 «лошадей», на 60 больше, чем у «донора». Понятно, почему пришлось расширить колею, сделать подвеску жестче и установить углерод-керамические тормозные диски. Салон пережившего повторную реинкарнацию ветерана оживили углепластиковые вставки и небольшой дисплей мультимедиа на центральной консоли.

KAMManufaktur

912T

«Звукооператоры» венгерского ателье KAMM подкрутили настройки фирменного эквалайзера и, чуть приглушив трековые частоты, характерные для бескомпромиссной модели 912С, усилили комфортные. Так появился рестомод 912Т, литера в обозначении которого означает Touring. В данном случае это не синоним увеличения веса, хотя покупатели 912Т, безусловно, оценят улучшенную шумоизоляцию. Ее обеспечивают сохраненные стальные панели дверей и «натуральное» остекление, которое не стали менять на плексиглас. При этом бамперы, крылья, капот и крышка багажника выполнены из карбона, что позволило на целый центнер снизить вес по сравнению с донорским Porsche 912. Норов 1,6 литрового 4 цилиндрового оппозитника знаменитой серии 616 тоже смягчили, установив надлежащим образом откалиброванный электронный блок управления собственной разработки, а также кастомную выхлопную систему с более расслабляющим звучанием от венгерской BDN. Под туринговые характеристики 163 сильного «воздушника» подверстали передаточные числа МКП5 Porsche и установили самоблок ZF. Настройки адаптивной подвески от нидерландской TracTive, как и сиденья, тоже доработали с прицелом на дальние выезды. В романтических путешествиях не лишней будет и опциональная аудиосистема со скрытой установкой, а также беспроводной зарядник смартфонов.

RACING GREEN AUTOMOTIVE & KAHN DESIGN

Range Rover Sport Fintail Prototype

У англичан тонкий не только юмор. На табличке, установленной вместо номерного знака на тюнингованном новом Range Rover Sport, пара G в слове RACINGGREEN стилизована под число 66. Это двойной намек — и на традиционный цвет гоночных машин с берегов Туманного Альбиона, и на знаменитую 66 эскадрилью Королевских ВВС. Созданная еще в Первую мировую, она затем активно участвовала во втором глобальном конфликте, а вскоре после его завершения освоила реактивные истребители. На эстетику современных крылатых боевых машин равнялись компании Racing Green Automotive и Kahn Design при разработке боди-кита для RR Sport третьего поколения (L461). Визуальным продолжением воздухозаборника в переднем бампере в стилистике истребителя-невидимки Lockheed Martin F-35 Lightning II является капот с двумя «ноздрями», щелевыми воздухоотводами и стабилизаторами. Как и выраженный передний сплиттер, юбки порогов, не говоря уже о трехканальном диффузоре, кормовых спойлере и антикрыле, эти элементы, как заявлено, не просто эффектны, но и функциональны: благодаря увеличению прижимной силы Range Rover Sport Fintail более устойчив на высоких скоростях. «Истребительный» акцент усиливают патрубки выхлопной системы, напоминающие сопла реактивных двигателей с форсажной камерой.

URBAN AUTOMOTIVE

Range Rover Sport Urban XRS Widetrack

3,8 c в спурте 0–100 км/ч. «Максималка» 290 км/ч. Для полноразмерного SUV — зачет! Если чего и недостает топовому Range Rover Sport SV с мягкогибридной силовой установкой на базе 4,4 литрового битурбо-V8 мощностью 635 л.с., так это соответствующей его темпераменту более агрессивной внешности. Во всяком случае, именно так посчитали в британском ателье Urban Automotive, а посчитав, мелочиться не стали. Подготовленный в Милтон Кейнсе боди-кит для литерного «Спорта» назвали XRS Widetrack, и это тот случай, когда слова не разошлись с делом. С Widetrack понятно: расширенные колесные арки говорят сами за себя. Что до аббревиатуры XRS, то она расшифровывается как Extreme Road Series. Действительно, нагружать «заряженный» SUV оффроудными элементами не стали, а вот примет спортивности добавили щедро. Это и фирменные кованые колесные диски Urban UF-X, «обутые» в покрышки Yokohama Advan Sport, и множество элементов из некрашеного карбона, включая капот с горбинкой, новые бамперы, пятиэлементный передний сплиттер, задний спойлер и диффузор с выведенным в центр фрезерованным выхлопным патрубком. В интерьере градус агрессивности подняли, установив сиденья-ковши Recaro и руль с карбоновыми вставками на подрезанном внизу ободе.

