"Тюнинг. Русский форсаж"

Российский рынок автомобильного тюнинга и кастомизации динамично развивается, несмотря на сложности с поставками комплектующих и другие экономические вызовы. «Автопанорама» разбиралась, какие тренды преобладают в сфере профессиональной доработки автомобилей в 2025 году

Как и в случае с машинами, рынок автотюнинга адаптировался к бизнес-реалиям. К настоящему времени налажены поставки узлов, деталей и целых тюнинг-китов по параллельному импорту, а работающие в этой сфере российские компании нарастили выпуск собственных компонентов для кастомизации. Хотя усложнение логистики, увеличение сроков доставки и, соответственно, рост цен имеют место, спрос на персонализацию автомобилей даже вырос. Как справедливо замечают опрошенные нами представители индустрии, люди нуждаются в свежих эмоциях. Да и желание клиентов иметь эксклюзивный транспорт на фоне радикального снижения поставок такой техники из Европы, Японии и США играет свою роль.

Косвенно развитие рынка кастомизации стимулируют и ведущие китайские автопроизводители — такие, как Zeekr, Voyah и Aito, изначально предлагающие высокий уровень исполнения и оснащения. Владельцы автомобилей западных брендов хотят видеть такое же эстетическое и технологическое богатство и в своих машинах.

Актуален ли «гаражный» тюнинг?

Под «гаражным» тюнингом принято понимать бюджетную модификацию в небольших автосервисах и гаражных ателье. Эта область бизнеса и сегодня не утратила актуальности. А такое направление, как имитация спортивного стиля, остается ключевым. Популярностью пользуется оклейка кузовов защитными пленками (здесь тренд на кислотные оттенки сменила сдержанная эстетика), установка спортивных элементов подвески, нештатных колесных дисков, элементов обвеса и акустических систем.

Еще одно сверхпопулярное направление — доработка системы выхлопа и чип-тюнинг. В первом случае клиенты обращаются к услугам доработчиков нередко вынужденно, когда нужно заменить отходивший свое каталитический нейтрализатор на нештатный аналог или более доступный пламегаситель. Однако многие энтузиасты заказывают установку прямоточного глушителя, фильтра нулевого сопротивления и даже замену поршневой группы.

Предложения чип-тюнинга (попросту — перепрошивки ЭБУ двигателя без замены узлов и агрегатов) тоже в топе заказов у «гаражистов». Активно тюнингуется также звук системы выпуска, а такие «ненужные» экологические функции, как, скажем, сажевый фильтр, EGR и система впрыска мочевины (AdBlue), деактивируются.

Еще один новый пласт работы — адаптация китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. «Айтишники» с разной степенью успеха перепрошивают мультимедийные системы, чтобы заменить китайский интерфейс на русифицированный, устанавливают русскоязычные приложения, восстанавливают работоспособность медиацентров после блокировки, настраивают Wi-Fi-подключение и онлайн-сервисы.

Все это, конечно, хорошо, но «гаражный» тюнинг в большинстве случаев имеет минусы. Например, перепрошивка заточенных на Китай медиасистем чревата превращением автомобиля в «кирпич», когда несанкционированные обновления приводят к полной неработоспособности систем. Нарушение же заводских характеристик в ряде случаев грозит потерей заводской гарантии, ухудшением работы узлов и систем автомобиля и проблемами с регистрацией внесенных изменений.

Премиальный тюнинг

Антипод «гаражного» тюнинга — премиальная кастомизация, то есть высококачественная доработка статусных машин. Главный тренд здесь — максимальная персонализация. «Мы видим заметное увеличение запросов на уникальные проекты, которые учитывают специфику каждого конкретного клиента», — комментирует владелец мануфактуры Felix Ferro Алексей Букин. Показательный пример такого подхода — один из последних проектов компании — Mercedes V-FF ULTIMATE MANDARIN. Заказчик пожелал видеть в салоне своего Mercedes-Benz V-Class кожаную обшивку эксклюзивного оттенка «мандарин» (такой применяется в автомобилях Rolls-Royce особой серии Black Badge). Специалисты воплотили эту мечту в жизнь — салон V-Class отделали натуральной кожей из известного каталога Hans Rienke.

В силах премиальных ателье — сделать из автомобиля масс-маркета эксклюзивный продукт. К примеру, при доработке специа­листами Felix Ferro микроавтобуса Hyundai Staria утилитарный LCV получил мощнейшую шумоизоляцию салона и светодиодное «звездное небо» в панели крыши, как в автомобилях Rolls-Royce. Внутренние панели были при этом обшиты кожей и алькантарой, а переднюю и заднюю часть салона разделила перегородка с монитором на 43 дюйма.

Чтобы не дать ценам уйти в космос, ведущие российские ателье в последнее время усилили разработку собственных стайлинг-пакетов и технических решений. Так, отечественное тюнинг-ателье TopCar Design имеет собственное производство карбоновых компонентов, включающее компьютерное моделирование, изготовление оснастки и вакуумное формование карбона и кевлара. Эти технологии были задействованы в том числе в актуальном проекте — Mercedes G63 Inferno Carbon Edition. За основу взяли пакет АМG Night (матовая окраска «Черная ночь» и красные тормозные суппорты АМG), использовав 23 дюймовые кованые колесные диски ADV.1 и множество карбоновых элементов. Углепластиком отделан даже капот, корпуса зеркал и кофр запаски на пятой двери. В интерьере акцент тоже сделан на декоре из карбона и коже наппа с ромбовидным дизаи?ном и декоративным золотистым швом. За ускорение же отвечает форсированный 4 литровый V8 (800 л.с. и 1000 Нм), работающий в связке с 9 ступенчатым автоматом АМG Sрееdshift Рlus 9G-Тrоniс. В титановой выхлопной системе Akrapovic Evolution Line использованы встроенные электронные заслонки. Пневмоподвеска перекалибрована, усилена тормозная система.

Со спортивным акцентом

Не теряет актуальности и спортивное ответвление премиального тюнинга. К примеру, международная студия тюнинга Larte Design сохранила офисы в Москве и Тольятти, работая с автомобилями Mercedes-Benz, BMW, Maserati, Infiniti, Tesla и других топ-марок. Один из востребованных проектов компании — комплексное преображение Porsche 911 Carrera серии 992. Доработанный автомобиль отличают форсированный двигатель, усиленная система охлаждения, модернизированная подвеска, усиленная тормозная система, а также фирменный стайлинг-пакет — расширители колесных арок, дополнительные аэродинамические элементы и многочисленные декоративные доработки в интерьере.

Та же компания следует тренду на доработки «зеленых» статусных автомобилей. В актуальном портфолио — проект кастомизации Tesla Model S P85D. Топовой модификации электроседана прописана программа форсирования силовой установки с 700 до 900 л.с. вкупе с установкой специализированного программного обеспечения и фирменного пакета внешних доработок. Аэродинамический обвес Elizabeta включает элементы из карбона и детали из базальтового волокна.

Еще один заметный игрок на поле премиального спортивного тюнинга – российская компания GoshaTurboTech. Эта фирма широко известна по флагманскому проекту Audi R8 V10 Twin Turbo ROKOT, находящемуся в активной фазе. Тюнингеры обещают ни больше ни меньше выдать на-гора самый быстрый спорткар на платформе Audi R8/Lamborghini Huracan в мире. Среди прочего анонсированы битурбодвигатель, форсированный до невероятных 3000 л.с., установка каркаса безопасности, отвечающего требованиям SFI, спортивной подвески, тормозной и выхлопной систем, баллонов с закисью азота (для кратковременного увеличения мощности двигателя), системы пожаротушения, а также карбоновых элементов кузова и внешнего обвеса. Кроме того, уникальная R8 получит переработанные колесные арки для установки колес диаметром 28 дюймов. А еще GoshaTurboTech имеет собственную гоночную команду, в которой выступает известный пилот Руслан Арефьев. Благодаря ему в сезоне 2025 года команда стала чемпионом России по драг-рейсингу. Audi R8 V10 Twin Turbo ROKOT создается специально под Арефьева и нацелена на установление новых рекордов.

Всегда ли это законно?

В 2025 году вступили в силу ужесточенные нормы регулирования модификаций автомобилей, основанные на Техническом регламенте Таможенного союза и ГОСТ 33670 2015. Нововведение благоволит работникам тюнинга, поскольку допускает отсутствие регистрации для таких доработок, как установка аудиосистем, перетяжка салона, некоторые изменения в аэродинамике и легкий чип-тюнинг двигателя (правда, при потере заводской гарантии). В то же время под запретом оказались любые изменения, влияющие на управляемость, без согласования с ГИБДД, в том числе изменение клиренса, удлинение рамы, установка нестандартных бамперов и спойлеров.

Крупные тюнинг-ателье, как известно, проводят предварительную и финальную экспертизу каждого проекта, взаимодействуют с испытательными лабораториями и регистрируют все изменения в ГИБДД в обязательном порядке. Так что клиентам предлагается набор решений (в том числе от зарубежных разработчиков), уже имеющих сертификацию. А это значит, что прежде всего премиальный сегмент тюнинга и кастомизации сохраняет в нашей стране легальный статус и продолжает активно развиваться, адаптируясь к новым тенденциям, изменениям в законодательстве и потребительским предпочтениям.

