"Тюнинг. Обзор за март 2023"

HENNESSEY PERFORMANCE

Supercharged H650 Escalade

Hennessey Performance – в кои-то веки! – сыграла не на повышение, а на понижение. Чего не сделаешь ради прибыли! Cadillac, представив прошлой весной бешеный Escalade-V с компрессорным V8 (691 л.с./886 Нм), создал огромный ценовой разрыв между флагманом семейства и «скалами» с 420 сильными атмосферными «восьмерками». В эту брешь размером $70?000 без труда уместился Hennessey Supercharged H650 Escalade. $27?950 на бочку – и получайте SUV, который уже не выглядит черепахой на фоне литерной версии. Игра стоит свеч, даже если докупить 22 дюймовые кованые дис­ки ($4950) и 6 поршневые тормозные суппорты ($7950) для установки на передней оси. Пакет Н650 от Hennessey включает: механический компрессор двигателя с даже бОльшим объемом рабочей камеры, чем у Escalade-V, высокоэффективный интеркулер, доработанные системы вентиляции картера и впуска, хромомолибденовые толкатели клапанов, новый блок управления и выхлопную систему из нержавейки с более басовитым звучанием. На выходе – увеличение отдачи V8 до 660 л.с./892 Нм и сокращение времени набора 0–60 миль/ч с 5,9 до 5,3 с.

HENNESSEY PERFORMANCE

Supercharged H700 Corvette C8

Если после прочтения предыдущей заметки вы забеспокоились о том, не изменяет ли Hennessey Performance самой себе, то напрасно: техасская компания верна принципам максимализма. Взявшись за доводку первого в истории среднемоторного Chevrolet Corvette, тюнингер лишь мельком глянул в сторону базового С8 Stingray, чей атмосферный 6,2 литровый V8 выдает 497 л.с./630 Нм, а в качестве ориентира взял флагманский C8 Z06 с 679 сильной 5,5 литровой также безнаддувной «восьмеркой». Создавая свой вариант vette, Hennessey пошла проверенным путем: на более крупный 6,2 литровый блок навесили механический нагнетатель, интеркулер, перепрошили «мозги» электронного блока управления, а в качестве бонуса (за дополнительную плату, разумеется) предложили выхлопную систему с более агрессивным саундтреком, легкосплавные диски оригинального дизайна и фирменную ливрею. Подходящий «гарнир» к основному блюду! Форсированный V8 в тандеме с 8 ступенчатым роботом с двумя сцеплениями обрушивает на полотно асфальта мощность 718 л.с. и тягу 865 Нм.

MANHART PERFORMANCE

Sport SV 650

С момента рождения почти 40 лет назад конек компании из немецкого Вупперталя – доработка моделей BMW. Исключения редки. Но здесь тот случай, когда отклонение от «генеральной линии» при ближайшем рассмотрении таковым не является. В качестве основы тюнингеры взяли новый Range Rover First Edition, под капотом которого скрыт бензиновый 4,4 литровый битурбо-V8 от... BMW. Разумеется, он не остался при своих 530 л.с. и 750 Нм, а получил прибавку в 120+ «лошадей» и 140 Нм тяги. Как это отразилось на динамических характеристиках (0–100 км/ч за 4,7 с и 261 км/ч у «исходника») флагмана британской марки весом минимум 2626 кг, пока не сообщается. Но надо полагать, выхлопная система с улучшенными «вокальными данными» и перенастроенная подвеска достались Sport SV 650 не просто так. В полном соответствии с философией Manhart новые качества модели без крикливости подчеркивают говорящие детали: огромные 24 дюймовые кованые колесные диски и фирменная расцветка кузова/интерьера, выдержанная в черно-золотистых тонах. Тираж Sport SV 650 всего 10 экземпляров.

ARCTIC TRUCKS

Nissan Ariya e-4ORCE

Единственный в своем роде электрический кроссовер Nissan Ariya e-4ORCE подготовлен основанной в 1988 году в Исландии компанией Arctic Truck не для показа на автошоу, а для участия в экспедиции от Северного магнитного полюса до Южного полюса, которая стартует в марте 2023 года. Силовая установка модели осталась стандартной: тяговая батарея емкостью 97 кВт⋅ч и обеспечивающая полноприводность пара электромоторов суммарной отдачей 290 кВт. А вот для подзарядки аккумулятора будет использоваться экспериментальный генератор, работающий от портативного ветряка и солнечных батарей. Превратить компактный кроссовер во внедорожник тюнингеры постарались, увеличив клиренс, установив 39 дюймовые покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A и особые бамперы для увеличения углов въезда/съезда. В салоне спец-Ariya появилась встроенная кофемашина. Начальник экспедиции, известный британский путешественник Крис Рэмси, – завзятый кофеман, и на сложном маршруте протяженностью более 27?тыс. км энергетический напиток лишним точно не будет.

