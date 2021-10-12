"Тюнинг. Обзор за октябрь 2021"

Spofec

Rolls-Royce Ghost

Подразделение немецкой компании Novitec – ателье Spofec – добавило экстремальности «младшему» седану марки Rolls Royce. Модель Ghost щеголяет доработанными бамперами, дополнительными аэродинамическими карбоновыми элементами, а также передними крыльями с воздухозаборниками. Весь этот комплект улучшает курсовую стабильность. Еще одно важное новшество – перекалиброванная пневмоподвеска, которая теперь автоматически занижает кузов на 40 мм при движении на скорости до 140 км/ч. Шасси и рулевое управление адаптировано к колесам с 22-дюймовыми коваными дисками Vossen и низкопрофильной резиной размерностью 265/35 спереди и 295/30 сзади. Кроме того, применена фирменная выхлопная система из нержавеющей стали с активными регулировочными клапанами. Но самое принципиальное, что разгонная динамика вышла на новый уровень за счет форсирования наддувного 6,75-литрового V12 с 571 л.с. и 850 Нм до 685 л.с. и 985 Нм. На разгон до 100 км/ч в результате уходит 4,5 с (–0,3 с) при «максималке», по-прежнему ограниченной на 250 км/ч. Для салона же специалисты Spofec предложили практически полное его переоформление по техническому заданию заказчика.

Revozport

Porsche Taycan

Гонконгское ателье Revozport известно своими неординарными аэродинамическими комплектами для люксовых автомобилей и суперкаров. На этот раз тюнингеры предложили свое видение электроседана Porsche Taycan. Точнее, речь идет сразу о двух пакетах доработок исполнений 4S, Turbo и Turbo S. Первый, под названием GTZ, – это своего рода прообраз пока еще не представленной немецким брендом трековой версии Taycan GT3 RS. Модифицированный автомобиль отличают массивное антикрыло типа «гусиная шея», развитые диффузор, рассекатель переднего бампера и боковые юбки из карбонового волокна. Еще одна особенность – необычные колесные диски с аэродинамическими накладками. Второй боди-кит, Revoluzione, адресован любителям путешествовать на высоких скоростях. Элементы обвеса здесь рассчитаны не на увеличение прижимной силы, а в большей степени на улучшение курсовой устойчивости и оптимизацию запаса хода. Двухсекционные 22-дюймовые кованые колесные диски в данном случае вдохновлены «обувкой» недавно представленного Porsche 911 GT3 RS. Аэрокиты GTZ и Revoluzione оценены в 15 и 12 тыс. долларов соответственно.

Manhart

BMW M5 CS

Мастера из ателье Manhart собаку съели на превращении незаурядных спорткаров в гоночных монстров. Не стал исключением и проект MH5 GTR. Тюнингеры взяли за основу спортседан BMW M5 CS, основательно «заряженный» уже по умолчанию. Бензиновый 4,4-литровый 635-сильный битурбированный V8 был форсирован до 788 л.с., а прибавка в тяге составила 185 Нм (до 935 Нм). Таких характеристик инженеры добились заменой блока управления, установкой карбоновых патрубков забора воздуха и доработкой системы выпуска. Кроме того, перекалибровке и занижению подверглось адаптивное шасси. А вот полный привод, 8-диапазонный автомат и штатная карбон-керамическая тормозная система остались без изменений. Об усовершенствованиях свидетельствуют фирменные логотипы, дополнительные карбоновые аэродинамические элементы, черные 21-дюймовые кованые колесные диски и квартет патрубков выхлопа. Звуковой аккомпанемент предусмотрен соответствующий – электронно-управляемые клапаны в выпускной системе генерируют злой моторный рык. Динамические характеристики Manhart MH5 GTR не приводятся, притом что донорский BMW M5 CS ускоряется до сотни за 2,9 с при «максималке» 305 км/ч.

Schmid GmbH

Lada Niva Legend

Немецкая компания Schmid GmbH представила комплект доработок Elantrie, превращающий Lada Niva Legend в электро­кар. Интересно, что электромотор немцы «вживляют» прямо в частично разобранный 1,7-литровый бензиновый агрегат с тем, чтобы 88-сильный «зеленый» двигатель вращал коленчатый вал оригинального ДВС. Для охлаждения электрической силовой установки в капот врезан воздухозаборник. Также конверсия сохранила 5-ступенчатую механику, полный привод, раздаточную коробку и блокировку межосевого дифференциала. Чтобы восполнить запас литий-железо-фосфатного аккумуляторного блока, нужно подключиться к разъему, выведенному в правый борт внедорожника. Со стороны багажника имеется также розетка для запитывания устройств с рабочим напряжением 220 В. Сообщается, что от аккумулятора можно снабжать энергией целый жилой дом в течение суток, после чего останется запас хода еще примерно на 90 км. За «озеленение» Lada Niva Legend спецы Schmid GmbH просят 2800 евро, в то время как такой новый автомобиль обойдется в Германии в 19 900 евро.