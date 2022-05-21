"Тюнинг от Manhart"

Спецы немецкого ателье Manhart сумели выжать 823 л.с. и 1070 Нм из силовой установки BMW M8, превратив спорткупе в исполнении Competition в проект MH8 800.
Спецы немецкого ателье Manhart сумели выжать 823 л.с. и 1070 Нм из силовой установки BMW M8, превратив спорткупе в исполнении Competition в проект MH8 800. Усилиями инженеров бензиновый 4,4-литровый V8 получил оригинальные турбины и систему охлаждения, а также впускной и выпускной тракты и фирменное программное обеспечение. Прибавка мощности и момента составила внушительные 198 л.с. и 320 Нм соответственно. Теперь на разгон до 100 км/ч у MH8 800 уходит лишь 2,6 с против 3,2 с у стандартного BMW M8, а на спурт со 100 до 200 км/ч требуется 5,7 с. Доработан и экстерьер, который обрел «жабры» на капоте, черную радиаторную решетку, многочисленные аэродинамические элементы из карбона, 21-дюймовые колесные диски и фирменные наклейки. Подвеска получила занижение на 30 мм и настраиваемые элементы от KW Automotive. А вот салон оставили почти без изменений, доработано лишь рулевое колесо, получившее обшивку из алькантары и карбоновый декор на спицах, да появились металлизированные накладки на педали. Компания собирается выпустить только 10 таких машин. Стоимость доработок не уточняется.
Кабриолет Mercedes-AMG SL, пришедший в октябре 2021 года на смену купе и кабриолету S Сlass, подвергся радикальной доработке специалистами компании Manhart. Основные усилия были сосредоточены на форсировке топового варианта 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом. Его отдача увеличена с 585 до 800 л.с. благодаря новым турбокомпрессорам, интеркулеру, впускной системе и перепрограммированию блока управления двигателем. В отличие от полноприводного SL 63 4Matic+ у Manhart SL 800 R тяга передается исключительно на колеса задней оси. При этом «раскочегаренный» автомобиль сохранил такие преимущества «донора», как подруливающие задние колеса, система активного подавления кренов, адаптивная подвеска с обширным выбором ездовых режимов, карбон-керамические тормозные механизмы и мягкий складной верх. Шасси было занижено и получило измененные настройки. Отличительными чертами Manhart SL 800 R стали оригинальный аэродинамический обвес, фирменная черно-золотистая окраска кузова и колесные диски. О сроках выпуска Manhart SL 800 R и его стоимости пока не сообщается.
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