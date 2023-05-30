Знакомьтесь – Cadillac Fleetwood, появившийся на свет 22 ноября 1993 года. Максимальная комплектация Brougham, в которой есть все, кроме люка. Может, это и хорошо, поскольку помогает избежать некоторых возрастных проблем

Я купил свой Fleetwood в конце 2018 года. Фиолетовая машина на больших двадцатых спицованных дисках. Голубой салон цвета Adriatic Blue. В общем и целом – автомобиль яркий, харизматичный. К нему бы леопардовую шубу! Влюбился сразу, буквально по объявлению на одном известном сайте по продаже автомобилей, и купил без оглядки, на чистых и искренних эмоциях.

С первого дня знакомство не заладилось – «Флит» отказался заводиться. Сразу стало понятно, что машина с характером. Оставить ее на ночь в выставочной зоне мероприятия означало, что на следующий день я столкнусь с проблемами: то окна не будут открываться, то музыка перестанет включаться. Посыл автомобиля понятен – хочу быть там, где хозяин. Взял ответственность – значит соответствуй!

Возможно, я утрирую, ведь все старые машины нуждаются в уходе. Но есть здесь и что-то мистическое. Автомобиль – это в любом случае член семьи, требующий к себе особого отношения.

Сердцем моего «Флита» служит мотор LT-1, классический Small Block Chevy, который пихали везде куда можно: на Caprice, Impala, Roadmaster, Firebird, Camaro. Но изначально он был создан для Chevrolet Corvette. По требованию заводов, производивших «гражданские» автомобили, двигатель LT-1 адаптировали к седанам, и он получил чуть меньшую мощность, другие головы, впуск и выпуск. Хотя по своей сути это старый добрый V8 родом из семидесятых. Но LT-1 был более эволюционным мотором, чем L05, который ставился на Fleetwood 1993 модельного года и кучу других моделей GM.

Автоматическая четырехступенчатая коробка 4L60E надежна как молоток. Десятки моделей GM проехали на этой КП миллиарды миль. Сзади – неразрезной мост на пружинах и амортизаторах с возможностью подкачки.

Несмотря на родство с остальными моделями General Motors, а конкретно с седанами и универсалами Caprice, Impala, Custom Cruiser и Roadmaster, Fleetwood имеет значительные отличия. Именно благодаря им этот автомобиль переместился в другой класс линейки полноразмерных GM – D-body. Fleetwood 1993 модельного года, более растянутый по сравнению с «одноклассниками», имеет множество технических особенностей. Он длиннее на 20 см, имеет два датчика ABS на каждое заднее колесо, регулируемую заднюю пневмоподвеску (у других это было возможно только в опциях), климат-контроль, подсветку дверных ручек, аудиосистему с восемью динамиками, доводчик багажника и многое-многое другое. И это без опции Brougham, которая включала в себя иной дизайн сидений с дополнительными регулировками, виниловый верх кузова и значки на задней стойке кузова. К тому же, как в случае с моим экземпляром, дилер мог дополнительно снабдить автомобиль стайлингом от компании E&G Classic, то есть иной решеткой радиатора и расширенной отделкой винилом.

Fleetwood продержался на конвейере до осени 1996 года. Затем начал расти спрос на SUV и полноразмерные внедорожники. К тому же средний возраст покупателя Cadillac Fleetwood в девяностых перевалил за 70 лет, и маркетологи захотели привлечь молодую аудиторию.

Никогда более Cadillac и концерн GM не вернулись к заднеприводной платформе седанов на рамной основе. Конкурирующий Ford продолжал использовать данную концепцию на седанах Ford, Lincoln и Mercury вплоть до 2011 года, но Cadillac всегда отличался более рискованной политикой развития.

Я не знаю, можно ли поменять мой Fleetwood на что то другое, и главное, нужно ли это делать. Моя машина объединяет в себе две очень разные вещи – классический дизайн и современную «начинку». Железные хромированные бамперы, хромированные молдинги, валкая, заточенная на исключительный комфорт подвеска, удобные и большие кресла салона. Все это перекликается с невероятной надежностью автомобиля, который ни разу не оставил меня в беде, будучи единственной машиной в семье. При этом у меня есть все, чего нет даже в современных автомобилях: круиз контроль, подсветка поворотов, подкачка поясничного подпора и прочие «плюшки». Люблю, ценю и оберегаю свой Cadillac Fleetwood Brougham’94. Уникальный, последний в своем роде полноразмерный седан от концерна General Motors.

