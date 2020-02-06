Большинство автомобилей с течением времени устаревают, но с некоторыми происходят совсем другие метаморфозы

Если присмотреться к фигурке «Летящей леди» на капоте Rolls-Royce Wraith, можно заметить, что она на самом деле вовсе не летит, а только собирается взлететь или скорее прыгнуть, причем «девушка» в весьма двусмысленной позе. Если бы представительница женского пола в таком виде украшала капот любой другой марки, производителя могли бы обвинить в попрании моральных устоев. Но, как гласит крылатое латинское выражение, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Есть у «Духа экстаза» (таково официальное название фигурки на капоте) и еще одна особенность – у нее одно крыло… меньше другого. Все потому, что для литья «Духа экстаза» используется лекало старой формы, сделанное неточно. Но никто выравнивать размер крыльев не собирается – традиции превыше всего. Да и сами модели Rolls-Royce выпускаются подолгу и обновляются редко. Притом что в реальности изменения происходят постоянно, просто поначалу их сложно заметить.

Тонкие штрихи

Я уже ездил на купе Wraith три года назад, и нынешний автомобиль вроде бы ничем от того не отличается. Но это не так. В 2017-м модель прошла процедуру рестайлинга – вслед за Rolls-Royce Chost и новым кабриолетом Down, который сразу вышел в рестайлинговом виде. Купе обзавелось видоизмененными фарами, решеткой радиатора, дневными ходовыми огнями и бамперами. Передние крылья тоже пришлось заменить – этого потребовала новая форма фар. То есть работа проведена немалая. Тем не менее варианты «до» и «после» в реальности отличаются несильно, настолько несильно, что, если не знаешь об изменениях, можешь ничего и не заметить.

Случилось у Wraith и еще одно обновление – статусное. С выходом в свет новой флагманской модели Phantom стало известно, что на ее базе больше не будут производиться купе и кабриолеты, как прежде. А значит, теперь статус главного (и единственного) купе в линейке Rolls-Royce перешел именно к Wraith. Так что во время теста мне попутно предстоит выяснить, справится ли автомобиль с повышенной ответственностью.

По мощности – однозначно да! Ведь снятый с производства Phantom Drophead Coupe с атмосферным 6,75-литровым V12 развивал «всего» 460 л.с., а 6,6-литровый 12-цилиндровый агрегат модели Wraith благодаря двойному турбонаддуву несет в себе 632 «лошади». По габаритам, правда, «Привидение» (так переводится Wraith) своему почившему «родственнику» уступает, но кто сказал, что 5,3 м длины и почти 2 м ширины мало? Да большинство длиннобазных представительских седанов имеют меньшие размеры!

В салоне я обнаружил только одно изменение, и касается оно цветового оформления центрального экрана. Если раньше графика была зеленой, то теперь черно-белая. Казалось бы, ничего существенного, но так выглядит дороже: яркие цвета хороши для понтов, а здесь все серьезно. В остальном салон прежний, и это правильно, поскольку ничего менять в нем не хочется. Да и рассказывать о нем сложно. Банальные слова о том, что интерьер отделан кожей, деревом и металлом, не могут передать реальных ощущений от визуального, тактильного и «обонятельного» контакта, которые не сравнить с впечатлениями от какого либо другого автомобильного бренда (ну разве что от Bentley).

Над суетой

Первые слова представителя автоинспекции, остановившего меня для проверки, были: «Да ладно!» – так его удивила открывающаяся против хода дверь. А когда я показал, что она закрывается с помощью электропривода, он и вовсе лишился дара речи. Когда он все же отошел от шока, начались расспросы о том, какая мощность, сколько «кушает» и сколько стоит. Документы, кстати, проверять не стал. Добив его напоследок видом звездного неба на потолке, я удалился восвояси.

К слову, Rolls-Royce с недавних пор предлагает новую опцию – «падающие звезды»: имитация звездной летней ночи с периодически пролетающими метеорами почти полная, ведь по заказу сделают и участок неба с созвездиями в твоем полушарии. Осталось добавить движение звезд по небосводу и встречу рассвета. Уверен, в следующем поколении модели все это реализуют.

Огромный 12-цилиндровый двигатель под капотом поражает сочетанием безудержной мощи и интеллигентности, с которой он эту мощь выдает. Купе отзывается на подачу топлива моментально и практически бесшумно, а разгон не теряет плавности, даже если утопить педаль «газа» в пол. Впрочем, я не знаю случаев, когда это потребуется, ведь даже при езде в четверть педали весь транспортный поток остается позади. И все это в безмятежной тишине и полном спокойствии.

Мне всегда нравилось, как работают подвески моделей Ghost и Wraith. Купе чуть жестче седана, хотя все равно очень мягкое. Единственная претензия была к периодическим «взбрыкиваниям» тяжелых колес на резких неровностях. Но вот я еду на самых больших для Wraith 21-дюймовых колесах и не чувствую никаких ударов даже на мерзких температурных швах ТТК. Чудеса, да и только! Может, мое заявление выглядит святотатственным, но этот Wraith едет комфортнее, чем Rolls-Royce Phantom нового поколения.

Как такое возможно? Дело в том, что компания из Гудвуда продолжает совершенствовать модель по мере выпуска. Иногда бывает достаточно закачать новую программу работы амортизаторов, чтобы автомобиль поехал по-другому. Вот и выходит, что Wraith, словно дорогое вино, с годами становится только лучше. А Phantom последнего поколения – модель новая, и у нее, как говорится, все еще впереди.

Для фотосессии Rolls-Royce Wraith мы договорились встретиться с фотографом в пять утра. Указатель забортной температуры показывал легкий морозец, на лобовом стекле оседали мелкие капли моросящего дождя, асфальт покрылся ледяной пленкой. В каждом более-менее крутом повороте тяжелое купе норовило вильнуть «кормой» даже при аккуратном обращении с педалью акселератора – резина-то нешипованная. Угораздило же меня взять дорогущий Rolls-Royce на тест в «день жестянщика»…

Однако я быстро успокоился. Потому что Wraith даже в таких условиях уверенно держал нужный мне курс, будто двигался не по льду, а по рельсам. Этот автомобиль дарит необычайное чувство защищенности, а фигурка «Летящей леди» во фривольной позе говорит о незыблемости законов мироздания. Я нахожусь в капсуле времени, бесшумно разрезающей окружающее пространство. Словно привидение…

