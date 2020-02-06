Автомобильный портал Motorpage
Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином
Логотип Rolls-Royce

Rolls-Royce Wraith 2014 водительское местоRolls-Royce Wraith 2014 приборная панельRolls-Royce Wraith 2014 центральный тоннельRolls-Royce Wraith 2014 кресла для пассажировRolls-Royce Wraith 2014 климат для пассажировRolls-Royce Wraith 2014 «Летящая леди»

Большинство автомобилей с течением времени устаревают, но с некоторыми происходят совсем другие метаморфозы

Если присмотреться к фигурке «Летящей леди» на капоте Rolls-Royce Wraith, можно заметить, что она на самом деле вовсе не летит, а только собирается взлететь или скорее прыгнуть, причем «девушка» в весьма двусмысленной позе. Если бы представительница женского пола в таком виде украшала капот любой другой марки, производителя могли бы обвинить в попрании моральных устоев. Но, как гласит крылатое латинское выражение, «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Есть у «Духа экстаза» (таково официальное название фигурки на капоте) и еще одна особенность – у нее одно крыло… меньше другого. Все потому, что для литья «Духа экстаза» используется лекало старой формы, сделанное неточно. Но никто выравнивать размер крыльев не собирается – традиции превыше всего. Да и сами модели Rolls-Royce выпускаются подолгу и обновляются редко. Притом что в реальности изменения происходят постоянно, просто поначалу их сложно заметить.

Тонкие штрихи

Я уже ездил на купе Wraith три года назад, и нынешний автомобиль вроде бы ничем от того не отличается. Но это не так. В 2017-м модель прошла процедуру рестайлинга – вслед за Rolls-Royce Chost и новым кабриолетом Down, который сразу вышел в рестайлинговом виде. Купе обзавелось видоизмененными фарами, решеткой радиатора, дневными ходовыми огнями и бамперами. Передние крылья тоже пришлось заменить – этого потребовала новая форма фар. То есть работа проведена немалая. Тем не менее варианты «до» и «после» в реальности отличаются несильно, настолько несильно, что, если не знаешь об изменениях, можешь ничего и не заметить.

Случилось у Wraith и еще одно обновление – статусное. С выходом в свет новой флагманской модели Phantom стало известно, что на ее базе больше не будут производиться купе и кабриолеты, как прежде. А значит, теперь статус главного (и единственного) купе в линейке Rolls-Royce перешел именно к Wraith. Так что во время теста мне попутно предстоит выяснить, справится ли автомобиль с повышенной ответственностью.

По мощности – однозначно да! Ведь снятый с производства Phantom Drophead Coupe с атмосферным 6,75-литровым V12 развивал «всего» 460 л.с., а 6,6-литровый 12-цилиндровый агрегат модели Wraith благодаря двойному турбонаддуву несет в себе 632 «лошади». По габаритам, правда, «Привидение» (так переводится Wraith) своему почившему «родственнику» уступает, но кто сказал, что 5,3 м длины и почти 2 м ширины мало? Да большинство длиннобазных представительских седанов имеют меньшие размеры!

В салоне я обнаружил только одно изменение, и касается оно цветового оформления центрального экрана. Если раньше графика была зеленой, то теперь черно-белая. Казалось бы, ничего существенного, но так выглядит дороже: яркие цвета хороши для понтов, а здесь все серьезно. В остальном салон прежний, и это правильно, поскольку ничего менять в нем не хочется. Да и рассказывать о нем сложно. Банальные слова о том, что интерьер отделан кожей, деревом и металлом, не могут передать реальных ощущений от визуального, тактильного и «обонятельного» контакта, которые не сравнить с впечатлениями от какого либо другого автомобильного бренда (ну разве что от Bentley).

Над суетой

Первые слова представителя автоинспекции, остановившего меня для проверки, были: «Да ладно!» – так его удивила открывающаяся против хода дверь. А когда я показал, что она закрывается с помощью электропривода, он и вовсе лишился дара речи. Когда он все же отошел от шока, начались расспросы о том, какая мощность, сколько «кушает» и сколько стоит. Документы, кстати, проверять не стал. Добив его напоследок видом звездного неба на потолке, я удалился восвояси.

К слову, Rolls-Royce с недавних пор предлагает новую опцию – «падающие звезды»: имитация звездной летней ночи с периодически пролетающими метеорами почти полная, ведь по заказу сделают и участок неба с созвездиями в твоем полушарии. Осталось добавить движение звезд по небосводу и встречу рассвета. Уверен, в следующем поколении модели все это реализуют.

Огромный 12-цилиндровый двигатель под капотом поражает сочетанием безудержной мощи и интеллигентности, с которой он эту мощь выдает. Купе отзывается на подачу топлива моментально и практически бесшумно, а разгон не теряет плавности, даже если утопить педаль «газа» в пол. Впрочем, я не знаю случаев, когда это потребуется, ведь даже при езде в четверть педали весь транспортный поток остается позади. И все это в безмятежной тишине и полном спокойствии.

Мне всегда нравилось, как работают подвески моделей Ghost и Wraith. Купе чуть жестче седана, хотя все равно очень мягкое. Единственная претензия была к периодическим «взбрыкиваниям» тяжелых колес на резких неровностях. Но вот я еду на самых больших для Wraith 21-дюймовых колесах и не чувствую никаких ударов даже на мерзких температурных швах ТТК. Чудеса, да и только! Может, мое заявление выглядит святотатственным, но этот Wraith едет комфортнее, чем Rolls-Royce Phantom нового поколения.

Как такое возможно? Дело в том, что компания из Гудвуда продолжает совершенствовать модель по мере выпуска. Иногда бывает достаточно закачать новую программу работы амортизаторов, чтобы автомобиль поехал по-другому. Вот и выходит, что Wraith, словно дорогое вино, с годами становится только лучше. А Phantom последнего поколения – модель новая, и у нее, как говорится, все еще впереди.

Для фотосессии Rolls-Royce Wraith мы договорились встретиться с фотографом в пять утра. Указатель забортной температуры показывал легкий морозец, на лобовом стекле оседали мелкие капли моросящего дождя, асфальт покрылся ледяной пленкой. В каждом более-менее крутом повороте тяжелое купе норовило вильнуть «кормой» даже при аккуратном обращении с педалью акселератора – резина-то нешипованная. Угораздило же меня взять дорогущий Rolls-Royce на тест в «день жестянщика»…

Однако я быстро успокоился. Потому что Wraith даже в таких условиях уверенно держал нужный мне курс, будто двигался не по льду, а по рельсам. Этот автомобиль дарит необычайное чувство защищенности, а фигурка «Летящей леди» во фривольной позе говорит о незыблемости законов мироздания. Я нахожусь в капсуле времени, бесшумно разрезающей окружающее пространство. Словно привидение…
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Что общего у Rolls-Royce Wraith 2014 с дорогим вином
06 февраля 2020

"Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином"
Чарльз Стюарт Роллс. Между небом и землей
07 июля 2015

"Между небом и землей"
История Rolls-Royce. Русский след.
05 июня 2014

"Русский след"
Mansory / Bentley Flying Spur 2014 вид спереди
29 мая 2014

"Тюнинг. Обзор за апрель 2014"
20 марта 2014

"Цифры срывают крышу: 5 самых дорогих кабриолетов"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Rolls-Royce Phantom - rolls-royce phantom 2018 вид спереди
Тест драйв
08 октября 2018

Rolls-Royce Phantom
"Ну как спорить с тем, что Rolls-Royce Phantom – лучший автомобиль в мире?"
Rolls-Royce Ghost - rolls-royce ghost 2015 антидепрессант
Тест драйв
17 ноября 2016

Rolls-Royce Ghost
"Антидепрессант"
Rolls-Royce Wraith - rolls-royce wraith 2013 безмятежный ураган
Тест драйв
13 октября 2016

Rolls-Royce Wraith
"Безмятежный ураган"
Rolls-Royce Ghost, Maybach 62 - maybach 62 и rolls-royce phantom ewb выше некуда
Сравнительный тест
20 января 2015

Rolls-Royce Ghost, Maybach 62
"Выше некуда"
Rolls-Royce Ghost - rolls-royce ghost ewb 2013 оазис спокойствия
Тест драйв
10 декабря 2014

Rolls-Royce Ghost
"Оазис спокойствия"
Rolls-Royce Ghost - rolls-royce ghost 2010 вид спереди
Тест драйв
03 февраля 2014

Rolls-Royce Ghost
"Не имеющий равных"

Интересные новости по теме

Hongqi H7

Дизайнеры Rolls-Royce нарисовали автомобиль для партии

В Сети появилась фотография седана Hongqi H7 второго поколения, над внешностью которого работал Джайлс Тейлор — бывший главный дизайнер Rolls-Royce 29 ноября 2019 0
Новость про Rolls-Royce Ghost - Rolls-Royce Ghost Series II

Rolls-Royce прекратил выпуск седана Ghost

Компания Rolls-Royce анонсировала премьеру прощальной версии седана, однако огорчаться не стоит, так как выход нового поколения уже не за горами 14 ноября 2019 0
Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

Красное знамя Китая хочет убить Rolls-Royce

Компания Hongqi (Хунцзы - Красное знамя) намерена пересадить состоятельных покупателей с британских автомобилей на отечественный автопром 12 ноября 2019 0
Новость про Rolls-Royce - Rolls-Royce выпустит Cullinan Coupе

Rolls-Royce выпустит Cullinan Coupе

К сожалению, это лишь мечты, которые ютятся в голове одинокого дизайнера, однако, фантазия его работает на всю катушку, и сейчас мы можем посмотреть на возможный внешний вид автомобиля 12 ноября 2019 0
Новость про Rolls-Royce - Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Внедорожник Rolls-Royce стал мощнее

Компания Rolls-Royce представила новую модификацию кроссовера Cullinan – исполнение Black Badge 11 ноября 2019 0
Новость про Rolls-Royce Ghost - Rolls-Royce Ghost

Охотники на призраков

Шпионам удалось заснять новый Rolls-Royce Ghost, который был выведен на зимние тесты. Автомобиль серьезно закамуфлирован, однако в облике все же прослеживаются черты старших моделей - Phantom и Cullinan 14 февраля 2019 0
Новость про Rolls-Royce - Rolls-Royce

Как сойти с ума на почве машин

Правду говорят, что у богатых людей свои причуды. Кто-то покупает диковинных животных, кто-то собирает оружие или автомобили. В большинстве своем люди являются просто коллекционерами, пока они не начинают вкладывать в это какой-то особый смысл 05 февраля 2019 0
Новость про Rolls-Royce Ghost - Rolls-Royce Ghost «утёк»

Rolls-Royce Ghost «утёк»

В сети появились фотографии нового Rolls-Royce. Шпионы постарались и сняли машину со всех ракурсов, правда, определению облика это все равно не поможет, так как автомобиль затянут в камуфляжную пленку чуть менее чем полностью 24 января 2019 0

Модели в этом тест-драйве

Rolls-Royce Wraith

2013 - сегодня

26 000 000 руб.

Поколений
1 смотреть
Класс
Купе
Кузов
купе
Тест-драйвов
1 смотреть
Технические характеристики
Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином Wraith Подробности
Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином Wraith - Rolls-Royce Wraith 2013 «Летящая леди» Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином Wraith - Rolls-Royce Wraith 2013 вид спереди Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином Wraith - Rolls-Royce Wraith 2013 вид сбоку Что общего у Rolls-Royce Wraith с дорогим вином WraithВсе фото

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 7 3 0