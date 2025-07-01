Когда в Rolls-Royce заявили, что выпустят SUV, было много недовольных «фи». Но именно благодаря Cullinan денежный поток, текущий в Гудвуд, превратился в полноводную реку. И вот пришло время обновить бестселлер

Cullinan кардинально повлиял на Rolls-Royce. Не только в плане фантастического роста продаж и увеличения объемов производства на заводе в Гудвуде, но и в смысле омолаживания аудитории владельцев автомобилей британской марки. Их средний возраст вплотную подобрался к 40 летнему порогу, хотя еще в 2010 году составлял 56 лет.

Все больше покупателей Cullinan выбирают индивидуальное исполнение Bespoke. Что не прос­то галочка в длинном списке опций, а интерактивный процесс, в котором эксперты Rolls-Royce и клиент активно взаимодействуют друг с другом для персонализации автомобиля в соответствии со вкусами покупателя. Это долгий процесс, но тем желаннее полученный результат. Впрочем, в длительном ожидании есть и свой минус: за то время, пока строят эксклюзивную машину, она может устареть. Так, многие клиенты Rolls-Royce не дождались Cullinan Series II. Много ли они потеряли? На первый взгляд не особо.

Главное, что отличает обновленный кроссовер, — это решетка радиатора с более четкими гранями и светодиодной подсветкой, а также дневные ходовые огни, которые берут переднюю часть в своеобразные «скобки». Сзади появилось новое обрамление выхлопных труб, между которыми разместилась большая защитная пластина из отполированной нержавеющей стали. Там, где нет металла, низ кроссовера опоясывают вставки из черного глянцевого пластика (раньше пластик был матовым). Плюс максимальный размер колесных дисков увеличился с 22 до 23 дюймов, из-за чего инженерам пришлось перекалибровать пневмоподвеску.

С точки зрения «железа» изменений мало. Под огромным капотом находится прежний 48 клапанный двухтурбинный 6,75 литровый V12 мощностью 571 л.с. Гибридного привода нет, хотя его появление неизбежно, поскольку большой V12, тянущий тяжелый, неаэродинамичный автомобиль, вызывает справедливый гнев у экологов: средний расход топлива Cullinan составляет 13,5 л/100 км, а выбросы CO2 — 380 г/км. Двигатель приводит в движение все четыре колеса через 8 ступенчатый автомат, который управляется с помощью рычага на рулевой колонке. Ручного переключения передач не предусмотрено.

Cullinan примерно на треть метра длиннее Range Rover и немного шире. Это хорошо для пассажиров, но для водителя не очень: ехать на этом кроссовере в городе — все равно что управлять фургоном Ford Transit с длинной колесной базой. Пневмоподвеска оснащена активными стабилизаторами поперечной устойчивости и адаптивными амортизаторами, которые получают данные от камеры и системы навигации, чтобы заранее подстроиться под состояние дороги. В режиме Off Road клиренс увеличивается на 40 мм. Пневмоподвеску также можно опустить одним нажатием кнопки, чтобы было легче садиться и выходить.

Шумоизоляционная камера на колесах — это, пожалуй, самое близкое, что подходит под описание Cullinan. Двигатель в салоне абсолютно не слышен, и по незнанию можно даже подумать, что это электромобиль. Да, он очень тяжелый, и колеса у него еще большего размера, чем раньше. И все же едет и поворачивает Cullinan на удивление хорошо. Перенастройка подвески выполнена блестяще, и даже на неровном асфальте автомобиль не теряет достоинства. Рулевое управление тоже настроено великолепно, а вот тормоза хотелось бы помощнее. Кнопка Low на рычаге переключения передач фактически является аналогом «спортивного» режима — она удерживает передачу дольше, позволяя оборотам подниматься выше и ехать чуть быстрее.

К крупным изменениям в интерьере относится стеклянная передняя панель, протянувшаяся от стойки до стойки, — функциональная со стороны водителя и декоративная со стороны пассажира. Между ними находятся новые аналоговые часы с впервые установленной в салоне фигуркой «Духа экстаза». Если вы откроете машину после наступления темноты, увидите настоящее световое шоу. Вначале вспыхивают приборы, затем загорается пассажирская секция, и, наконец, мягко подсвечиваются часы и статуэтка.

Управление «климатом» полностью «физическое», что позволяет регулировать его на ходу, не отрывая взгляд от дороги. И, хотя большинство настроек Cullinan Series II «зашито» в меню, под центральным дисплеем есть программируемые клавиши для быстрого доступа к часто используемым функциям. Кроме того, многими задачами можно управлять не только касанием экрана или поворотным контроллером а-ля iDrive, но и голосом.

Поездка на заднем ряду — отдельное удовольствие. Чтобы испытать его по максимуму, лучше снять обувь, так вы насладитесь дорогостоящим ковровым покрытием. Клиент может выбрать задний ряд на два или три места — в любом случае все пассажиры разместятся с комфортом. Здесь очень тихо, даже когда машина едет быстро. Это больше похоже на бесшумный полет над дорогой, чем на привычную езду.

Существует две версии Cullinan: обычная (некоторые называют ее Silver Badge) и Black Badge. Последняя имеет больше черной отделки внутри и снаружи, а ее мотор не только чуть громче звучит, но и развивает дополнительные 29 л.с., что дает символический выигрыш в 0,1 с при разгоне до сотни. Да, Bentley Bentayga и Range Rover динамичнее, но они и рядом не стояли по уровню роскоши, который есть у Rolls-Royce. И по меркам настоящего люкса они слишком дешево стоят. Новый Ferrari Purosangue ближе по цене к Cullinan, но он ниже и теснее и в плане комфорта не сравнится с «британцем». Впрочем, покупатели таких машин настолько богаты, что им не нужно выбирать между Rolls-Royce и Ferrari — они возьмут оба кроссовера.