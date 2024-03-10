Skoda Kamiq — автомобиль, который мог попасть в несколько разных классов, но в итоге не попал ни в один: не совсем хэтчбек, не совсем универсал и не совсем кроссовер. Тем не менее он является настоящим хитом чешской марки

Сейчас Kamiq — это вторая по популярности модель в линейке Skoda и самая продаваемая в ряде стран Западной Европы. На фоне успеха чешская марка решила улучшить автомобиль с несколько запутанной идентичностью.

До «фейслифтинга» модель выглядела совершенно безобидно: автомобиль, казалось, извинялся за то, что перешел дорогу конкурентам. Skoda попыталась подправить имидж Kamiq с помощью стилистических решений. Форма и размеры обновленного Kamiq не изменились, но более крупная решетка радиатора с вертикальными ребрами и новый дизайн фар добавили модели брутальности. В рамках «фейслифтинга» для Kamiq также стали доступны опциональные матричные фары дальнего света, способные не слепить встречный транспорт, поэтому водители могут постоянно оставлять их включенными.

В некоторых версиях Kamiq 2024 года получил прибавку мощности. Покупателям предложено два литровых двигателя TSI семейства EA211 (поколение evo2). Более мощный из них развивает 114 л.с. — на 6 «лошадей» больше, чем его предшественник, — в то время как версия начального уровня осталась на уровне 94 л.с. Для Kamiq также доступен 1,5 литровый турбомотор мощностью 148 л.с. Как и топовый литровый двигатель, он может оснащаться либо 6 ступенчатой механической, либо 7 ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Базовая версия такого выбора не имеет, здесь стоит 5 ступенчатая МКП.

Хотя Kamiq похож на кроссовер, по дорожному просвету он ближе к хэтчбеку. При этом он предлагает один из самых просторных и продуманных салонов в B-сегменте. Такие детали, как контейнеры для мусора в дверях, удобные подстаканники, столики для задних пассажиров и панорамная крыша с люком, который сдвигается вперед (!), освобождая пространство над головой сзади, означают, что Kamiq — один из наиболее комфортабельных семейных авто малого класса. Багажник тоже неплох: он имеет объем 400 л, регулируемый по высоте пол и электропривод задней двери.

По отделке новинка похожа на самолет бюджетной авиакомпании, но даже здесь Skoda отличилась и украсила интерьер мягкими тканевыми вставками на передней панели со стороны пассажира, создающими ощущение «домашнего уюта». В целом это работает — в салоне находиться приятно.

В стандартной комплектации Kamiq оснащен медиацентром с 8,25 дюймовым дисплеем, у более дорогих версий экран имеет диагональ 9,2 дюйма. Беспроводная зарядка в специальном боксе для смартфонов стала в три раза мощнее, а сам бокс получил систему принудительного охлаждения. Мощность портов USB-C также увеличена с 15 до 45 Вт. Skoda отреагировала на критику ужасно неудобного блока управления кондиционером предыдущего Kamiq: новой панелью Climatronic пользоваться гораздо проще, к тому же у нее исчез раздражающий эффект запотевания.

Трехцилиндровый турбомотор работает достаточно тихо, но его мощности явно не хватает, особенно когда салон забит пассажирами. Коробка DSG переключает передачи достаточно плавно и лучше, чем это делают аналогичные трансмиссии конкурентов. Если выбрать режим движения Sport, то амортизаторы с электронной регулировкой станут жестче, а рулевое управление — тяжелее. Но даже в стандартных настройках у Kamiq хороший баланс между комфортом и управляемостью.

Системы помощи водителю ведут себя довольно навязчиво. Функция удержания машины в полосе включается каждый раз при запуске мотора, а затем мягко, но настойчиво дергает руль — как родитель, который неохотно позволяет своим детям толкать тележку в супермаркете, при этом продолжая ее перенаправлять. Камера не всегда точно распознавала разметку, а электронный ассистент постоянно напоминал о необходимости положить руки на руль на прямой дороге, хотя я его и не отпускал, а просто держал расслабленно.

Несмотря на незначительные минусы, в целом Kamiq оставляет приятное послевкусие. Он и раньше был хорош, а обновление только усилило его положительные качества. Возможно, он простоват и по-прежнему находится на распутье между классами хэтчбеков и кроссоверов, но это нисколько не мешает ему оставаться комфортабельным и практичным. Да, это не автомобиль мечты, в нем нет каких-то ярких запоминающихся черт, однако ничего особо не раздражает. Kamiq исправно отрабатывает каждый вложенный в него фунт — и это главное.

