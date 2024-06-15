В Skoda Kodiaq второго поколения нет ничего радикально инновационного, но этот кроссовер представляет собой удачное сочетание привычного и нового, традиционного и передового

С 2016 года, когда Kodiaq был запущен в серию, Skoda продала свыше 860 тыс. таких кроссоверов. Причем Великобритания стала для Kodiaq вторым по величине рынком после Германии, обогнав родную Чехию. Kodiaq продавался так хорошо потому, что это был большой и относительно недорогой семейный автомобиль, способный с комфортом вместить до семи человек. При этом он разделял многие качества универсала Superb — отличную управляемость, просторный задний ряд и огромный багажник.

Новый Kodiaq сохранил все достоинства предшественника, став при этом еще длиннее и еще просторнее как для пассажиров, так и для багажа. У кроссовера также изменились фары, решетка радиатора с воздухозаборниками под ней, торчащий из задней части удлиненной крыши спойлер и даже логотип. Поставьте старый и новый кроссоверы рядом — и вам не придется гадать, кто есть кто. И вместе с тем «Кодиак» остался «Кодиаком»: не особо красивым и технически ничем не отличающимся от аналогичных кроссоверов под марками Seat, VW и Audi.

На выбор покупателям предлагается несколько вариантов двигателей: базовый мягко-гибридный 1,5 литровый турбомотор мощностью 148 л.с., а также 2,0 литровые турбодизельные мощностью 148 и 190 л.с. и 201 сильный бензиновый — последние доступны лишь с полным приводом. Есть еще подзаряжаемый гибрид, но он имеет передний привод и только пять мест. Чисто электрического варианта нет, и, если вам нужен кроссовер Skoda с электроприводом, стоит обратить внимание на Enyaq.

При выборе семи сидений или подзаряжаемой гибридной версии вам в той или иной степени придется пожертвовать объемом багажного отделения, который в обычном 5 местном Kodiaq вмещает 910 л и может увеличиться до 2105 л при сложенном втором ряде сидений. Диван здесь разделен в соотношении 60:40, и его части двигаются независимо друг от друга, чтобы освободить больше места для ног или багажа. Но, даже если передние сиденья отодвинуть максимально назад, а задние сдвинуть вперед, взрослым пассажирам на втором ряду будет комфортно.

Помимо пары подстаканников и зарядок у задних пассажиров есть блок управления климат-контролем. Центральная консоль спереди представляет собой образец практичности. Поскольку новый Kodiaq недоступен с механической коробкой передач, селектор трансмиссии был перенесен на рулевую колонку, что позволило освободить место, которым дизайнеры Skoda распорядились с умом. Здесь находится до четырех подстаканников (в зависимости от того, как вы их расположите), беспроводные зарядки для двух смартфонов, пара портов USB-C и вместительный бокс в подлокотнике.

По центру передней панели расположен 13 дюймовый сенсорный дисплей. Но на ходу его можно игнорировать благодаря трем многофункциональным «физическим» селекторам под экраном, которые позволяют управлять режимами движения (на тех версиях, где они есть), громкостью аудиосистемы и климат-контролем. Очень практичное решение! Руль не перегружен кнопками, а теми, что есть, можно пользоваться, не отрывая взгляда от дороги.

В дверных карманах имеются съемные контейнеры для мусора, а в водительскую дверь вставлен зонтик — знакомый штрих Skoda Simple Clever, как и скребок для льда, прикрепленный к крышке топливного бака. Новым «умным» решением является крышка бачка омывателя под капотом, которая открывается в воронку и уменьшает количество ненужных брызг при заливке «омывайки». Ну и, конечно же, не обошлось без модных экофишек: текстильная обивка сидений изготовлена из переработанного пластика, а кожа в процессе дубления обрабатывается отходами кофейных зерен, а не химикатами.

Также покупателям Skoda Kodiaq теперь доступен проекционный дисплей и большой стеклянный люк в крыше, который, несмотря на свои размеры, совсем не скрипит при проезде неровностей, что говорит об эффективной звукоизоляции и высокой жесткости кузова.

Мы опробовали все четыре варианта силовых агрегатов — оба дизеля, а также мягкий и подзаряжаемый гибрид. Мягкий гибрид порадовал низким расходом топлива: 6,7 л/100 км. Но, как и следовало ожидать от двигателя мощностью 148 л.с., динамикой не впечатлил. Подзаряжаемый гибрид оказался намного «веселее», что отражается во времени разгона от 0 до 100 км/ч, которое составляет 8,4 с — на 1,3 с быстрее мягкого гибрида. При этом на полностью заряженной батарее емкостью 25,7 кВт·ч он может проехать почти 100 км, не сжигая ни грамма бензина.

Однако, на наш взгляд, лучшим выбором является «младшая» из двух дизельных версий. В пятиместном варианте она стоит 38?945 фунтов стерлингов, сочетая время разгона от 0 до 100 км/ч за 9,6 с с расходом 4,7 л/100 км и не страдая недостатком тяги даже с полной нагрузкой. Более мощный дизель ускоряется быстрее — время разгона до сотни составляет 7,8 с. Хотя он прожорливей и доступен только в 7 местной версии с приводом 4 × 4, что увеличивает его цену почти в полтора раза.

На рынке есть много вариантов семейных кроссоверов, но Kodiaq остается одним из лучших, особенно если учесть стоимость. Его цена ниже, чем у семиместных Hyundai Santa Fe или Peugeot 5008, — это классные машины, но не такие вместительные. Впрочем, если вам не нужно семь мест, у вас есть огромное количество альтернатив, включая универсал Skoda Superb, который больше и едет лучше, а стоит тех же денег, что и новый Kodiaq.

