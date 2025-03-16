За 3,5 года Skoda продала больше 200 тыс. электрических кроссоверов Enyaq. Компактный Elroq стремится добиться аналогичного успеха, во всем подражая «старшему брату»
Elroq — самый маленький электрокроссовер VW AG, электрический эквивалент популярного Skoda Karoq. Своей передней частью он также демонстрирует новый язык дизайна чешской марки. Глянцевая черная полоса заменяет традиционную решетку радиатора, а надпись SKODA спереди — эмблему. После этого, похоже, у дизайнеров Skoda вдохновение закончилось, так как задняя часть новинки похожа на Enyaq. Да и в остальном Elroq не несет ничего нового, а просто копирует другие автомобили на платформе MEB от VW. Но у него есть своя «фишка» — привлекательная цена.
Для Elroq доступны три силовых агрегата, и все с задним приводом. Если вам нужен полный привод, придется подождать версию vRS. Базовый Elroq 50 с аккумулятором на 52 кВт·ч и электродвигателем мощностью 168 л.с. ускоряется до сотни за девять секунд — довольно посредственный результат по современным стандартам электрокаров, но он может легко держаться в потоке машин, и этого вполне достаточно. Большего вы захотите только при обгоне. И вы также можете захотеть большего, чем заявленный запас хода в 373 км.
Elroq 60 с батареей на 59 кВт·ч и двигателем, развивающим 201 л.с., в иерархии модификаций занимает среднее место. На разгон от 0 до 100 км/ч у него уходит менее восьми секунд, а запас хода составляет почти 420 км. Именно эта версия, по расчетам маркетологов Skoda, должна стать фаворитом продаж. Если же вам нужны максимальный запас хода и динамика, выбирайте Elroq 85. Оснащенный батареей на 77 кВт·ч и 282 сильным электромотором, он разгоняется до сотни за 6,6 с, имея запас хода 580 км, что лучше показателей большинства конкурентов.
Elroq с его количеством доступных регулировок сиденья и руля радует водителя еще до начала движения. Хотите сидеть высоко, как в настоящем внедорожнике? Пожалуйста. Желаете чувствовать себя более вовлеченным в управление машиной и занять низкую посадку? Без проблем. Радиус поворота тоже заслуживает особого упоминания, он настолько мал, что кажется, будто у кроссовера поворачиваются колеса задней оси!
На ходу Elroq не преподносит никаких сюрпризов, это просто хорошо настроенный городской кроссовер. Комфорт езды даже на стандартной подвеске впечатляет. Отлично управляемый на трассе и юркий в городе, где он не спотыкается о «лежачих полицейских», этот кроссовер влюбляет в себя всего после нескольких десятков километров за рулем. И это был бы мой идеал компактного электрокроссовера, если бы не Elroq, оснащенный адаптивными амортизаторами DCC. С ними кроссовер становится еще мягче, но и дороже на 650 евро. Стоит ли доплачивать? Я не уверен. Тем более что этот DCC вы можете получить только в топовой версии 85 Sportline.
Интерьер Elroq — почти точная копия более крупного Enyaq, и меня это устраивает: салон здесь определенно лучше, чем у эквивалентного VW ID.4. Внутри Elroq не так интересен, как Kia EV3, но он элегантный, современный и кажется более продуманным. 13 дюймовый экран входит в стандартную комплектацию с новыми кнопками быстрого доступа для отключения раздражающего контроля скорости и помощи при движении по полосе. И мы безмерно благодарны за полосу «физических» кнопок для управления климат-контролем и водительскими ассистентами — еще один пример того, как Skoda делает из тех же деталей интерьер лучше, чем VW. Но главная сила Elroq — в его внутреннем пространстве. Салон очень широк для компактного кроссовера, и этими лишними миллиметрами инженеры распределились с пользой. Багажник — приличного объема, 470 л, с множеством дополнительных мест для хранения.
А теперь самое важное — Elroq просто уничтожает конкурентов своей стартовой ценой в 31?500 фунтов стерлингов, что примерно равно цене бензинового Skoda Karoq с аналогичными характеристиками и уровнем оснащения. Этот ценовой паритет станет ключом к успеху чешской новинки. Возможно, Elroq не самый крутой автомобиль в классе электрических кроссоверов, но он дает все, что от него требуется, и даже больше.
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