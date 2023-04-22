Авто с пробегом: Отсрочка на десять лет

Новые Skoda Superb второй генерации и Honda Accord восьмого поколения в России продавались вяло, их конкуренты выглядели предпочтительнее. А жаль, сегодня это не худший вариант для вторички

Оба претендента появились на рынке примерно в одно время – в 2008 м. «Чеха» с беспрецедентно огромными салоном и багажником приняли позитивно, отдавая должное его завидным ездовым талантам и еще не растраченному до конца позитивному «вагеновскому» наследству. Однако особых тиражей у нас он не показал, хоть и был создан на базе Passat B6. В свою очередь, «восьмой» Honda Accord многие вожделели, памятуя о феерическом победоносном Accord VII. Но, увы, тоже не получилось: «восьмой» Accord (индекс CU) оказался сложнее и еще дороже, заодно подрастеряв изрядную долю внешнего куража былой модели. Так и вышло, что оба автомобиля, весьма, признаться, достойных, по-настоящему «заиграли» лишь спустя десять и более лет после рождения.

Наиболее массовой оказалась модификация Superb 1.8 TSI с АКП. C 2011 по 2013 год наряду с различными версиями DSG к нам, опасаясь ожидаемого фиаско с роботами, возили автомат Aisin. Однако, учитывая имеющийся эксплуатацион­ный букет бензинового семейства TSI, рекомендуем для покупки на вторичке все же дизели. Особенно 1.9 TDI, топливная система которого надежнее и дешевле в обслуживании. Да, в пользу моторов TSI говорят их экономичность и завидная динамика. Но супернадежностью тут не пахнет: закоксовка поршневой группы на моторах до 2014 года выпуска – не редкость, ресурс ГРМ и фазовращателей не более 130 тыс. км плюс программные сбои. Ну и «масложор» 1.8 TSI по-прежнему реалии. Да и в целом по бензиновым моторам не стоит верить сервисным сказочникам о допустимом расходе масла в пять литров (от замены до замены). С TSI расслабляться и пускать дело на самотек нельзя. Любая мелочь в итоге может повлечь замену поршневой группы.

Тревожные симптомы

Honda Accord – перфекционист, большинство его неурядиц связано с особенностями и местом эксплуатации. Машина крепкая, хотя местные издержки – дисциплина обслуживания, качество масла и топлива – делают свое пагубное дело. Двухлитровый 150 cильный мотор R20 в целом не капризен, но и возит тяжелый автомобиль чисто по-пенсионерски. Его коллега (едва ли не эталон «атмосферников») – 2,4 литровый двигатель К24 сложнее по конструкции, хотя сильного преимущества в динамике перед R20 не дает. К24 уступает 2 литровому коллеге в экономичности и стоимости обслуживания. Общей проблемой обоих двигателей стали нежные катализаторы. Холодные пуски и езда в пробках уже после 150 тыс. км провоцируют их «выкрашивание» и пыль, которые влекут ускоренный износ поршневой группы.

Объективно первые тревожные симптомы, привлекающие внимание к здоровью моторов Honda, при гуманной эксплуатации появляются лишь после 150–200 тыс. км. Отлично! А обе трансмиссии, механика и автомат при своевременной замене масла зачастую не «болеют» еще дольше. Проблемой автомата остается заторможенность, с которой придется мириться. Иногда эта коробка может напугать завыванием при старте с места или странным жужжанием на 2 й и 3 й передачах. Бояться не надо, это ее особенности. Но наш выбор – механическая «шестиступка». Даже в руках сорвиголовы она попросится на замену синхронизаторов лишь после 200 тыс. км пробега. Автоспортивные ухищрения Honda пошли во благо.

Много боли владельцам Skoda доставили 6 и 7 ступенчатые трансмиссии DSG. Споры механиков, какая лучше, бесконечны. Модернизация узла всех проблем не решила, поэтому любой робот на вторичном рынке не вариант, даже если все прежние владельцы меняли в коробке масло после каждого резкого разгона. Автомат надежнее. А коль скоро решен вопрос с дополнительным контуром его охлаждения, то надежнее весьма. Кстати, не отмечают проблем и с механикой, которая для Superb, конечно, редкость.

Неоригинал не пляшет

По подвеске «больных» мест у Superb не замечено, как и по рулевой. Рулевые тяги привлекают внимание раз в 80 тыс. км. Шаровые и сайлентблоки, что снижает затраты, можно менять отдельно. И проверьте при покупке задние пружины. Говорят, со временем проседают. В остальном все (за исключением стоек стабилизатора) ходит не менее 50 тыс. км. Уязвимый узел – ШРУСы, которые не должны стрекотать на вывернутом руле. Поэтому целостность их пыльников крайне важна.

Тяжелый Accord – чемпион по расходу тормозных колодок и дисков. А они дороги. Причем дешевый неоригинал, типа пожестче, «сожрет» диски вдвое быстрее. К 80 тыс. км зашумит рулевая рейка. А следом начнут люфтить шаровые опоры. Долговечной подвеску не назовешь. Ресурс амортизаторов – до 60 тыс. км пробега. Сзади коррозируют крепеж «многорычажки» и слабые трубчатые рычаги, что провоцирует, если вы не замечаете ям и катаетесь на больших дисках, нарушение геометрии подвески. Но все же главную бурю негодования здесь вызывают зашкаливающие цены на родные запчасти.

Времена идеальных японских кузовов прошли. У 10 летнего Accord наверняка обнаружатся сколы на передней части кузова и зачатки коррозии, причиной чему тонкое ЛКП. Некрасиво будет и под уплотнителями, по краям дверей и в райо­не люка. Последнего, кстати, лучше вообще избегать – узел проблемный. Когда «рыжая» показывается из-под резины уплотнителей, профилактика уже бессильна, остается только закрашивать.

Дешевеет едва-едва

Антикор Superb хорош, однако толщина и стойкость ЛКП незавидные. Часто придется менять хромированные детали внешней отделки. Но особое внимание при покупке лифтбека – мультифункциональной пятой двери. Со временем сложный механизм отказывает, закрытие неполное, глючит электрика замков. И это отличный повод выпросить скидку, ремонт двери не дешев. Жалуются и на жесткость дверных уплотнителей – они начинают скрипеть, теряют герметичность, протирая ЛКП в проемах.

В плане электроники и по износу салона навскидку лидером выглядит Honda Accord. В Skoda чаще селятся «сверчки», звучат начинка дефлекторов и пластиковая рамка панели «климата». Любопытно, что кожаный салон Superb более износостойкий, чем ткань, тогда как в Accord ситуация обратная. Японское правило «кожа только к телу, а остальное – кожзам» преждевременно убивает боковины сидений. Зато пробегу на тахометре Skoda лучше не доверять, его реальные цифры легко удаляются из всех электронных загашников автомобиля.

Словом, честный Superb станет неплохим выбором, если грамотно диагностировать двигатель и держаться подальше от роботизированной трансмиссии. Accord – тоже крепкая и надежная машина, которая станет отличным выбором. Инспектировать при ее покупке придется решительно все. Запчасти порой необъяснимо дороги, а дешевые заменители не всегда «прокатывают». Зато дотошность при выборе Accord будет надежно хранить вложенные в него деньги. Дешевеет он едва-едва.