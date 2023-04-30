CX-60 — самый большой кроссовер Mazda, который можно купить в Великобритании. Сможет ли эта новинка с языком дизайна Kodo и роскошным интерьером отобрать покупателей у игроков премиум-класса?

Чем Mazda CX-60 отличается от большинства конкурентов, так это необычным набором силовых агрегатов. Подзаряжаемая гибридная версия оснащена 2,5 литровой бензиновой «четверкой» с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и расположенным между ними электромотором. В сумме оба двигателя способны выдать 323 л.с. Это самый мощный серийный автомобиль Mazda в истории! И первый с подзаряжаемым гибридным приводом. Заявленный запас хода на аккумуляторе (для оптимизации центра тяжести он расположен под полом между осями кроссовера) составляет 63 км.

Об этом как-то странно писать в 2023 году, но в качестве альтернативы гибридному приводу Mazda предлагает не электромотор, а новейшую 3,3 литровую рядную дизельную «шестерку». Дизель доступен в двух вариантах: на базовой версии с задним приводом он развивает 197 л.с., а в «верхних» комплектациях с полным приводом его мощность достигает 254 л.с. Этот мотор работает с КПД более 40% и, несмотря на гигантский рабочий объем, обес­печивает такой тяжелой машине, как Mazda СХ-60, высочайшую топливную экономичность. Во время 200 километрового экопробега нам удалось уложиться в 4 л/100км — при более энергичном вождении этот показатель упал до все еще впечатляющих 5 л/100 км.

Благодаря длинному капоту и смещенному назад салону выглядит кроссовер крайне изящно. Рельефные боковины красиво переливаются, но, если вы выберете серебристый цвет кузова, эффект игры объема сойдет на нет. Салон также довольно чувствителен к цвету. Сядьте в модель начального уровня с однородным угольно-серым интерьером, и вы поймете, о чем идет речь. Да, он очень хорошо собран и впечатляюще мягок, однако ему не хватает визуального разнообразия. А стоит пересесть в кроссовер с более светлым салоном — и вы получите дополнительный вау-фактор из кожи наппа, шпона клена и ткани кимоно. Причем самая роскошная Mazda CX-50 стоит меньше 50?000 фунтов стерлингов – с этой отметки только начинаются прайс-листы конкурентов премиум-класса.

Несмотря на внушительную длину 4,8 м, из-за продольно расположенного силового агрегата в реальности Mazda CX-60 не намного практичнее, чем CX-5. Зато она дает совершенно иной опыт вождения. Ускорение гибрида впечатляет. Когда аккумулятор заряжен, вы получаете полный крутящий момент электродвигателя, что обеспечивает моментальный подхват на любой скорости. Дизель стучит на низких оборотах (следствие хитроумных настроек экономии топлива за счет обедненной смеси), но отлично сочетается с коробкой передач, быстро набирая обороты даже в базовом, 197 сильном формате. У него всегда есть запас крутящего момента, чтобы быстро ускориться и безопасно завершить обгон.

Кроссовер точен и прост в управлении: легкий на маленькой скорости руль по мере разгона наливается приятным усилием и реагирует на повороты без резких движений. Подвеска на двойных поперечных рычагах хорошо справляется с неровностями, а ведущая задняя ось позволяет лучше ввинчиваться в повороты под сброс газа. Кроме того, за счет более равномерной развесовки между осями на асфальтовых волнах не возникает раскачки, свойственной кроссоверам с поперечным расположением двигателя.

Тем не менее у классической компоновки есть минус: при внушительных габаритах кузова (Mazda CX 60 крупнее своих конкурентов) объем багажного отделения составляет всего 477 л, если не считать пространства под полом. При этом кажется, что место под капотом распределено неэффективно – 2,5 литровый двигатель выглядит потерянным в длинном и глубоком моторном отсеке. Но тому есть объяснение: для улучшения распределения веса двигатель был сдвинут за переднюю ось. Кроме того, дополнительное место под капотом необходимо для шестицилиндровых дизельных моделей. Ну и комфорта пассажиров вся эта история никак не касается – на заднем ряду достаточно места для ног, а ширина кузова позволяет спокойно сесть здесь втроем.

Многие подзаряжаемые гибриды в этом сегменте способны порадовать вашего бухгалтера, ценящего низкие выбросы на бумаге и обещание отличного расхода топлива. Но в повседневной жизни это будет скучный автомобиль. Гибридная Mazda CX-60 порадует больше, хотя и она не лишена недостатка в виде непонятного шума при подключении электромотора и не совсем адекватно работающей трансмиссии. А вот дизельная версия, к которой мы поначалу отнеслись скептически, оказалась превосходной. Она не такая «зеленая» на бумаге, но в реальности удивительно экономична в дальних поездках. Так что мы рекомендуем именно этот мотор.

Вообще, мы восхищены тем, как на фоне повсеместного электросумасшествия Mazda, как верный своей цели самурай, продолжает держаться за древнее оружие – двигатели значительного объема. Оказывается, ДВС рано списывать со счетов, еще есть возможности по повышению их эффективности.

Большой кроссовер Mazda бесстрашно вошел в воды, кишащие акулами премиум-класса. Рецепт выживания для CX-60 прост: по цене гибридного Toyota RAV4 или Peugeot 3008 предложить покупателям машину с такими же повадками и уровнем комфорта, как у более дорогого BMW X3. Возможно, это сработает. Но, если выбирать, наше сердце будет на стороне дизеля.