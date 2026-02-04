Автомобильный портал Motorpage
Mazda предлагает альтернативу распиаренной «зеленой» технологии

Что лучше — поймать злоумышленника прямо на месте преступления или дать ему улизнуть, смешаться с толпой, а затем долго и упорно разыскивать? Ответ кажется очевидным, но в случае с «парниковым» СО2 сплошь и рядом реализуется второй, «кривой» сценарий. Современные катализаторы для ДВС лишь преобразуют токсичный угарный газ (Со) в безвредную в небольших концентрациях двуокись углерода, а дальше хоть трава не расти. Но «зеленые» тычут пальцами в СО2, обвиняя в посягательстве на климатическую устойчивость. Под крики «Ату его!» всячески продвигают CCUS, технологию улавливания углекислого газа из атмосферы с последующим помещением в темницу подземных хранилищ.

Вот только CCUS применима в основном для производственных процессов, но и в этом случае технология оказывается дорогостоящей и неэффективной. Металлурги не дадут соврать. Единственное в мире действующее предприятие по производству стали в промышленных масштабах с использованием CCUS — проект Al Reyadah в Объединенных Арабских Эмиратах — улавливает лишь немногим больше четверти своих выбросов, которые затем используются для так называемой улучшенной добычи нефти. Это процесс, при котором CO2 закачивается в истощенные нефтяные или газовые пласты для извлечения большего количества ископаемого топлива, что, по мнению экспертов, приводит только к увеличению количества выбросов. Кроме того, постоян­но повышаются расходы на транспортировку CO2 к местам «складирования», а те — по экономическим причинам — должны находиться на удалении не более 300 км от места улавливания углекислого газа. Постоянный мониторинг таких хранилищ тоже обходится недешево. Стоит ли удивляться, что в 2024 году в разных отраслях насчитывалось лишь порядка 40 реально работающих проектов с использованием CCUS. Суммарная мощность таких установок позволила «упаковать» — страшно сказать! — менее 0,2% от всего объема выбросов двуокиси углерода в мире. А вишенка на торте — отсутствие, по мнению специалистов, реального прогресса в сфере CCUS.

И что тут может предложить небольшая автомобильная компания из Хиросимы, которую к тому же обвиняют чуть ли не в саботаже электрических технологий? А вот что. Минувшей осенью Mazda на выставке Japan Mobility Show представила концепт Vision X-Coupe, который правильнее было бы назвать полноценным превью нового флагмана собственно легковой линейки марки. Под капотом прототипа скрывалась готовая гибридная силовая установка мощностью 510 л.с. на основе любимого Mazda роторного двигателя в роли генератора для электромотора и тяговой батареи. Стоп! Как это вообще возможно сегодня при всем известной, мягко говоря, экологической небезупречности «ротора»? Одного только перевода на биотопливо, приготовленное из микроводорослей, для «озеленения» такого ДВС явно недостаточно.

Действительно, Mazda пошла дальше и заявила революционную альтернативу CCUS — технологию Mobile Carbon Capture (МСС). Она позволяет прямо на борту отделить СО2 от выхлопных газов и запечатать в капсуле с абсорбентом. В этом качестве используется минерал цеолит, в составе которого примерно 70% диоксида кремния плюс оксиды бора, железа, калия, кальция, магния, марганца, натрия. Невзрачное вещество серо-бежевого цвета обладает не только повышенной термостойкостью, но и свойством избирательно поглощать те или иные молекулы. Цель в случае с синтетическим цеолитом можно запрограммировать. Mazda проделала не только это, но и разработала способ разгрузки капсулы с цеолитом от накопленного СО2. Не для закачки углекислого газа в подземные хранилища, а для использования при производстве удобрений и карбоновых нитей.

Такая безотходная технология в теории выглядит привлекательно. А что насчет практики? В конце 2025 года Mazda 3 с биодизельным двигателем из состава команды Mazda Spirit Racing успешно продемонстрировала функциональность МСС в ходе 7 го этапа японской гоночной серии Super Taikyu Endurance на трассе Fuji International Speedway. Новый слоган компании из Хиросимы «Радость от вождения питает устойчивое будущее» наполняется реальным содержимым.
 

