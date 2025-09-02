Автомобильный портал Motorpage
Mazda 6e (2026) салон
На фоне «одноклассников» салон новинки отделан роскошно. Но отсутствие «физических» кнопок вряд ли обрадует поклонников марки
Mazda 6e (2026) рульMazda 6e (2026) второй ряд
Mazda 6e (2026) антикрыло
Mazda 6e выглядит узнаваемо, но, кроме фирменного стиля, ничего японского в ней нет
Mazda 6e (2026) вид сзади
Mazda 6e неплохо ускоряется, превосходно тормозит и чутко слушается руля, но жесткая подвеска все портит

Новая «шестерка», электрический лифтбек с задним приводом и китайской начинкой, придет на смену привычному модельному ряду седанов и универсалов Mazda 6

Это уже второй электромобиль в истории Mazda. Первым стал кроссовер MX-30, который оказался «сырым» и был отвергнут покупателями. Чтобы не наступить на те же грабли еще раз, Mazda решила доверить разработку новой «электрички» китайцам, которые в этом вопросе ушли далеко вперед. Лифтбек 6e — результат давнего партнерства автопроизводителя из Хиросимы и автогиганта Changan. Шасси, на котором базируется новая «шестерка», также используется в моделях Deepal. Производиться модель будет в Китае. А что в ней японского?

Кроме дизайна — по сути ничего. Выглядит новинка узнаваемо, у нее характерные задние фонари, четко очерченные боковины и пронзительные фары, объединенные со светодиодной каймой решетки радиатора. Но стоит обойти автомобиль несколько раз, и вы поймете, что в пропорциях кузова есть что-то странное. Словно рисовали его не живые люди, а искусственный интеллект. Хорошо, но могло быть и лучше.

Хотя шасси проектировали китайцы, в Mazda утверждают, что их инженеры контролировали разработку подвески, рулевого управления и тормозов 6e, чтобы гарантировать фирменные ходовые качества и управляемость. А самое главное, что партнерство с Changan позволило Mazda вывести 6e на рынок гораздо быстрее, чем если бы она занималась разработкой самостоятельно.

Покупателям 6e доступны две версии: Standard Range и Long Range. Базовая «шестерка» оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 68,8 кВт·ч. Он питает электродвигатель мощностью 254 л.с., установленный сзади, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 7,6 с. Запас хода по тесту WLTP составляет 477 км. Версия с увеличенным запасом хода комплектуется литий-никелево-марганцево-кобальтовой батареей емкостью 80 кВт·ч, которая позволяет проехать на 70 км больше. Электромотор здесь на 12 л.с. слабее, чем у стандартной модели, что увеличивает время разгона до сотни на 0,2 с.

Посадка за рулем типична для современных электромобилей с платформой-скейтбордом. Кресло водителя в самом нижнем положении хочется опустить еще сантиметров на пять, а у рулевой колонки могло бы быть больше хода регулировки по вылету и высоте. Но сами сиденья, обеспечивающие хорошую поддержку, очень удобные, а педали расположены идеально.

Едет Mazda 6e намного лучше, чем вы ожидаете. Салон отлично изолирован от шума ветра и дороги, и только разбитый асфальт нарушает покой. Рулевое управление избавлено от резких реакций, хотя достаточно острое (всего 2,5 оборота от упора до упора) и точное. Калибровка тормозов впечатляет — они мгновенно реагируют с первого сантиметра хода педали. Длинноходная педаль газа позволяет плавно регулировать ускорение и обеспечивать линейный набор скорости.

Разгон до 100 км/ч менее чем за 8 с может показаться несколько скучным для электромобиля, но в городском потоке этого не ощущаешь: энергичное ускорение дает возможность с захватывающей легкостью прорезать поток более медленных машин. На извилистых загородных дорогах «шестерка» спокойно проходит быстрые повороты и меняет направление с приятной для двухтонной семейной «электрички» четкостью.

Замеры экономичности на нашем тестовом маршруте показали, что Mazda тратит 1 кВт⋅ч на 6,3 км, что является неплохим, но не выдающимся результатом. Единственное, что напря­гает, — это очень жесткая подвеска, заставляющая кузов вздрагивать на неровностях.

Мы тестировали топовую версию Takumi Plus с великолепной отделкой салона из алькантары и натуральной кожи. В сочетании с весьма щедрой комплектацией — с панорамной крышей, охлаждаемыми и подогреваемыми сиденьями, климат-контролем для задних пассажиров и отличной аудиосистемой Sony — Mazda ощущается дороже «одноклассников».

Хотя места в салоне достаточно для четверых, он не кажется таким просторным, как ожидаешь, учитывая длину 4921 мм и колесную базу 2895 мм. То же самое можно сказать и об узком 466 литровом багажнике. К счастью, для хранения зарядного кабеля и ручной клади есть еще дополнительный 72 литровый отсек под капотом.

Обзор назад на удивление плохой: водитель видит лишь узкую полосу, напоминающую щель почтового ящика. Хорошо, что камеры высокого разрешения обеспечивают четкое изображение при маневрировании на низкой скорости. Но самая большая проблема 6e — в другом. «Физические» кнопки, которыми наслаждаются нынешние владельцы Mazda, в 6e отсутствуют, а вместо них — перегруженный функциями центральный экран. Запутанная навигация в меню, чрезмерное количество настроек и рандомно включающийся электронный ассистент в стиле Siri — все это выглядит совсем не в стиле Mazda.

Впервые в истории марки водителю доступно управление жестами. Имеются даже камеры, которые проверяют салон на наличие детей и напоминают, если вы вдруг решите покинуть машину без них. А еще через фирменное приложение Mazda можно предоставить троим друзьям бесключевой доступ к машине. Понимаем, что китайцы любят такой технологичный подход, но не уверен, что британским автовладельцам, а также их страховым инспекторам это понравится.

С ожидаемым стартом продаж по цене 40?000 фунтов стерлингов следующим летом 6e попадает в гущу конкурентов, включая Tesla Model 3, BMW i4, Polestar 2, Hyundai Ioniq 6 и Kia EV4. Но, несмотря на жесткую подвеску, узкий багажник и неудобный интерфейс медиацентра, Mazda должна завоевать внимание покупателей благодаря сочетанию стильной внешности, достойного запаса хода и богатых комплектаций.
 

Mazda 6e (2026) Перевод с китайского
