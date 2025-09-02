Новая «шестерка», электрический лифтбек с задним приводом и китайской начинкой, придет на смену привычному модельному ряду седанов и универсалов Mazda 6

Это уже второй электромобиль в истории Mazda. Первым стал кроссовер MX-30, который оказался «сырым» и был отвергнут покупателями. Чтобы не наступить на те же грабли еще раз, Mazda решила доверить разработку новой «электрички» китайцам, которые в этом вопросе ушли далеко вперед. Лифтбек 6e — результат давнего партнерства автопроизводителя из Хиросимы и автогиганта Changan. Шасси, на котором базируется новая «шестерка», также используется в моделях Deepal. Производиться модель будет в Китае. А что в ней японского?

Кроме дизайна — по сути ничего. Выглядит новинка узнаваемо, у нее характерные задние фонари, четко очерченные боковины и пронзительные фары, объединенные со светодиодной каймой решетки радиатора. Но стоит обойти автомобиль несколько раз, и вы поймете, что в пропорциях кузова есть что-то странное. Словно рисовали его не живые люди, а искусственный интеллект. Хорошо, но могло быть и лучше.

Хотя шасси проектировали китайцы, в Mazda утверждают, что их инженеры контролировали разработку подвески, рулевого управления и тормозов 6e, чтобы гарантировать фирменные ходовые качества и управляемость. А самое главное, что партнерство с Changan позволило Mazda вывести 6e на рынок гораздо быстрее, чем если бы она занималась разработкой самостоятельно.

Покупателям 6e доступны две версии: Standard Range и Long Range. Базовая «шестерка» оснащена литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 68,8 кВт·ч. Он питает электродвигатель мощностью 254 л.с., установленный сзади, что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 7,6 с. Запас хода по тесту WLTP составляет 477 км. Версия с увеличенным запасом хода комплектуется литий-никелево-марганцево-кобальтовой батареей емкостью 80 кВт·ч, которая позволяет проехать на 70 км больше. Электромотор здесь на 12 л.с. слабее, чем у стандартной модели, что увеличивает время разгона до сотни на 0,2 с.

Посадка за рулем типична для современных электромобилей с платформой-скейтбордом. Кресло водителя в самом нижнем положении хочется опустить еще сантиметров на пять, а у рулевой колонки могло бы быть больше хода регулировки по вылету и высоте. Но сами сиденья, обеспечивающие хорошую поддержку, очень удобные, а педали расположены идеально.

Едет Mazda 6e намного лучше, чем вы ожидаете. Салон отлично изолирован от шума ветра и дороги, и только разбитый асфальт нарушает покой. Рулевое управление избавлено от резких реакций, хотя достаточно острое (всего 2,5 оборота от упора до упора) и точное. Калибровка тормозов впечатляет — они мгновенно реагируют с первого сантиметра хода педали. Длинноходная педаль газа позволяет плавно регулировать ускорение и обеспечивать линейный набор скорости.

Разгон до 100 км/ч менее чем за 8 с может показаться несколько скучным для электромобиля, но в городском потоке этого не ощущаешь: энергичное ускорение дает возможность с захватывающей легкостью прорезать поток более медленных машин. На извилистых загородных дорогах «шестерка» спокойно проходит быстрые повороты и меняет направление с приятной для двухтонной семейной «электрички» четкостью.

Замеры экономичности на нашем тестовом маршруте показали, что Mazda тратит 1 кВт⋅ч на 6,3 км, что является неплохим, но не выдающимся результатом. Единственное, что напря­гает, — это очень жесткая подвеска, заставляющая кузов вздрагивать на неровностях.

Мы тестировали топовую версию Takumi Plus с великолепной отделкой салона из алькантары и натуральной кожи. В сочетании с весьма щедрой комплектацией — с панорамной крышей, охлаждаемыми и подогреваемыми сиденьями, климат-контролем для задних пассажиров и отличной аудиосистемой Sony — Mazda ощущается дороже «одноклассников».

Хотя места в салоне достаточно для четверых, он не кажется таким просторным, как ожидаешь, учитывая длину 4921 мм и колесную базу 2895 мм. То же самое можно сказать и об узком 466 литровом багажнике. К счастью, для хранения зарядного кабеля и ручной клади есть еще дополнительный 72 литровый отсек под капотом.

Обзор назад на удивление плохой: водитель видит лишь узкую полосу, напоминающую щель почтового ящика. Хорошо, что камеры высокого разрешения обеспечивают четкое изображение при маневрировании на низкой скорости. Но самая большая проблема 6e — в другом. «Физические» кнопки, которыми наслаждаются нынешние владельцы Mazda, в 6e отсутствуют, а вместо них — перегруженный функциями центральный экран. Запутанная навигация в меню, чрезмерное количество настроек и рандомно включающийся электронный ассистент в стиле Siri — все это выглядит совсем не в стиле Mazda.

Впервые в истории марки водителю доступно управление жестами. Имеются даже камеры, которые проверяют салон на наличие детей и напоминают, если вы вдруг решите покинуть машину без них. А еще через фирменное приложение Mazda можно предоставить троим друзьям бесключевой доступ к машине. Понимаем, что китайцы любят такой технологичный подход, но не уверен, что британским автовладельцам, а также их страховым инспекторам это понравится.

С ожидаемым стартом продаж по цене 40?000 фунтов стерлингов следующим летом 6e попадает в гущу конкурентов, включая Tesla Model 3, BMW i4, Polestar 2, Hyundai Ioniq 6 и Kia EV4. Но, несмотря на жесткую подвеску, узкий багажник и неудобный интерфейс медиацентра, Mazda должна завоевать внимание покупателей благодаря сочетанию стильной внешности, достойного запаса хода и богатых комплектаций.

