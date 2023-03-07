Признаем очевидное: хотя первый электрический кроссовер Mazda продается с 2020 года, на дорогах такие «электрички» попадаются крайне редко. Журналисты The Car разбираются, почему эта модель не снискала успеха у покупателей

Что же здесь не так? Почему Mazda MX 30 провалилась на рынке? На самом деле никакой загадки здесь нет. Ответ станет очевидным любому, кто заглянет в технические характеристики модели.

Решив сделать машину доступнее конкурентов, Mazda оснастила свой электрокроссовер крошечной аккумуляторной батареей на 35,5 кВт⋅ч, которая даже на бумаге обеспечивает безрадостный запас хода 200 км. Как мы знаем, на практике это означает, что вам крайне повезет, если получится проехать на MX-30 хотя бы 160 км без подзарядки. И это мы еще не берем в расчет езду при отрицательных температурах, когда запас хода падает сильнее.

Впрочем, в решении поставить маленькую батарею есть своя логика. По расчетам Mazda, озвученного запаса хода более чем достаточно для среднестатистического европейского автовладельца. При этом небольшой размер батареи позволяет быстрее зарядить ее от домашней сети. Решение Mazda подкрепляется и экологическим аспектом. На производство аккумулятора вдвое большей мощности требуется вдвое больше сырья и энергии. Так что, покупая MX-30, вы вносите больший вклад в сбережение ресурсов, чем владелец «Теслы».

Ну и еще один важный момент: за счет цены маленькая батарея быстрее приближает точку «безубыточности» инвестиций автовладельца в новые технологии. Когда речь заходит об экономии на зарядках, экологическом налоге и т. д., электромобиль с большой батареей окупится тогда, когда его аккумулятор уже попросится на свалку.

Все это звучит вполне убедительно. Но только до тех пор, пока вам не потребуется совершить более длительную, чем обычно, поездку, скажем, на выходных. Даже пункт назначения, находящийся всего в 90 км от вас, потребует тщательного планирования маршрута с поиском станций зарядки по пути.

Впрочем, возможно, в идее с меньшим аккумулятором есть нечто большее, чем просто маркетинговые разговоры, объясняющие ошибочное решение при планировании продукта?

Технически Mazda MX-30 является производной от автомобиля с обычным ДВС, а не построенной с нуля «электричкой», как Kia EV6 или Tesla Model 3. На японском рынке такой кроссовер можно купить даже… с 2,0 литровым бензиновым мотором Skyactiv! В нашей электрической версии мотор выдает скромные 143 л.с., поэтому динамика кроссовера не впечатляет: на разгон до 100 км/ч уходит 9,7 с.

Во многом MX-30 напоминает привычные бензиновые машины. Напольная педаль газа – длинная и очень удобная. Даже коротенький рычаг «трансмиссии» чем-то схож с «механикой», хотя здесь у него всего два положения – вперед и назад. Есть подрулевые «лепестки», но они отвечают не за переключение передач, а за регулировку интенсивности рекуперативного торможения. И если приноровиться, то для езды вполне может хватить одной педали акселератора.

Полка крутящего момента, взмывающая ввысь с первым оборотом вала электродвигателя, воодушевляет. В городе невысокая мощность мотора никак не сказывается на впечатлениях от автомобиля – динамики более чем достаточно. Однако и на трассе не чувствуешь себя ущербным: кроссовер резво ускоряется, а виражи проходит так уверенно, что на время вообще забываешь, что это электромобиль. Здесь есть своя магия, которую Mazda впервые использовала на бензиновых моделях и именовала контролем вектора тяги. В электрическом варианте система работает не хуже.

Тормоза – то, чего часто не хватает электромобилям. И причина тут в их избыточной массе. Но Mazda это не касается, здесь тормоза показывают свою эффективность вне зависимости от того, что вы хотите сделать: притормозить перед поворотом или совершить экстренную остановку.

На ходу становится очевидна разница в весе между Mazda MX-30 и любым другим электромобилем в этой ценовой категории. Никакая тряска или неуклюжее вваливание в повороты не испортят вам поездку. При этом подвеска здесь сама простота – передние стойки McPherson и задняя торсионная балка.

Передние сиденья великолепны. У них плотная набивка, похожая на жесткий матрас с эффектом памяти, плюс валики боковой поддержки правильной формы, которые хорошо удерживают в поворотах, но не сжимают при этом сверх меры. Дополнительные настройки поясничной поддержки тоже «в масть».

А вот о задних пассажирах в Mazda думали в последнюю очередь. Сиденье здесь бесформенное, и места для ног очень мало. Вертикальная посадка под ниспадающей крышей не вызывает приступа клаустрофобии, что уже хорошо. Но усадить назад более двух пассажиров среднего роста даже не пытайтесь. С перевозкой маленьких детей все обстоит гораздо лучше. Благодаря распахивающимся против хода движения дверям закрепить ребенка в кресле не составит труда.

Отделка интерьера понравится экоактивистам – значительная ее часть сделана из переработанных материалов, разбавленных вставками из натуральной пробки. Но это не та пробка, из которой изготовлена ваша офисная доска для заметок. Здесь материал подвергся специальной обработке, чтобы он не впитывал жидкость и не затирался.

Все Mazda MX-30 прекрасно укомплектованы, включая штатный проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и систему удержания в полосе. И если сравнить базовый пакет оснащения этого кроссовера с моделями конкурентов, то его цена становится еще привлекательнее. Пожалуй, единственное, чего не хватает салону, это фоновой подсветки. Но такую задачу решить гораздо проще, чем вопрос с малым запасом хода модели.

MX-30 – доступный электромобиль, который понравится водителю. Проехав на нем около 1500 км, согласимся, что пробега в 200 км на одной зарядке большинству людей действительно будет достаточно. Только нужно помнить, что в реальности цифру лучше делить на полтора, а зимой – на два. Ну а тем, кто не относится к этому большинству, лучше обходить дилеров Mazda стороной.