Toyota Motor долго открещивалась от выпуска электромобилей. Что неудивительно: ведь сколько миллиардов было вбухано в гибриды, а чисто электрическими моделями компания практически не занималась. Но в итоге японцы сдались, и сейчас как из рога изобилия на нас посыпались электрические новинки под марками Toyota и Lexus. Новый Lexus RZ – самая свежая из них

С электромобилями у Toyota как-то не задалось. Ранее в этом году компании уже пришлось внести некоторые доработки в электрический кроссовер bZ4X из-за того, что его реальный запас хода сильно отличался от заявленного. Помня эту историю, в Lexus приняли превентивные меры и еще до выхода нового RZ на рынок провели работу над ошибками, дабы не ударить в грязь лицом перед покупателями. Любопытно, что в перечень таких доработок вошло… обучение продавцов дилерских центров! В Lexus настаивали, чтобы в разговорах с клиентами они были более откровенными в отношении того, как далеко на самом деле проедет электромобиль на одной зарядке. Ну а попросту говоря, не вешали лапшу на уши.

Lexus RZ450e использует ту же платформу e-TNGA, что и Toyota bZ4X. Но если Toyota позиционируется как универсальный автомобиль для любых дорог, то Lexus занимает более премиальное положение и больше заточен под езду по асфальту.

Как и в bz4X, в Lexus установлена батарея на 71,4 кВт•ч. Японцы хвастаются долговечностью своего аккумулятора: ожидается, что он сохранит около 90% своей емкости даже через 10 лет. Батарея обеспечивает питание двух двигателей – мощностью 201 л.с. на передней оси и 107 л.с. – на задней. Суммарно они развивают 309 л.с., этого вполне достаточно для разгона до 100 км/ч за 5,6 с. Конечно, здесь нет такого резкого ускорения, как у Tesla, зато комфорт и плавность хода у Lexus намного, намного лучше. Подвеска легко проглатывает выбоины в асфальте, при этом на высокой скорости в салон проникает очень мало шумов от дороги и шин.

Ах да, самый важный вопрос, с которого мы начали разговор об электромобилях. Максимальная дальность хода RZ по циклу WLTP заявлена на уровне 435 км, а топовые версии с 20 дюймовыми колесами проезжают до 400 км. То есть в теории Lexus способен проехать от 5,3 до 6 км на одном киловатт-часе, что лучше показателей BMW iX3, Mercedes EQC и Audi e-Tron! Но это в теории, в реальности же все не так хорошо.

При тестировании кроссовера на смешанном маршруте при температуре 7 °C мы не смогли добиться результата лучше, чем 4,5 км на кВт•ч. В какой-то момент индикатор запаса хода показал всего 240 км на почти полностью заряженной батарее. Учитывая, что Tesla Y способна проехать (в реальной жизни, а не на бумаге) 480 км, это фиаско. Понятно, что запас хода является лишь одним из критериев оценки автомобиля. Тем не менее это самая важная и самая простая для понимания обычными покупателями характеристика электромобиля.

Понимая, что электрический поезд давно ушел и за конкурентами уже не угнаться, Toyota Motor пытается делать ставку на инновации. К примеру, на систему управления по проводам OneMotion Grip, которую с 2025 года начнут устанавливать на серийные Lexus и Toyota. В опробованном нами прототипе с такой системой стоял руль в форме бабочки, который от упора до упора вращался на угол 150°. А больше и не надо, когда у тебя не настоящий руль, а контроллер, как в компьютерном симуляторе Need for Speed. После поворота руля данные отправляются в центральный компьютер, где декодируются и отправляются в виде сигнала на электромотор рулевой рейки. От рулевой рейки аналогичный сигнал идет обратно на руль, который, пройдя все стадии декодирования, обеспечивает то самое ощущение дороги.

Такое рулевое управление имеет два преимущества. Во-первых, оно предотвращает передачу нежелательных вибраций, блокируя колебания руля на неровностях. Если машина попадет в колею, вам не придется судорожно сжимать пытающееся вырваться из рук рулевое колесо. А во-вторых, OneMotion Grip позволяет тонко настраивать обратную связь и чувствительность руля. Эту систему можно использовать как в кроссовере, так и в суперкаре, и везде она будет ощущаться по-разному. Инженеры также смогут настраивать реакцию рулевого управления в зависимости от скорости: притупляя ее на трассе и делая руль более острым в городе.

Но это все будет в лучшем случае еще через два года, а пока и без OneMotion Grip электрический Lexus вполне себе хорош. Он приятно едет, шустро ускоряется, имеет красивый и богато обставленный салон с роскошным 14 дюймовым экраном медиацентра и хорошую «музыку». И, наверное, из всех электрифицированных премиальных моделей Lexus в роли электромобиля выглядит наиболее гармонично.