Не стоит воспринимать минивэн Lexus LM как нечто необычное. В каком-то смысле эта модель стала заменой седану LS, с которого началась история бренда

Lexus LS ушел с европейского и американского рынков, не выдержав конкуренции с «большой немецкой тройкой». И, скорее всего, в будущем покинет конвейер насовсем. Но японская марка не могла остаться без автомобиля представительского класса, и LM (сокращение от Luxury Mover) стал альтернативой лимузину в новом формате.

Компания Toyota не новичок в производстве роскошных минивэнов: Alphard и Vellfire выпускаются уже более двух десятилетий и пользуются популярностью в Японии. Да и для тойотовского премиум-подразделения это не что-то новенькое. Нынешний LM — уже второе поколение премиального минивэна Lexus. Он построен на той же платформе, что и кроссоверы Lexus NX и RX, а также RAV4 и еще множество других моделей Toyota, доступных только на японском рынке.

Lexus LM — крупный автомобиль длиной более пяти и высотой почти два метра. Его вес составляет внушительные 2355 кг, и это без учета допустимой нагрузки в 525 кг. Для него предлагается только одна гибридная силовая установка, сочетающая 2,5 литровый бензиновый «атмосферник», работающий по циклу Аткинсона, с парой электромоторов. Один из них интегрирован в вариатор, а другой приводит в движение задние колеса.

Суммарная мощность привода в 247 л.с. позволяет ускоряться от 0 до 100 км/ч за 8,7 с. Не очень быстро, но более чем достаточно для комфортабельного шаттла. Лучше всего вести LM так, чтобы не раздражать задних пассажиров. В этом случае вы обнаружите, что силовая установка работает плавно, деликатно переключаясь между источниками энергии. Если резко нажать на педаль газа, из-под толщи шумоизоляции прорывается звук ДВС, который определенно не ассоциируется с роскошью. С другой стороны, шум дизеля не мешает Mercedes-Benz V-Class оставаться популярным среди перевозчиков VIP-персон.

Аккумулятор емкостью 1,3 кВт⋅ч обеспечивает очень скромный запас хода на электричестве. Тем не менее он заметно повышает энергоэффективность минивэна. Длительная поездка по автомагистрали показала средний расход топлива 6,7 л/100 км (официально заявлено 6,2 л/100 км), что неплохо для такого большого и тяжелого автомобиля. Наш опыт с гибридами Toyota показывает, что на более низких скоростях и в условиях пробок показатель экономичности окажется еще выше.

Адаптивные амортизаторы и высокие боковины 19 дюймовых шин отлично сглаживают дорожные неровности. Как и следовало ожидать от автомобиля с высоким кузовом, в поворотах наблюдается ощутимый крен. Однако благодаря низкому центру тяжести сцепление с дорогой отличное, и у водителя есть ощущение полного контроля над машиной. Рулевое управление точное, хотя и не резкое, с приятным усилием. Тормоза также лучше, чем у многих минивэнов. И, хотя вождение Lexus LM не захватывает дух, настройки шасси для его задач подходят идеально.

Покупателям доступны две версии LM: роскошная 4 местная и более дешевая 7 местная. Последняя имеет два больших капитанских кресла во втором ряду, а третий ряд разделен в соотношении 50/50 и может складываться, прилегая к стенкам багажника. Капитанские кресла оснащены подогревом, вентиляцией, массажем, электроприводом и имеют выдвижную подставку для ног. В их подлокотники встроены два небольших планшета, с помощью которых можно управлять климат-контролем, регулировать сиденья и настраивать превосходную аудиосистему Mark Levinson.

Но настоящий вау-эффект производит 4 местная версия Takumi. Здесь всего два сиденья сзади — и, в истинном стиле бизнес-класса, они откидываются почти в горизонтальное положение. В их подлокотниках спрятаны изящные столики. Естественно, функции обогрева, охлаждения и массажа у задних пассажиров остались, но при этом у них появилась электрохромная стеклянная перегородка перед водителем, которую можно сделать непрозрачной одним нажатием кнопки. Здесь же находится холодильник для шампанского и 48 дюймовый широкоформатный дисплей. Все четыре окна оснащены шторками, как и два люка по обе стороны от панели в потолке, так что вы можете полностью отгородиться от внешнего мира.

Задняя часть салона LM спроектирована так, чтобы вызывать ощущение частного самолета. Lexus сотрудничал с производителями бизнес-джетов и их богатыми клиентами, чтобы обустроить интерьер. Сиденья сконструированы таким образом, чтобы минимизировать раскачивание головы, а особый режим движения «Комфорт сзади» делает это еще более эффективным. В Lexus специально не использовали пневматическую подвеску, и потому вы не почувствуете тошнотворного укачивания, характерного для роскошных немецких лимузинов.

48 дюймовый экран идеально подходит для просмотра фильмов, но он также позволяет превратить Lexus LM в мобильный офис или игровой центр. Центральный подлокотник скрывает два порта HDMI, а дисплей может разделяться на два и показывать картинку индивидуально для каждого из пассажиров. Но беспроводное подключение не самое простое — устаревший Miracast является единственным доступным вариантом.

LM ощущается наиболее комфортабельным, когда вы поднимаете перегородку, опускаете шторки и откидываете спинку сиденья. Именно в этот момент он перестает быть похожим на автомобиль и больше напоминает частный самолет или даже гостиную. Все электроприводы в салоне, от регулировки сидений до доводчиков окон, работают с невероятной плавностью. Ковровое покрытие толстое, кожа мягкая, а металлическая и деревянная отделка действительно выглядят как металл и дерево, а не их имитация. Активное шумоподавление способствует комфорту, но в Lexus не стали понижать уровень шума до минимума, чтобы не создавалось ощущения езды в вакууме.

Сиденья водителя и переднего пассажира оснащены подогревом и вентиляцией, но высоким людям тут может показаться тесно, так как перегородка мешает отодвинуть кресла достаточно далеко назад. Впрочем, найти удобное положение за рулем — не проблема. Перед глазами большой экран приборной панели, электронное зеркало заднего вида (оно компенсирует потерю обзора из-за перегородки) и 14 дюймовый сенсорный дисплей, через который осуществляется управлением основными функциями. Спереди на отделке не экономили: здесь также используется дерево, кожа и металл. Объем багажника составляет внушительные 752 л для 4 местной версии и 1191 л — для 7 местной со сложенным третьим рядом сидений. Если же поднять сиденья, грузовой отсек уменьшается до смехотворных 110 л.

Еще до начала продаж в Европе было получено свыше 600 заказов на Lexus LM. Более четверти из них поступили из Великобритании и около половины — от частных покупателей. Причем большинство из них выбрали топовую версию Takumi, и это несмотря на цену в 112 995 фунтов стерлингов (11 500?000 рублей по курсу). Спрос оказался столь велик, что дилерам даже пришлось выбивать дополнительные квоты! Что это, если не успех?

