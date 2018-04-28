Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения – это передний, задний и полный привод, увеличенная полная масса, более 1700 конфигураций, передовые системы безопасности и телематика. Мы познакомились с семейством флагманского LCV на закрытом мероприятии в Германии

Презентация в немецком Дуйсбурге началась с эффектного выезда на сцену дюжины различных модификаций Sprinter – от спартанских бортовых фургонов до презентабельных бизнес-шаттлов. Затем под грохот аплодисментов к публике вышел глава концерна Daimler Дитер Цетше, заявивший, что новый Sprinter для линейки LCV Mercedes-Benz – то же самое, что S-Class для легкового семейства. После чего руководитель подразделения Mercedes-Benz Vans Фолькер Морнинвег предрек революцию в бизнесе коммерческих перевозок благодаря появлению у Sprinter ранее недоступной переднеприводной модификации, электрической версии, новых двигателей, трансмиссий и коммуникационного сервиса PRO connect.

А вот шеф-дизайнер марки Гордон Вагенер отметился лишь видеопосланием, где говорил о «чистых линиях» и «синтезе красоты и функциональности». Мои глаза в этот момент выхватывали новые черты модели – растянутую колесную базу, расширенную решетку радиатора, зауженные блок-фары (опционально – полностью светодиодные), отсутствие выштамповок на задних распашных дверях. По завершении торжественной части изучаю различные исполнения кабин – от базового (с рулем без управляющих клавиш и простенькой магнитолой) до премиального – с широкоформатным 10,25-дюймовым экраном мультимедиа MBUX, «мультирулем» с тачпадами в стиле баранки S-Class и водительским креслом с электроприводом и памятью положений.

Выбирай на вкус

Сажусь за руль и отдаю должное развитому профилю кресла и высокотехнологичному окружению – топовые версии LCV могут похвастаться системой кругового обзора, навигацией и высокоскоростным доступом в Интернет. О безопасности радеют адаптивный круиз-контроль, функции экстренного торможения, контроля мертвых зон и рядности. А новая система телематики Mercedes-Benz PRO connect обещает ранее немыслимые возможности коммуникации. К примеру, сменные водители смогут пересылать друг другу на смартфон электронный ключ для разблокировки дверей и пуска двигателя, а владельцы автопарков – отслеживать по GPS положение машины, анализировать стиль вождения и даже осуществлять дистанционное управление отдельными функциями автомобиля.

Следующий персонаж – микроавтобус с салоном, где может быть установлено до 20 посадочных мест. Помимо эргономичных сидений с функцией подогрева, подлокотниками, регулировкой наклона спинок и подголовников обращаю внимание на главную компоновочную новацию – систему легкого демонтажа Easy Mounting, позволяющую оперативно снимать любой из рядов сидений. Выигрышно в сравнении с конкурентами выглядит и потолочный блок системы кондиционирования, предоставляющий возможность каждому пассажиру настроить микроклимат под себя.

Внутреннее убранство цельнометаллических фургонов теперь тоже богаче. Под потолком предусмотрена хитроумная система креплений длинномеров, потолочное освещение на основе диодных лент стало более эффективным, в качестве опции доступны удобные и вместительные стеллажи, а на усиленных выступах колесных арок можно размещать груз.

Интересно, что максимальный объем кузова фургонов не изменился – те же 17 кубометров. Однако полная масса самого «выносливого» Sprinter увеличена с 5 до 5,5 т, а максимальная полезная нагрузка составляет 3150 кг – это уже вполне себе тяжеловес, оснащаемый двускатными колесами задней оси. Как и микроавтобусы, фургоны будут доступны для заказа с тремя вариантами колесной базы (от 3250 до 4325 мм), четырьмя вариациями длины и тремя – высоты. Исполнения же «бортовая платформа» и «шасси» предусматривают возможность выбора между одинарной и двойной кабинами.

Пополнение в семействе

Но главным героем презентации стал переднеприводный Sprinter – с такой архитектурой эта модель ранее не выпускалась. Панель пола расположена здесь на 80 мм ниже, чем в версиях с задним и полным приводом, что облегчает процесс погрузки/загрузки и посадки в кабину. К тому же этот фургон может перевозить на 50 кг больше заднеприводных аналогов, поскольку он самый легкий, – полная масса варьируется от 3 до 4,1 т.

Линейка моторов и трансмиссий для Европы и России включает 4-цилиндровые дизели объемом 2,1 л мощностью от 114 до 177 л.с., а также 3-литровый 190-сильный V6 (тоже на солярке). В «базе» предложат 6-ступенчатую «механику», за доплату – в зависимости от модификации – модернизированный 7-диапазонный «автомат» 7G-Tronic Plus или новую 9-диапазонную автоматическую трансмиссию. Что касается задней подвески, то, исходя из модификации, она может быть либо пружинной, либо с облегченными рессорами из стекловолокна, либо с пневмоэлементами.

Sprinter c двигателем внутреннего сгорания дебютирует на европейском рынке в июне и до России доберется к сентябрю. А в 2019 году начнется выпуск электрической модификации eSprinter, также представленной на мероприятии в Дуйсбурге. Ожидается, что такой автомобиль получит технику, схожую с примененной в электрокаре eVito. По словам экспертов, с которыми удалось поговорить в Германии, запас хода такого автомобиля составит около 100 км.