Юбилей – это всегда хороший повод подвести некоторые итоги и сформулировать очередные планы. Отмечая 85-летие Горьковского автомобильного завода, «Группа ГАЗ» сделала и то и другое

Горьковский автомобильный завод вступил в строй в 1932 году. С тех пор на предприятии выпущено более 18 млн грузовых и легковых автомобилей, освоено производство свыше 350 моделей. Сегодня ГАЗ обладает передовыми технологиями, в том числе по производству автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива. Производственная линейка включает LCV «ГАЗель» и «Соболь» (семейств «Бизнес» и Next), среднетоннажники «ГАЗон Next» и «Валдай», машины повышенной проходимости «Садко», а также всевозможные автокомпоненты.

В своем выступлении перед журналистами президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин сообщил, что в 2018 году компания начнет оснащать свою технику гидромеханическими автоматическими коробками передач российского производства. Первыми такую трансмиссию получат грузовые автомобили «ГАЗон Next» и пассажирские автобусы «Вектор Next». Появится и новая 6-ступенчатая «механика» для тяжелых модификаций «ГАЗон Next». В то же время планируется укреплять сотрудничество с партнерскими компаниями Volkswagen и Daimler. Так, в 2018 году завод наладит выпуск «ГАЗель Next» с 2-литровыми дизелями Volkswagen.

Еще одно приоритетное направление бизнеса – расширение географии сбыта продукции. Ее экспортом занимается подразделение GAZ International. В частности, будут экспортироваться еще и праворульные версии газовских моделей.

В ходе знакомства с нижегородским предприятием журналистам показали, по сути, весь производственный цикл – сварку, окраску, сборку машин, а также выпуск различных комплектующих. Гости ГАЗа увидели немало любопытного. К примеру, весь процесс сварки теперь максимально автоматизирован: электроника сама определяет, какая модель стоит на линии, и переходит на соответствующую программу. А окрасочный комплекс предприятия – один из самых современных в России. Автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next» проходят катафорез и окрашиваются вместе с кузовами Mercedes-Benz Sprinter, в то время как автоматизированная линия штамповки класса А оборудована шестиосевыми роботами Kuka и прессами со штамповой оснасткой LG. За последние несколько лет в модернизацию производства и обновление модельного ряда было инвестировано около 1 млрд долларов.