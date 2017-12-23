Юбилей – это всегда хороший повод подвести некоторые итоги и сформулировать очередные планы. Отмечая 85-летие Горьковского автомобильного завода, «Группа ГАЗ» сделала и то и другое
Горьковский автомобильный завод вступил в строй в 1932 году. С тех пор на предприятии выпущено более 18 млн грузовых и легковых автомобилей, освоено производство свыше 350 моделей. Сегодня ГАЗ обладает передовыми технологиями, в том числе по производству автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива. Производственная линейка включает LCV «ГАЗель» и «Соболь» (семейств «Бизнес» и Next), среднетоннажники «ГАЗон Next» и «Валдай», машины повышенной проходимости «Садко», а также всевозможные автокомпоненты.
В своем выступлении перед журналистами президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин сообщил, что в 2018 году компания начнет оснащать свою технику гидромеханическими автоматическими коробками передач российского производства. Первыми такую трансмиссию получат грузовые автомобили «ГАЗон Next» и пассажирские автобусы «Вектор Next». Появится и новая 6-ступенчатая «механика» для тяжелых модификаций «ГАЗон Next». В то же время планируется укреплять сотрудничество с партнерскими компаниями Volkswagen и Daimler. Так, в 2018 году завод наладит выпуск «ГАЗель Next» с 2-литровыми дизелями Volkswagen.
Еще одно приоритетное направление бизнеса – расширение географии сбыта продукции. Ее экспортом занимается подразделение GAZ International. В частности, будут экспортироваться еще и праворульные версии газовских моделей.
В ходе знакомства с нижегородским предприятием журналистам показали, по сути, весь производственный цикл – сварку, окраску, сборку машин, а также выпуск различных комплектующих. Гости ГАЗа увидели немало любопытного. К примеру, весь процесс сварки теперь максимально автоматизирован: электроника сама определяет, какая модель стоит на линии, и переходит на соответствующую программу. А окрасочный комплекс предприятия – один из самых современных в России. Автомобили «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next» проходят катафорез и окрашиваются вместе с кузовами Mercedes-Benz Sprinter, в то время как автоматизированная линия штамповки класса А оборудована шестиосевыми роботами Kuka и прессами со штамповой оснасткой LG. За последние несколько лет в модернизацию производства и обновление модельного ряда было инвестировано около 1 млрд долларов.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Производство Mercedes-Benz в России начнется в 2019 году
Строительство завода концерна Daimler AG в России начнется 20 июня этого года с торжественной церемонии закладки первого камня. Предприятие, расположенное в индустриальном парке «Есипово» Солнечногорского района Подмосковья, должно начать функционировать в 2019 года, когда с его конвейера сойдут первые автомобили
Первые автомобили проекта «Кортеж» будут переданы до конца года
ФГУП «НАМИ» передаст первые автомобили проекта «Кортеж» заказчику, Федеральной службе охраны (ФСО), до конца 2017 года. Это будет партия из 14 автомобилей, седанов и одного лимузина
Ford Sollers усилил контроль качества
На заводе Ford Sollers в Елабуге введены новые этапы контроля качества выпускаемой продукции. В зоне контроля был установлен дополнительный лазерный датчик, измеряющий на уже собранном автомобиле ширину зазора между двумя прилегающими панелями и уровень перепада между ними
Завод Mercedes-Benz в России получит налоговые льготы
Завод концерна Daimler AG, который будет построен в Московской области, получит региональные налоговые льготы. Об этом заявил министр инвестиций Подмосковья Денис Бурцев
В России начали собирать Kia Picanto
Калининградский «Автотор» приступил к сборке субкомпактных хэтчбеков Kia Picanto для российского рынка. Сборка осуществляется крупоузловым способом (без сварки и окраски) из машинокомплектов, которые поступают с европейского завода Hyundai-Kia
В России могут возобновить сборку Audi
Глава российского отделения концерна Volkswagen Group Маркус Озегович заявил, что его компания рассматривает возобновление сборки автомобилей Audi в нашей стране
В России собрали 50-тысячный Ford Kuga
СП Ford Sollers объявило о том, что 20 апреля 2017 с конвейера завода в Елабуге (Татарстан) сошел юбилейный, 50-тысячный экземпляр кроссовера Ford Kuga