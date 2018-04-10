В Карелии, на льду озера Хюмпелянъярви, Vasin Driving School провела очередной выездной курс водительского мастерства. Несмотря на 25-градусный мороз, лед плавился под колесами автомобилей от скорости и адреналина участников

В предыдущий раз я занимался в Vasin Driving School ровно 10 лет назад, Дело было тоже в Карелии, только на другом озере. Называлась школа тогда, правда, иначе – Audi quattro. Но руководитель ее и тогда, и сейчас один – прославленный российский раллист Евгений Васин. Собственно, его именем и названа школа водительского мастерства.

За прошедшие годы выездные мероприятия меняли свою дислокацию не раз (основная площадка находится в Яхроме), попробовав на прочность лед многих регионов страны, вплоть до Красноярского края. И вот опять занятия проходят в Карелии на берегу Ладожского озера – как в самом начале деятельности школы. Вот только на саму Ладогу МЧС не пускает – лед слишком тонкий. Зато на соседнем озерке Хюмпелянъярви его толщина больше 50 см. Нам туда!

Шип – всему голова

Ездить мы будем на двух машинах. Основной курс – на Audi Q7. А напоследок, в конце второго дня, опробуем Audi A5. Из дополнительного оборудования у автомобилей – только особые шины с тренировочными 3-миллиметровыми шипами. Это меньше, чем 4,5 мм у настоящих гоночных шипов, но по сравнению с дорожной шипованной резиной размер просто огромен. К тому же их гораздо больше, чем на обычных покрышках, – организаторы рассказали мне, что у Audi A5 каждая шина имеет по 430 шипов, а у Audi Q7 – по 570!

До озера нужно проехать пару километров по асфальту. Резина с «гвоздями» гудит так, что хочется беруши вставить, и это несмотря на прекрасную шумоизоляцию Audi Q7. Съезжаем на снежную грунтовку, пару километров мягко покачиваемся на ухабах и наконец выкатываемся на ледяную гладь озера с труднопроизносимым названием.

В каждой машине – рация, откуда периодически звучат голоса Евгения Васина и его помощников-инструкторов. Связь односторонняя, чтобы не загромождать эфир во время упражнений, хотя в крайнем случае разрешается ответить. Например, мой коллега, узнав по телефону результат финального олимпийского хоккейного матча, поспешил сообщить всем о победе нашей сборной, и за это никаких санкций не последовало.

Евгений Васин просит колонну автомобилей остановиться в шахматном порядке, но близко друг к другу не подъезжать – этого требуют правила безопасности на льду. Впрочем, сейчас мы перестраховываемся, так как толщина льда позволяет ничего не опасаться. Затем следует команда выйти из машин на инструктаж. Собственно, нас собирают после каждого упражнения, чтобы рассказать о следующем. Для наглядности Васин рисует схему, показывая порядок действий.

Первым делом отключаем систему стабилизации, поскольку ездить будем преимущественно боком и пройдем в таком стиле за два дня около 200 км. Затем активируем индивидуальный режим системы Audi drive select, где двигатель, коробка передач и рулевое управление имеют «динамичные» настройки, а подвеска, наоборот, находится в наиболее мягком «комфорте».

От простого к сложному

Первое упражнение, как это обычно и бывает в школах водительского мастерства, – слалом. Только слалом на льду отличается от слалома на асфальте. Хотя, если быть более точным, действия и там, и тут идентичны, но из-за скользкого покрытия работать надо с большим упреждением. Я должен выйти на прямую между конусами, нажать на «газ», не доезжая до конуса убрать подачу топлива, после чего автомобиль «клюнет носом», загрузив переднюю ось, – и в этот момент нужно повернуть руль. Благодаря загрузке передних колес и, соответственно, разгрузке задних «корма» отправляется в скольжение, разворачивая машину в требуемом направлении. Чтобы вращательное движение кузова превратилось в поступательное, плавно нажимаю на педаль акселератора вместе с обратным движением руля. Автомобиль стабилизируется и направляется к следующему конусу. И все по-новой…

Кстати, все вышеописанное надо проделать в несколько раз быстрее, чем вы это прочитали. Сначала промахиваюсь, но с каждым заездом, кажется, у меня получается все лучше и лучше. Хотя не совсем – после четырех-пяти конусов машину разбалтывает, и я не успеваю гасить заносы. Вдоль всей трассы стоят инструкторы и по рации корректируют: «Номер пять, опаздываете с обратным движением руля». Это в мой адрес…

Перебираемся на соседний ледяной участок, размеченный в виде трассы с чередующимися левыми и правыми поворотами, – тот же слалом, только очень длинный. Здесь скорости возрастают и поворачивать руль надо уже в конце торможения, а «газ» добавлять чуть сильнее и раньше. У меня получается, и огромный кроссовер, как заправский раллийный болид, вздымая снежные вихри, устремляется в боковом скольжении к следующему повороту! Кайф!

Потом мы, меняясь с коллегой, ездим боком по кругу, затем круг сменяется на овал, где 180-градусные виражи чередуются с прямиками, после чего овал превращается в «грушу». Еду в одном направлении, потом в другом, смена водителя, и все заново. И так – в течение семи часов с перерывом на обед. Вечером в отеле, когда я закрыл глаза, перед моим взором еще долго мелькали повороты…

На второй день все продолжается, только упражнения становятся сложнее. Овалы и «груши» меняются на «гантель», где приходится перекладывать автомобиль из одной фазы скольжения в другую. И, наконец, извилистая трасса, которую я сразу делю в уме на прямики и виражи различного радиуса между ними. Здесь закрепляются все навыки. Я прохожу всю дорогу в непрерывном скольжении. Поворот руля, «газ», стабилизация, сброс «газа», перекладка, «газ», стабилизация… Автомобиль танцует вальс, словно снежинка.

После обеда пересаживаюсь в Audi A5 и по настоящему удивляюсь. Несмотря на всю послушность Q7, разница между ними колоссальна. У А5 значительно меньше момент инерции вокруг вертикальной оси, благодаря чему автомобиль стабилизируется гораздо быстрее и управляется точнее. Ту же самую полуторакилометровую трассу я проезжаю намного быстрее, причем с хэтчбеком можно делать все, что заблагорассудится, – он выполняет команды так, будто читает мои мысли!

Время пролетело незаметно… Всего за два дня я научился более тонко чувствовать автомобиль и контролировать его баланс за пределами сцепления шин. Разве что на протяжении еще нескольких вечеров мне перед сном мерещились ледяные виражи озера с труднопроизносимым названием Хюмпелянъярви…