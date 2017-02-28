"История Jaguar. В прыжке"

В 2017 году исполняется 95 лет Swallow Sidecar Company. Сегодня во всем мире ее знают как премиальную марку Jaguar

Своим рождением компания обязана двум жителям английского городка Блэкпул – механику Уильяму Уолмсли и его соседу Уильяму Лайонсу. Первый занимался постройкой мотоциклетных колясок, а второй служил младшим продавцом в гараже Brown & Mallalieu, где продавали и обслуживали автомобили Sunbeam. Обоих объединяла страсть к мотоциклам. Однажды Лайонс пришел к коллеге по увлечению с предложением объединить средства и создать предприятие по выпуску мотоколясок. Предложение было принято, в итоге родилась новая фирма – SS (Swallow Sidecar Company, где первое слово означало «ласточка»).

Первые «Ласточки»

Мотоциклетные коляски SS пользовались хорошим спросом, поскольку имели не только оригинальную форму, но и великолепное качество, что дало возможность развивать дело. Тем временем у Лайонса появилась новая идея – строить автомобили. Начал он с разработки кузовов, и первым серьезным успехом стало кароссери для Austin 7. По моде того времени их окрашивали в два цвета – «кремовый с бордовым» и «серый с темно-зеленым». Салоны обивали соответственно красной или зеленой кожей. В остальном машины с кузовами от SS были стандартными. Однако от покупателей не было отбоя, и вскоре потребовалось расширение производства. В Блэкпуле для этого просто не хватало места, и в 1931 году завод перевели в Ковентри.

Тогда-то Лайонс и занялся проектированием собственных автомобилей. Более других ему нравились двухместные спортивные модели. Первенцем стал SS 1, появившийся в том же году. В него Лайонс вложил душу, что немудрено, ведь, по его собственному признанию, он получал огромное удовольствие от процесса конструирования и постройки оригинальных автомобилей. Машина вышла неоднозначной, тем не менее журнал Motor написал: «SS 1 представляет собой новый тип автомобиля, имеющего все, что должен иметь спортивный автомобиль, при этом его утонченный стиль и экстерьер весьма впечатляют».

Несмотря на то что дела явно шли в гору, в середине 1930-х Уильям Уолмсли покинул фирму. Считается, что между компаньонами вышла размолвка: Уолмсли полагал, что ориентироваться следует на массового покупателя, Лайонс же делал ставку на эксклюзивные машины, хозяева которых получают удовольствие не только от процесса вождения, но и от владения автомобилем. Уступать никто не хотел, в итоге Лайонсу пришлось выкупить у партнера его долю.

Зато, став единственным владельцем, он смог полностью реализовать свои организаторские и конструкторские амбиции. Стиль его руководства был жестким, подчас даже деспотичным. Он вникал во все детали и все перекраивал по-своему. Служащие компании мрачно шутили: «Мы лезем из кожи вон, чтобы удовлетворить клиента, и этот клиент – Уильям Лайонс».

Очередной моделью стал SS Jaguar. Для участия в проекте по его созданию был приглашен инженер по двигателям Уильям Хейнс. Благодаря стараниям Лайонса и Хейнса появился выдающийся спортивный автомобиль – мощный, грациозный, мягкий и быстрый. Название для него Лайонс выбрал сам. Перебрав десятки вариантов, он остановился на Jaguar, поскольку именно оно, по мнению конструктора, наиболее ярко передавало настоящую сущность автомобиля. Казалось, успех новой машине обеспечен, но реализации далеко идущих планов помешала Вторая мировая война, во время которой фирме пришлось выполнять армейские заказы.

От «Ласточки» к «Ягуару»

Ближе к концу войны Лайонсу удалось-таки начать выпуск автомобилей. Правда, название фирмы пришлось поменять: в марте 1945-го ее переименовали в Jaguar Cars Ltd., поскольку к тому времени буквосочетание SS прочно ассоциировалось с ужасами нацизма.

Первые послевоенные машины очень напоминали довоенные, но уже в 1948 году на Лондонском автосалоне дебютировала модель Jaguar XK120. В ее разработке, помимо Лайонса и Хейнса, приняли участие два других специалиста – Уолли Хассен и Клод Бейли. Автомобиль произвел настоящий фурор среди знатоков и ценителей спорткаров.

Поначалу XK120 предполагалось выпустить ограниченной партией из 200 машин, но постоянно растущий спрос заставил начать серийное производство. Укомплектованная двигателем Heynes мощностью 105 л.с., машина легко развивала скорость 126 км/ч и была признана «самой быстрой среди серийных моделей». Новинка имела колоссальный успех в Европе, однако Лайонса в первую очередь привлекала Америка, где уже тогда были сосредоточены по-настоящему большие деньги. Вот почему период с 1950 по 1960 год фирма посвятила экспансии на рынок США. И это время не было потрачено даром: модели Jaguar XK150 и XK150 Roadster стали по другую сторону Атлантики едва ли не культовыми.

Спортивный автомобиль просто обязан участвовать в гонках – это закон. И Jaguar не стал исключением, 1950-е ознаменовались чередой громких побед: модели С-Type и D-Type семь лет выигрывали престижнейшие спортивные состязания, включая «24 часа Ле-Мана» и завоевание Гран-при чемпионата. Последний, кстати, доставался гонщикам заводской команды в 1959, 1960, 1963 и 1965 годах. Это заметно укрепило мировой престиж марки, да и всего британского автостроения.

Заслуги Лайонса были оценены высоко: в 1956 году Елизавета II пожаловала ему звание Королевского дизайнера автомобильной индустрии и рыцарский титул.

Из жизни рыцаря

Известность и почет не заставили сэра Уильяма изменить образ жизни, он по-прежнему участвовал в разработке новинок вплоть до своей отставки в 1972 году: Jaguar D-Type, E-Type, XJ и другие модели несут на себе отпечаток его таланта. Но и отойдя от дел, Уильям Лайонс не прерывал связи с компанией.

К тому времени он стал не только живой легендой, но и героем целого сонма курьезных историй, передававшихся из уст в уста сотрудниками фирмы. Рассказывали, что бережливость, присущая сэру Уильяму с юности, с годами трансформировалась в откровенную скупость. Однажды он якобы заглянул в шоу-рум Jaguar на площади Пикадилли. Пользуясь случаем, управляющий салоном попросил разрешить ему заменить старые коврики, лежавшие у входа в демонстрационный зал. «Разумеется нет, ведь и эти еще вполне приличные», – ответил Лайонс. А спустя некоторое время он вновь пришел в тот же салон и разозлился, увидев новые коврики. Реакция была мгновенной: «Я же приказал вам воздержаться от расточительства и полагал, что вы меня поняли!» Дело уже шло к увольнению, но управляющий сумел-таки оправдаться: «Сэр, я просто постелил более протертые коврики перед кабинетами сотрудников, а те, что были там, – перед входом». В ответ же услышал: «В таком случае жду вас в понедельник у себя в Уэппенберри-Холл, сделаете это и у меня в доме».

Но, какие бы анекдоты ни ходили о сэре Лайонсе и его методах ведения бизнеса, продукция основанной им фирмы по сей день является олицетворением мощи, богатства и хорошего вкуса. Бренд Jaguar по-прежнему выпускает дорогие и престижные автомобили, старательно культивируя традиции, заложенные его основателем. И хотя за последние десятилетия компания не раз сталкивалась с финансовыми трудностями и меняла владельцев, ей до сих пор удается удерживать свои позиции. Причина проста: марка давно стала легендой, прикоснуться к которой может каждый, кто способен за это заплатить.

Эмблема марки Jaguar – ягуар в прыжке Она была создана скульптором Фредериком Гордоном Кросби в 1935 году. Несмотря на то что время от времени очертания этого грациозного животного менялись, его фигурка до начала 1960-х украшала капоты всех автомобилей, покидавших заводы компании. Затем ее решили убрать из соображений безопасности, заменив плоской эмблемой на капоте. При этом сама фигурка предлагалась каждому клиенту в виде опции.