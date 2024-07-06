Постоянно ужесточающиеся экологические нормы со временем вполне могли бы похоронить легендарный Gelandewagen с его «прожорливыми» ДВС. Но немцы нашли лазейку: электрический привод позволит G-Class остаться на конвейере и в следующем десятилетии

Не то чтобы версии G-Class с двигателем внутреннего сгорания вот-вот должны были исчезнуть. У этого внедорожника появилась новая линейка мягких гибридных двигателей, которые на время отвели гнев «зеленых» от короля парковок пятизвездочных гостиниц и бизнес-центров класса А. Однако Mercedes-Benz нужно иметь задел на будущее и приучить клиентов, что со временем о реве многоцилиндровых AMG-моторов придется забыть. И на первый взгляд это не проблема, ведь выглядит G580 практически так же, как и его неэкологичные сородичи. У электромобиля более высокий капот и аэродинамически оптимизированные колеса, но те же самые колеса опционально доступны и на версиях с ДВС. И каждый G-Class теперь имеет одни и те же аэродинамические детали — небольшой выступ на передней части крыши и вентиляционные отверстия в задних колесных арках, чтобы уменьшить воздушные завихрения вокруг кузова, который остается таким же угловатым и массивным, как и 45 лет назад.

То, что G-Class получит электрическую версию, мы узнали благодаря концепту с коротким названием EQG. А вот серийная версия полностью называется «Mercedes-Benz G580 с технологией EQ». Довольно громоздко, не находите? А замысел маркетологов в том, чтобы максимально дистанцировать новинку от электромобилей Mercedes-Benz с логотипом EQ: легенда должна оставаться легендой! Традиции Gelandewagen не очень-то схожи с традициями других знаковых внедорожников. Цель электрического G580 — быть в первую очередь Gelandewagen, поскольку его поклонников на самом деле не волнует, что задумали в Land Rover, Jeep, Ford или Toyota, не говоря уже про китайцев. Им просто нужен G-Class. Поэтому в Mercedes-Benz постарались сохранить внешний вид, возможности и комфорт своего культового внедорожника. И у них это получилось.

Появление электрического G-Class совпало с обновлением модели, хотя изменения и тут скромные: новое ПО информационно-развлекательной системы MBUX, улучшенная шумоизоляция, штатные светодиодные фары, пневмоподвеска в стандартной комплектации и более экологичная (ну относительно) линейка мягких гибридных двигателей.

Однако G580 существенно отличается от своих собратьев. Рамное шасси, ДНК G-Class, было «взломано» для размещения массивного аккумуляторного блока. Три из восьми поперечин удалили, чтобы освободить место для батареи. У аккумулятора здесь такое же количество ячеек, что и у Mercedes-Benz EQS, но из-за узкой рамы элементы расположены двойным слоем, что, в свою очередь, потребовало создания сложной системы охлаждения. Батарея заключена в прочный алюминиевый корпус, прикрученный болтами к шасси, это фактически делает аккумулятор несущим элементом, а под ним находится противоударная пластина из углеродного композита.

Электрический «Гелик» имеет четыре мотора, каждый из которых приводит в движение одно из колес. Также у электродвигателей имеется двухскоростная трансмиссия, позволяющая им работать на оптимальных оборотах, даже когда автомобиль движется очень медленно, как это часто бывает на сложных внедорожных маршрутах.

Подвеска здесь, по сути, та же самая (независимая спереди, жесткий мост сзади), но адаптированная для использования с электродвигателями, а жесткость пружин увеличена, чтобы выдерживать дополнительный вес аккумулятора. Батарея емкостью 116 кВт·ч поддерживает суперчарджеры мощностью до 200 кВт, обеспечивая скорость зарядки с 10 до 80% за 32 мин. Для того чтобы поднять запас энергии с 10 до 100% на зарядке переменного тока мощностью 11 кВт, придется ждать почти 12 часов.

Двигатели выдают в общей сложности 579 л.с. и 859 Нм крутящего момента — внушительные цифры по меркам машин с ДВС, но довольно скромные для большого электромобиля. Несмотря на аэродинамику кирпича, этой мощности электрическому G-class достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 4,7 с. Заявленная дальность хода составляет 430–470 км, что опять же не лучший вариант для большого и комфортабельного внедорожника, на котором можно было бы махнуть с семьей в Альпы.

При снаряженной массе 3085 кг официально G580 может нести полезную нагрузку всего в 415 кг. Хотя здесь немцы явно схитрили, чтобы электрический G-class не забрел на территорию грузовиков. Немецкими инженерами и испытателями потрачено немало времени и на то, чтобы на ходу электрический внедорожник не отличался от обычного G-Class с двигателем внутреннего сгорания, невзирая на существенные технические различия и дополнительный вес.

При движении по неровной поверхности переработанная подвеска сохранила возможность принимать на себя все нагрузки, и потому пассажиры остаются хорошо изолированными от ударов. По ровной дороге G580 идет очень плавно, при этом у водителя есть возможность одним нажатием кнопки сделать подвеску жестче для более быстрой езды с меньшими кренами кузова. В зависимости от режима вождения и скорости передние электродвигатели могут отключаться.

Несмотря на вес более трех тонн, G580 превосходен на бездорожье. Доступны различные ассистенты, помогающие водителю придерживаться оптимальной скорости движения при сложных подъемах и спусках, но вы можете в любой момент их отключить и взять ситуацию под свой контроль. Отсутствие блокировки дифференциалов вызывает опасение, что новинка спасует на серьезном бездорожье. Однако «умная» трансмиссия справляется с этой задачей даже лучше традиционной.

По сравнению с ранними Gelandewagen у Mercedes-Benz получился очень продвинутый в технологическом плане автомобиль, избавившийся от каких-либо следов сельскохозяйственного или военного назначения. Причем у G580 пока нет конкурентов, кроме грядущего электрического Range Rover, выход которого ожидается только в 2027 году.

