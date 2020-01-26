Автомобильный портал Motorpage
Как поднять три тонны

Садко Next салонСадко Next салонСадко Next вид спереди

В России начались продажи среднетоннажного вездехода «Садко Next». Газовский «трехтонник» нового поколения сочетает в себе высокую проходимость, управляемость, комфорт и функциональность, к тому же отличается привлекательной ценой

Полноприводный «среднетоннажник» нового поколения дебютировал в сентябре на московской выставке COMTRANS 2019 вскоре после запуска его производства на Горьковском автозаводе. Дорога к конвейеру оказалась не самой быстрой ввиду общего спада продаж коммерческого транспорта в России. Прототип трехтонного вездехода, ведущего родословную от знаменитой «Шишиги» (ГАЗ-66), показали еще в рамках выставки коммерческой техники CCT-2014, а в прошлом году на выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере мы познакомились с предсерийным праворульным исполнением «Садко Next», предназначенным для ряда зарубежных рынков. И вот, наконец, уже серийные леворульные автомобили начали поступать в российские дилерские центры марки.

Этапы пути

Модель «Садко Next» позиционируется в качестве преемника культового капотного ГАЗ-3308 «Садко», который, в свою очередь, базируется на доработанных узлах и агрегатах «бескапотника» ГАЗ-66 – легендарного двухосного вездехода, применявшегося в Советской армии и народном хозяйстве с 1960-х по 1990-е годы, и до сих пор сверхпопулярного среди геологов, строителей, охотников, рыболовов и путешественников.

Новинка переняла у предшественников отличную проходимость, обеспеченную дорожным просветом 315 мм, гибкой на кручение рамой, наличием понижающей передачи и блокировок дифференциалов переднего и заднего мостов, а также штатной системой подкачки шин. Основные же изменения коснулись управляемости, комфорта и функциональности.

По кабине новый «среднетоннажник» максимально унифицирован с семейством «ГАЗон Next», однако бампер здесь более мощный и смонтирован выше – с прицелом на езду по бездорожью. Салон в стандартном исполнении рассчитан на трех человек, в двухрядном – на семерых. В 7-местном варианте грузовик можно доукомплектовать задним раскладным диваном, трансформирующимся в широкое спальное место.

Эргономика рабочего места знакома по «ГАЗелям» семейства Next. Увеличение площади остекления вылилось в улучшение обзорности. Сиденья получили более развитый профиль, расширенный диапазон регулировок и функцию подогрева. Штатно предлагаются: подрессоренное водительское кресло, отопитель салона, аудиоподготовка, противоподкатное зеркало, система подкачки колес, центральный замок, рулевая колонка с настройкой по высоте, электростеклоподъемники, подогрев внешних зеркал и круиз-контроль. Опционально – кондиционер, ветровое стекло с функцией электроподогрева, механическая лебедка, тягово-сцепное устройство, заводской шноркель и многое другое.

Грузоподъемность «среднетоннажника» увеличилась с 2,5 до 3 т, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 м (с фирменным шноркелем). Кроме того, появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. Дизельный двигатель ЯМЗ-534 с турбонагнетателем ярославского производства и форсунками Bosch обеспечивает отличную приемистость уже с самых «низов», отдача агрегата увеличена до 149 л.с., крутящий момент – до 490 Нм. Новый мотор работает в связке с 5-ступенчатой синхронизированной «механикой», созданной с применением импортных комплектующих (сальники, подшипники и синхронизаторы). Объем топливного бака составляет 95 л, а за доплату устанавливается дополнительная емкость такого же объема.

Для дорог и бездорожья

При разработке «Садко Next» нижегородскими инженерами был усилен акцент на поведение машины на асфальте. С этой целью они задействовали интегральное рулевое управление с гидроусилителем ZF в сочетании с новой малолистовой передней подвеской. Как результат, улучшилась управляемость, а также плавность хода и курсовая устойчивость, в чем мы убедились в ходе теста нового грузовика на дорогах Подмосковья.

Приятным сюрпризом стало то, что передачи новой 5-ступенчатой коробки передач включаются мягко и плавно, а рукоять рычага избавилась от характерных для предшественников вибраций. Подбор передаточных чисел в трансмиссии при этом удачно соотнесен с моментными характеристиками двигателя. Переключение раздаточной коробки в режим отбора мощности производится нажатием кнопки с места водителя, что очень удобно. Новая пневматическая тормозная система WABCO с ABS не только обеспечивает эффективное торможение, но и не требует прилагать излишнее усилие к педали тормоза.

На бездорожье «Садко Next» тоже даст серьезную фору предшественникам. Прежде всего, все манипуляции с приводом выполнять теперь гораздо проще. Передние колеса и понижающая передача подключаются через усиленную раздаточную коробку Part-time, причем уже не рычагами, а, как в передовых кроссоверах, клавишами на передней панели. Предусмотрена опциональная коробка отбора мощности и на механической трансмиссии, и на раздаточной коробке. Такое решение позволяет одновременно устанавливать лебедку и большое количество спецнадстроек.

На старте продаж автомобиль будет доступен в качестве бортового полноприводного грузовика с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. Но уже в 2020 году планируется начать выпуск модификаций с удлиненной (4515 мм) базой и 7-местной двухрядной кабиной. Цены стартуют c отметки 2,2 млн рублей и для своего сегмента достаточно демократичны.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Как поднять три тонны
26 января 2020

"Как поднять три тонны"
Генеральский вездеход
22 июня 2019

"Генеральский вездеход"
В царстве дизелей
20 января 2017

"В царстве дизелей"
Gazel Next 2016 Символ успеха
29 декабря 2016

"Символ успеха"
19 июля 2014

"Газовый двигатель внутреннего сгорания"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

GAZ Volga Siber
Тест драйв
18 января 2008

GAZ Volga Siber
"Ностальгия по будущему (Volga Siber 2.0 МТ; 2.4 АТ)"
GAZ Волга 31105
Тест драйв
03 августа 2007

GAZ Волга 31105
"“Волга” осталась “Волгой”, (31105 2.3, 2.4)"

Интересные новости по теме

Ездишь на газу бесплатно

Ездишь на газу бесплатно

Такая льгота появится лишь в отношении проезда по платным дорогам, так как в правительство было направлено прошение по бесплатному проезду платных трасс для всех газомоторных автомобилей 03 октября 2019 0
Новость про GAZ - В России появятся беспилотные Газели

В России появятся беспилотные Газели

«ГАЗ» рассказал об испытаниях ГАЗелей Next без водителя: беспилотники, которые соответствуют четвертому-пятому уровням автономности, тестируют на специальном полигоне и на территории завода. 30 июля 2019 0
Новость про GAZ - Газель без сердца

Газель без сердца

Точнее сказать - без дизельных двигателей концерна Volkswagen, которые планировалось устанавливать на автомобили ГАЗель Next в ближайшее время. Также Volkswagen отказался от покупки доли в «Группе ГАЗ». 07 марта 2019 0
Lada Vesta CNG

Для машин на газе парковка и дороги будут бесплатными

Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения, однако, если инициатива найдет подтверждение у властей и профильных ведомств, то автомобили, работающие на газовом топливе, получат серьезные льготы 27 февраля 2019 0
Новость про GAZ - ГАЗ будет собирать маленький дизель

ГАЗ будет собирать маленький дизель

Отечественный производитель, Министерство торговли и промышленности РФ, а также Правительство Нижегородской области подписали Специнвестконтракт 11 декабря 2018 0
Ленинградская область выступает за автомобили "на газе"

Ленинградская область выступает за автомобили "на газе"

Владельцам транспорта, работающего на газе, в Ленинградской области снижен транспортный налог. Соответствующий областной закон уже подписан губернатором 26 ноября 2018 0
Новость про GAZ - GAZ Sadko Next

Горьковчане показали новый Sadko Next в Ганновере

В рамках международной выставки коммерческой техники в Германии ГАЗ представил новый внедорожный грузовик 21 сентября 2018 0
Горьковский автозавод показал новые внедорожники

Горьковский автозавод показал новые внедорожники

Горьковский автозавод продолжает изучение спроса на внедорожные версии автомобилей, построенных на базе «Соболя 4х4» 23 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 7 2 3