В России начались продажи среднетоннажного вездехода «Садко Next». Газовский «трехтонник» нового поколения сочетает в себе высокую проходимость, управляемость, комфорт и функциональность, к тому же отличается привлекательной ценой

Полноприводный «среднетоннажник» нового поколения дебютировал в сентябре на московской выставке COMTRANS 2019 вскоре после запуска его производства на Горьковском автозаводе. Дорога к конвейеру оказалась не самой быстрой ввиду общего спада продаж коммерческого транспорта в России. Прототип трехтонного вездехода, ведущего родословную от знаменитой «Шишиги» (ГАЗ-66), показали еще в рамках выставки коммерческой техники CCT-2014, а в прошлом году на выставке коммерческого транспорта IAA в Ганновере мы познакомились с предсерийным праворульным исполнением «Садко Next», предназначенным для ряда зарубежных рынков. И вот, наконец, уже серийные леворульные автомобили начали поступать в российские дилерские центры марки.

Этапы пути

Модель «Садко Next» позиционируется в качестве преемника культового капотного ГАЗ-3308 «Садко», который, в свою очередь, базируется на доработанных узлах и агрегатах «бескапотника» ГАЗ-66 – легендарного двухосного вездехода, применявшегося в Советской армии и народном хозяйстве с 1960-х по 1990-е годы, и до сих пор сверхпопулярного среди геологов, строителей, охотников, рыболовов и путешественников.

Новинка переняла у предшественников отличную проходимость, обеспеченную дорожным просветом 315 мм, гибкой на кручение рамой, наличием понижающей передачи и блокировок дифференциалов переднего и заднего мостов, а также штатной системой подкачки шин. Основные же изменения коснулись управляемости, комфорта и функциональности.

По кабине новый «среднетоннажник» максимально унифицирован с семейством «ГАЗон Next», однако бампер здесь более мощный и смонтирован выше – с прицелом на езду по бездорожью. Салон в стандартном исполнении рассчитан на трех человек, в двухрядном – на семерых. В 7-местном варианте грузовик можно доукомплектовать задним раскладным диваном, трансформирующимся в широкое спальное место.

Эргономика рабочего места знакома по «ГАЗелям» семейства Next. Увеличение площади остекления вылилось в улучшение обзорности. Сиденья получили более развитый профиль, расширенный диапазон регулировок и функцию подогрева. Штатно предлагаются: подрессоренное водительское кресло, отопитель салона, аудиоподготовка, противоподкатное зеркало, система подкачки колес, центральный замок, рулевая колонка с настройкой по высоте, электростеклоподъемники, подогрев внешних зеркал и круиз-контроль. Опционально – кондиционер, ветровое стекло с функцией электроподогрева, механическая лебедка, тягово-сцепное устройство, заводской шноркель и многое другое.

Грузоподъемность «среднетоннажника» увеличилась с 2,5 до 3 т, глубина преодолеваемого брода – до 1,2 м (с фирменным шноркелем). Кроме того, появилась возможность буксировки прицепа полной массой до 2,56 т. Дизельный двигатель ЯМЗ-534 с турбонагнетателем ярославского производства и форсунками Bosch обеспечивает отличную приемистость уже с самых «низов», отдача агрегата увеличена до 149 л.с., крутящий момент – до 490 Нм. Новый мотор работает в связке с 5-ступенчатой синхронизированной «механикой», созданной с применением импортных комплектующих (сальники, подшипники и синхронизаторы). Объем топливного бака составляет 95 л, а за доплату устанавливается дополнительная емкость такого же объема.

Для дорог и бездорожья

При разработке «Садко Next» нижегородскими инженерами был усилен акцент на поведение машины на асфальте. С этой целью они задействовали интегральное рулевое управление с гидроусилителем ZF в сочетании с новой малолистовой передней подвеской. Как результат, улучшилась управляемость, а также плавность хода и курсовая устойчивость, в чем мы убедились в ходе теста нового грузовика на дорогах Подмосковья.

Приятным сюрпризом стало то, что передачи новой 5-ступенчатой коробки передач включаются мягко и плавно, а рукоять рычага избавилась от характерных для предшественников вибраций. Подбор передаточных чисел в трансмиссии при этом удачно соотнесен с моментными характеристиками двигателя. Переключение раздаточной коробки в режим отбора мощности производится нажатием кнопки с места водителя, что очень удобно. Новая пневматическая тормозная система WABCO с ABS не только обеспечивает эффективное торможение, но и не требует прилагать излишнее усилие к педали тормоза.

На бездорожье «Садко Next» тоже даст серьезную фору предшественникам. Прежде всего, все манипуляции с приводом выполнять теперь гораздо проще. Передние колеса и понижающая передача подключаются через усиленную раздаточную коробку Part-time, причем уже не рычагами, а, как в передовых кроссоверах, клавишами на передней панели. Предусмотрена опциональная коробка отбора мощности и на механической трансмиссии, и на раздаточной коробке. Такое решение позволяет одновременно устанавливать лебедку и большое количество спецнадстроек.

На старте продаж автомобиль будет доступен в качестве бортового полноприводного грузовика с однорядной кабиной и стандартной (3770 мм) колесной базой. Но уже в 2020 году планируется начать выпуск модификаций с удлиненной (4515 мм) базой и 7-местной двухрядной кабиной. Цены стартуют c отметки 2,2 млн рублей и для своего сегмента достаточно демократичны.