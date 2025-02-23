12 цилиндровые Ferrari всегда были чем-то особенным: от великолепного 250 GTO 1960 х до современных Enzo и 599 GTO. Однако нынешний Ferrari 12Cilindri вполне может стать последним в своем роде

12 цилиндров, выдающих свыше восьми сотен «лошадей», никаких турбонаддувов и, упаси боже, электрических довесков. Только чистая, необузданная мощь доведенного до совершенства двигателя внутреннего сгорания — то, за что мы всегда любили и продолжаем любить машины из Маранелло. Перед нами типичный итальянский «Гран-Туризмо», пусть и похожий на транспорт космических рейнджеров, но по-прежнему превосходный.

Передняя часть, с длинным капотом и объединенными широкой черной вставкой фарами, сделана в стиле классической Ferrari Daytona, что делает эту модель узнаваемой и необычной одновременно. Отсутствие привычных раструбов выхлопных труб сзади и узкие светодиодные фонари подчеркивают оригинальный стиль 12Cilindri. Он идеален и при этом не похож на другие модели.

Но хватит про дизайн: ведь в Ferrari проделали огромною работу не только над внешностью модели, но и над тем, что находится под капотом. Например, установленные на двигатель серии F140HD шатуны из титана (нет ли здесь русского следа?) на 40% легче стальных. Также была уменьшена масса поршней и коленвала, а новые толкатели клапанов с покрытием Diamond-Like-Carbon отличаются низким коэффициентом трения.

Со всеми улучшениями этот V12 должен был выдавать не меньше 900 сил, однако этого не произошло. Из-за необходимости соответствовать нормам Евро-6Е мотористам из Маранелло пришлось вставить в выхлопную систему фильтр твердых частиц, который в прямом смысле съел часть «лошадей». В результате мощность осталась такой же, как у Ferrari 812 Competizione образца 2021 года, который оснащается похожим мотором, но без вышеперечисленных доработок.

Помимо двигателя претерпела изменения и роботизированная коробка передач. Причем ее не стали дорабатывать, а заменили на новую, 8 ступенчатую от Magna. Теперь переключение передач происходит на треть быстрее, чем раньше.

В двухместной «кабине» 12Cilindri водителю комфортнее, чем в Ferrari 812 Competizione. Плюс опциональная тонированная стеклянная крыша добавляет приятное ощущение пространства над головой. На торпедо есть электронная панель приборов, большой сенсорный экран по центру и даже отдельный информационный дисплей для пассажира — то, без чего современный автомобиль этого класса, кажется, представить уже невозможно.

В остальном салон являет море тончайшей кожи и карбона, безупречно перемешанных между собой. Он дает больше пространства и комфорта, чем все предыдущие, более хардкорные Ferrari V12. Жаль, что нет «физической» кнопки запуска двигателя, ее заменяет сенсорная панель у основания руля.

Перед тем как выехать с парковки, нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к габаритам, и в особенности к огромному капоту модели. Но на дороге уже никаких проблем не возникает. 12Cilindri менее груб, чем его предшественник Ferrari 812 Superfast, и им легче управлять на городских скоростях.

Впрочем, все опасения, что в Ferrari могли сделать машину слишком «мягкой», исчезают, стоит только чуть сильнее нажать на педаль газа. С низких оборотов ощущается хороший, хоть и не баллистический всплеск крутящего момента, толкающий машину вперед. Но стоит стрелке тахометра пройти отметку в 4000 оборотов, как начинается сущий ад.

Отдача мотора достигает пика при 9250 об/мин, и 819 л.с. отправляют полуторатонное купе Ferrari в полет к горизонту с чудовищной скоростью. Мы уже привыкли, как турбированные спорткары и мощные электромобили срывают восторженные аплодисменты на разгонных прямых. А 12Cilindri доказывает, насколько быстрым может быть автомобиль с атмосферным мотором.

И звук. Он, возможно, не такой громкий, как у Ferrari 812 Superfast, но потрясающе чистый и аутентичный. Такой «голос» редко услышишь у современных суперкаров.

Несмотря на свои габариты (длина — немногим меньше пяти метров), 12Cilindri ощущается очень маневренным. В Ferrari предприняли серьезные усилия, чтобы автомобиль классической компоновки ощущался среднемоторным. И по большей части это сработало. Перераспределяя крутящий момент на задней оси и подтормаживая колеса, электроника обеспечивает сверхъестественное ввинчивание в повороты, продолжая творить магию и на выходе из них.

Сам факт того, что Ferrari сохранила в своей линейке модель с мотором V12, достаточный повод для ликования всех фанатов марки. Да, 12Cilindri действительно хорош, и даже лучше, чем вы могли себе это представить. Он удобнее и комфортнее, чем Ferrari 812 Superfast, а то, что новинка еще и волшебно управляется, можно считать приятным бонусом.

