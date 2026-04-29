Эта новинка из Маранелло в своем роде уникальна: на рынке нет другого гибридного суперкара в этом ценовом диапазоне, который предлагал бы такие же характеристики, как Ferrari 849 Testarossa

Перед создателями Ferrari 849 Testarossa стояла задача сделать автомобиль быстрее предшественника — модели SF90 Stradale. При этом он должен лучше управляться и… остаться на ступеньку ниже Ferrari F80 — нового короля модельного ряда марки из Маранелло. Задача непростая, но итальянцы, похоже, с ней справились…

Несмотря на то что Ferrari 849 Testarossa во многом унифицирована с SF90 Stradale, изменений немало, особенно в дизайне. У новинки более чистый и простой силуэт с отсылками к формам прошлого. Общие линии кузова вдохновлены спортивными прототипами 1970 х годов, а передняя часть напоминает Ferrari из 1980 х. В задней части доминируют два «хвоста» — отсылка к легендарной гоночной Ferrari 512 S, бросившей вызов Porsche 917. Любопытно, что главный дизайнер марки Флавио Манцони не знал финальное название новинки во время ее разработки. Так что все предполагаемые отсылки к предыдущим моделям Testarossa — всего лишь совпадение.

В основе силовой установки Ferrari 849 Testarossa лежит та же концепция c 4,0 литровым V8, что и у SF90 Stradale. Но благодаря новой системе турбонаддува (от F80), а также переработанным головкам цилиндров, блоку двигателя, выпускным коллекторам, впускным патрубкам, системе газораспределения и топливной рампе двигатель теперь развивает на 49 л.с. больше. В Ferrari утверждают, что из-за облегченных распредвалов и титанового крепежа соотношение мощности к весу силовой установки улучшилось на 10% по сравнению с SF90.

Электрическая часть гибридного привода полностью взята от предшественника. Она включает батарею емкостью 7,45 кВт⋅ч и три электромотора (два расположены на передней оси, и один — между двигателем и коробкой передач). Система управления приводом была усовершенствована ради более плавного рекуперативного торможения, однако это никак не повлияло на чисто электрический запас хода — он по-прежнему составляет 25 км.

Суммарная мощность силового агрегата в 1036 л.с. позволяет набрать первую сотню всего за 2,25 с, а вторую — за 6,35 с. Максимальная скорость — 335 км/ч. На трассе Фьорано Ferrari 849 Testarossa проходит круг на 1,5 с быстрее, чем SF90 Stradale. И это обусловлено не только возросшей мощностью, но и новыми калибровками подвески, а также тормозной системой с увеличенными дисками и последней версией системы ABS Evo. Еще одно преимущество новинки — так называемая система FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator). Разработанная для F80, она использует алгоритм для точного управления динамикой автомобиля.

Однако доработанный гибридный привод добавил лишние килограммы. Сухая масса Ferrari 849 Testarossa — 1570 кг, при этом с полным баком и пассажиром вес суперкара составляет почти 1,7 тонны. Так что для тех, кто хочет выжать из машины максимум, предложен пакет Assetto Fiorano. Он включает облегченные кресла и 20 дюймовые колеса из углеволокна, которые помогают снизить общий вес на 30 кг. Также можно установить аэродинамический пакет, который утраивает (!) прижимную силу на задней оси без существенного увеличения сопротивления воздуха. В перечень опций входят и амортизаторы Multimatic: они на 35% легче стандартной полуактивной подвески Magneride и на 10% уменьшают крены кузова.

Все опасения по поводу работы гибридной силовой установки улетучиваются сразу после выезда из бокса на трек. На прямой Ferrari 849 Testarossa способна оставить позади самые серьезные гоночные автомобили. Звук V8, возможно, не такой изысканный, как у гибридов V6 от Ferrari, но резкость его отклика и вибрации больше напоминают спортпрототипы класса LMP, чем автомобили для дорог общего пользования.

Полный привод работает на скорости до 209 км/ч, но никогда не возникает ощущения, что он мешает. Восьмиступенчатая роботизированная коробка переключает передачи с молниеносной быстротой, которую не встретите в обычных «гражданских» машинах. В этом отношении 849 Testarossa стоит практически на одном уровне с F80. Но из-за того, что прижимная сила на скорости 250 км/ч здесь почти в 2,5 раза меньше, водителю приходится бороться за то, чтобы задняя ось оставалась на траектории.

За рулем сложно почувствовать, за счет чего именно Ferrari удалось улучшить время круга. Гораздо более осязаема и понятна готовность новинки балансировать на грани. Автомобиль кажется довольно управляемым и предсказуемым, что придает уверенности водителю, позволяя раскрыть потенциал силовой установки и шасси. «Корма» охотно уходит в занос, но электроника продолжает удерживать вас в нужном направлении. Отключите все вспомогательные системы — и вы, скорее всего, вылетите с трассы в первом же повороте.

Однако главное достоинство Ferrari 849 Testarossa в том, что ею легко управлять на обычных дорогах. Да, использовать всю мощь двигателя здесь практически невозможно, но, если войти в ритм, трудно не удивляться тому, с какой необычайной проворностью машина поглощает километры дорожного полотна.

Внутри новинка похожа на SF90 Stradale, но при этом есть два важных отличия. Во-первых, теперь на руле имеются полноценные кнопки, а не сенсорный экран (это улучшение было внедрено во всей линейке Ferrari). А во-вторых, панель выбора передач перемещена выше: она «парит» недалеко от руля, что делает ее гораздо более удобной. Единственная претензия к эргономике — водительское кресло хотелось бы опустить пониже. Ну и то, что из-за расположенных спереди электромоторов багажника здесь, по сути, нет, не добавляет модели практичности.

Стоит 849 Testarossa от 407?617 фунтов стерлингов, но Ferrari дает возможность потратить денег больше, если вы захотите. Та же машина с открытым верхом обойдется на 45 тыс. фунтов стерлингов дороже. Кроме того, производитель предлагает огромный список опций, которые всегда пользуются спросом у клиентов. Но даже при цене свыше 400?000 фунтов стерлингов у новинки нет очевидных конкурентов…