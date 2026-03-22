В Ferrari понимают, что далеко не все ее новые клиенты хотят и, самое главное, могут сесть за руль ультимативных среднемоторных суперкаров. Поэтому появилась Amalfi — своего рода дверь в мир марки из Маранелло
В Ferrari утверждают, что все кузовные панели Amalfi — полностью оригинальные, хотя платформа, колесная база и даже остекление идентичны модели Roma. Как бы то ни было, это, пожалуй, самый красивый автомобиль из Маранелло, который сейчас есть на рынке. Дизайн Amalfi, разработанный Флавио Манцони, менее спорный, чем у других новинок Ferrari. Но при этом все также фокусируется на чистой, монолитной форме с отсутствием мелких деталей или сложных поверхностей. Фары стали более острыми, а решетка радиатора была упрощена, в результате чего спереди исчезли антропоморфные черты.
Вы также можете обратить внимание на изменения аэродинамического профиля автомобиля, где наиболее заметным элементом является активный задний спойлер. Как и у Roma, он имеет три предустановленных положения и в своей самой агрессивной конфигурации обеспечивает дополнительные 110 кг прижимной силы на скорости 250 км/ч.
Под капотом Ferrari Amalfi стоит доработанная V-образная «восьмерка» объемом 3,9 л. Мотор получил новый блок управления, облегченный распредвал (минус 1,3 кг) и модернизированные компрессоры, чьи турбины теперь раскручиваются до невероятных 171?000 об/мин. Роботизированная коробка передач также была усовершенствована: у нее появился более мощный блок управления. А новый перепускной клапан призван улучшить звучание двигателя в различных условиях движения.
Наконец, программное обеспечение ABS Evo, уже используемое в остальной линейке Ferrari, теперь интегрировано с бортовым 6D-датчиком, а электроусилитель руля стал работать на 10% быстрее и точнее. Но, по правде говоря, заметить все эти улучшения на ходу не так уж просто. Подвеска осталась такой же комфортной, как у Ferrari Roma, при этом управлять автомобилем в городе по-прежнему невероятно легко. Да, есть некоторые изменения по части звука двигателя, но в остальном различия незначительны.
Однако, если выехать за город и перевести автомобиль в режим Race или ESC OFF (режим Sport кажется немного вялым, но полезен для того, чтобы успокоить чрезмерно часто переключающуюся коробку передач), разница становится ощутимой. Отзывчивость V8 явно улучшилась, как и динамика на высоких оборотах. Позже срабатывающая отсечка (красная линия тахометра сдвинута с 7500 к 7600 об/мин) сочетается с более резким звуком выхлопа и, наряду с обновленной логикой работы коробки передач, создает для водителя подлинное ощущение праздника.
Однако не все так идеально. Рулевое управление не становится тяжелее и не приобретает должной обратной связи с увеличением скорости, что лишает водителя той уверенности, которую так умело внушала Roma. Это не критичный недостаток (и больше похож на проблему с программным обеспечением), но это шаг назад. К счастью, управляемая по проводам тормозная система ABS Evo работает превосходно. Дозировать усилие на педали легко и на низких скоростях при повседневной езде, и при агрессивном стиле вождения, а мощь тормозных механизмов Ferrari, как всегда, впечатляет.
В салоне есть ряд приятных изменений по сравнению с Roma. Неудобные сенсорные элементы управления на руле были заменены на «физические» кнопки. Меню Apple CarPlay/Android Auto перенесено с 15,6 дюймовой приборной панели на 10,25 дюймовый центральный экран, который теперь расположен не вертикально, а горизонтально. Под ним находится центральная консоль с покрытием из анодированного алюминия, которая передает невероятные тактильные ощущения, не свойственные современным «пластиковым» машинам.
273 литровый багажник новинки действительно пригоден для применения (с оговорками), чего не скажешь про задние сиденья: на второй ряд трудно забраться, и он невероятно тесный. Так что лучшим Ferrari для полноценного использования в качестве четырехместного автомобиля остается Purosangue, но и стоит он гораздо дороже. Что касается цены Amalfi, то в Британии она стартует от 202?000 фунтов стерлингов (около 273 000 долларов). И есть огромный список опций, за которые придется доплачивать отдельно. В их числе: золотистые тормозные суппорты, 8,8 дюймовый дисплей для переднего пассажира, вентилируемые сиденья, потолок из алькантары и даже… фотосессия для покупателя!
Несмотря на вопросы по поводу рулевого управления, нетрудно заключить, что Amalfi — лучшая Ferrari начального уровня со времен модели F430, занимавшей эту позицию в середине 2000 х. Ferrari California на ее фоне казалась бедным родственником, да и Portofino тоже не производила убедительное впечатление. Amalfi — это достойное продолжение модели Roma, с которой стоит начать свое знакомство с маркой из Маранелло.
