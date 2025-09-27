У Ferrari много культовых моделей, но F80 — нечто особенное. Тираж этого гиперкара ограничен 799 экземплярами, причем все они уже проданы. И велика вероятность, что вы никогда не увидите его на дорогах общего пользования
Появляющийся раз в десятилетие гиперкар Ferrari определяет будущее компании на долгие годы вперед. Если он будет просто хорошим, то станет темной тучей над Маранелло и всем, что там производят, пока через десять лет не придет замена. И то, что F80 следует за великолепной LaFerrari (которая, в свою очередь, пришла на смену блестящему Enzo), лишь усиливает давление на новинку.
Одной из изюминок Ferrari F80 является система активных амортизаторов Multimatic от кроссовера Purosangue. Она направлена на контроль и обеспечение массивному гиперкару сцепления с дорогой, характерного для компактного и низкого автомобиля. В то же время в F80 все это должно сочетаться с активной аэродинамикой для обеспечения наилучшей управляемости.
Чтобы максимально эффективно использовать переднее антикрыло, S-образный воздуховод, гигантский задний диффузор (в три раза длиннее, чем у LaFerrari) и активный задний спойлер (регулируемый на 11 градусов и 200 мм), активная подвеска должна поддерживать равномерный дорожный просвет по осям, в противном случае вы рискуете получить отклонения в аэродинамических характеристиках.
Более того, амортизаторы (приводимые в действие 48 вольтовыми электродвигателями) могут создавать дополнительные силы на каждом колесе. Это означает, например, что при торможении передняя часть автомобиля может быть поднята вверх, а задняя — опущена, и это позволяет сохранить ровное положение кузова.
Возвращаясь к аэродинамике F80: цифры впечатляют. Общая прижимная сила составляет 1050 кг на скорости 250 км/ч. Для сравнения, Pagani Huayra R, предназначенный только для гонок, генерирует 1000 кг аэродинамической нагрузки на скорости 320 км/ч… У F80 эта нагрузка распределяется следующим образом: 460 кг спереди и 590 кг сзади, но, конечно, активные элементы оказывают на это влияние в реальном времени.
Были приложены значительные усилия для контроля температуры двигателя, которому приходится рассеивать более 200 кВт тепловой мощности при интенсивной эксплуатации. Это достигается главным образом за счет трех радиаторов — двух, расположенных по бокам спереди, и одного в центральной части капота.
Также инженерами предпринято несколько менее масштабных мер по управлению теплом. К примеру, в лобовое стекло встроена прозрачная пленка, которая использует энергию 48 вольтовой бортовой системы для предотвращения запотевания, тем самым снижая нагрузку на систему климат-контроля. Кроме того, для охлаждения тормозов использованы полости лонжеронов, через которые потоки воздуха идут от бамперов к тормозным дискам. Это привело к улучшению охлаждения на 20% без ухудшения аэродинамики.
С момента запуска LaFerrari в 2013 году гибридный гиперкар больше не воспринимается как что-то дерзкое и экспериментальное — теперь это необходимость. Именно потому Ferrari создала комбинацию лучших хитов своих прошлых гибридов.
F80, состоящий из карбонового кузова и алюминиевых подрамников, оснащен тремя электродвигателями, как у Ferrari SF90, и 3,0 литровым V6, как у Ferrari 296, но на этот раз с двумя электрическими турбокомпрессорами. Здесь два электродвигателя на передней оси (что в Ferrari называется e4WD) и один — под V6 (а не между двигателем и трансмиссией, как у SF90). Обратите внимание, что на этот раз нет ни разъема для зарядки, ни чисто электрического режима, — в Ferrari, видимо, поняли, что никто в здравом уме не станет подключать его к розетке.
Характеристики F80 шокируют. Один только V6 развивает 888 л.с. при 8750 об/мин (это на 234 л.с. больше, чем у 296 GTB с тем же V6, при том же весе), общая мощность системы составляет 1183 л.с., а крутящий момент — около 800 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2,15 с, а от 0 до 200 км/ч — 5,75 с. Фантастика! Система полного привода также объясняет, почему F80 ускоряется до сотни быстрее, чем McLaren W1.
F80 использует карбоновые тормоза с технологией CCM-R Plus. Это означает более длинные нити углеродного волокна для повышения механической прочности (на 100%) и теплопроводности (на 300%). Очевидно, что они работают. И все же дело не только в выдающихся тормозных способностях: ощущения от педали газа на гоночном треке также превосходны. Благодаря электродвигателям и двойному турбонаддуву задержка на нажатие газа практически нулевая. И чем выше скорость, тем заметнее эффект от аэродинамики. F80 обладает абсолютной устойчивостью, которой позавидовали бы многие гоночные автомобили. А легкость, с которой гиперкар набирает скорость, поражает.
Несмотря на гибридные технологии и наддув, в звуке мотора, проникающем в салон, безошибочно узнается Ferrari. Жаль, что снаружи гиперкар разочаровывающе тихий. Ferrari винит в этом шумовые нормы, но все равно не покидает ощущение, что они могли бы сделать лучше. А как насчет обычных дорог? Активная подвеска и здесь творит магию, смягчая неровности асфальта и при этом сохраняя идеальную управляемость. В сочетании с великолепными тормозами, прекрасным рулевым управлением и отзывчивым дросселем это делает поездку максимально приятной.
Салон F80, пожалуй, один из лучших салонов Ferrari за последние годы. Он на 50 мм уже, чем у LaFerrari, что способствует общей аэродинамике и компоновке, а благодаря смещенной посадке (пассажир сидит немного позади водителя) здесь нет «чувства локтя». Основные органы управления и экраны расположены под углом к водителю, что обеспечивает легкий доступ ко всему. Ужасная сенсорная панель управления на руле исчезла и заменена полноценными кнопками — ура!
Сам же руль, обтянутый алькантарой, очень приятно держать в руках.
Как уже упоминалось в начале, запуская F80, Ferrari поставила на кон все. Выбор V6 вместо V12 был смелым шагом, но, учитывая блестящую сбалансированность и завершенность автомобиля, похоже, он оказался верным.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Ferrari Testarossa возродили в виде 1036-сильного гибрида
Ferrari официально представила новый Testarossa с приставкой “849”. Это преемник SF90 и продолжатель традиций классической модели 1980–90-х. Несмотря на знакомое имя, машина представляет собой абсолютно современный гиперкар с гибридной силовой установкой
Уникальный Ferrari Daytona SP3 ушел с молотка за рекордные 26 млн долларов
На аукционе RM Sotheby’s редкий Ferrari Daytona SP3 был продан за 26 000 000 долларов (примерно 2 091 200 000 рублей). Эта сумма более чем в десять раз превышает изначальную стоимость модели и делает автомобиль самым дорогим новым Ferrari, когда-либо проданным на аукционе
Ferrari выпустит эксклюзивную версию Daytona SP3
Ferrari объявила о возвращении спорткара Daytona SP3. Речь идет об эксклюзивном 600-м экземпляре. Автомобиль будет выставлен на аукцион RM Sotheby’s в рамках Monterey Car Week в августе этого года
Ferrari не планирует возвращать “механику”, но намекает на редкие исключения
В Ferrari окончательно подтвердили: возвращения механической коробки передач в стандартную линейку моделей ждать не стоит. Последней серийной Ferrari с “механикой” стала California 2012 года. Однако интерес к традиционным “трехпедальным” спорткарам среди фанатов марки никуда не исчез, и в Маранелло это признают
Ferrari представила преемника Roma с более мощным V8
Ferrari официально представила новый переднемоторный спорткар Amalfi, который приходит на смену купе Roma. Новинка получила некоторые доработки в дизайне и модернизированную силовую установку
Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло стал директором материнской компании McLaren
Лука ди Монтедземоло, бывший глава Ferrari, теперь официально числится директором McLaren Group Holdings Limited (материнской компании McLaren)
Льюис Хэмилтон хочет создать современный Ferrari F40
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил о желании разработать дорожный суперкар Ferrari, вдохновленный культовым F40. Гонщик уже придумал название для потенциальной модели — F44