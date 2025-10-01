Ferrari продолжает верить в единого автомобильного бога — ДВС. Даже когда демонстрирует новую флагманскую модель с гибридной силовой установкой

Свершилось! Впервые серийная Ferrari в базовом исполнении для дорог общего пользования перешагнула знаковый рубеж в 1000 л.с., обогнав даже «финишную» спецверсию предшественника — SF90 ХХ с 1030 сильной гибридной силовой установкой. Под капотом новинки из Маранелло — 849 Testarossa — сразу 1050 «лошадей»! Но это ровно тот случай, когда способ достижения цели не менее — и даже более — важен, чем сам результат.

Казалось бы, при наличии наработок для гибридных силовых установок болидов «Формулы-1» инженерам Ferrari не составило бы особого труда «подкачать» требуемое количество электрических сил и объявить о новом рекорде компании. Только все вокруг понимали бы его истинную цену: на достойных гиперкара скоростях электрические «лошадки», взяв с места в карьер, стремительно сдулись бы, и дорожный болид превратился бы в заурядную повозку. Когда за плечами такой путь, как у Ferrari, в подобные, вызывающие снисходительную улыбку, игры не играют. Поэтому в Маранелло, нисколько не смущаясь, позаимствовали электрическую часть для нового флагмана у SF90 Stradale. Более того, емкость тяговой батареи даже уменьшили с 7,9 до 7,45 кВт⋅ч, словно намекая на вторичность «зеленых» компонентов силовой установки. Впрочем, это никак не сказалось на соответствующих показателях 849 Testarossa. Как и прямой предшественник, новинка, используя только пару электромоторов на передней оси и один на задней, способна преодолеть 25 км со скоростью до 130 км/ч.

Напротив, 4,0 литровый битурбо-V8 семейства F154, которое отметило свое десятилетие, вывели на новый уровень. Для этого потребовалось установить самые производительные в истории дорожных Ferrari турбокомпрессоры, новые головки цилиндров и выхлопную систему из инконеля. Но оно того стоило. По сравнению с SF90 Stradale мощность ДВС выросла на 50 л.с., а тяга — на 42 Нм. В итоге обновленная «восьмерка» стала первым двигателем серийной модели Ferrari с литровой мощностью более 200 л.с. Историческое достижение отметили, как того требуют традиции компании. В цифровом индексе новинки, 849, зашифровано количество цилиндров ДВС и рабочий объем каждого из них в кубических сантиметрах.

Можно копнуть и глубже. Энцо Феррари, как известно, был большим поклонником каббалистической нумерологии. Восьмерка в ней символизирует величие. Четверка — власть. Девятка — мудрость. 830 л.с. и 842 Нм — это ли не величие? Уже одни эти показатели гарантируют доминирование на дороге, сохраняющееся неизменным до тех пор, пока в 74 литровом баке плещется хотя бы немного высокооктанового бензина. А при поддержке трио электромоторов, развивающих суммарно 220 л.с., и говорить нечего. Спурт с места до сотни 849 Testarossa дается менее чем за 2,3 с vs 2,5 с у SF90 Stradale с той же снаряженной массой 1570 кг, а третью сотню новинка разменивает уже через 6,35 с vs 6,7 с у предшественника. Правда, заявленная «максималка» со сменой поколений флагмана Ferrari слегка снизилась с 340 до 330+ км/ч, но кто и когда проверит точность этих расчетов? Оставлять пространство для жарких споров — тоже проявление мудрости.

А что насчет тройки, которую в конечном итоге дает сложение всех цифр индекса гиперкара? Чего-чего, а стремления к совершенству (таково значение цифры 3) у 849 Testarossa не отнять. Это касается и повышения эффективности системы охлаждения силовой установки и тормозов, и увеличения прижимной силы на скорости 250 км/ч (на 25 кг больше, чем у SF90 Stradale), и настроек шасси, позволивших уменьшить крены в виражах на 10%. Что до легкости управления, то тут водителю придет на помощь виртуальный двойник гиперкара, создаваемый системой Ferrari Integrated Vehicle Estimator (FIVE), который в реальном времени прогнозирует поведение автомобиля на дороге. Та же задача решается с помощью гораздо более простых, но не менее действенных способов. У 849 Testarossa снова появились «физические» кнопки на спицах руля!

Внешняя оболочка получилась под стать технической начинке. Ferrari — в который раз — переменила вектор, уйдя от сглаженности форм кузова SF90 Stradale к некоторой угловатости, но осталась верна себе. Подопечные Флавио Манцони из домашней дизайн-студии не стали проводить прямых стилистических параллелей с культовой Testarossa середины 1980 х, но неповторимая итальянская чувственность форм все так же примагничивает взгляд. 8 + 4 + 9 = 21. В каббалистической нумерологии последнее число символизирует чувство симпатии, а в известной карточной игре — вы­игрышную комбинацию. С какой стороны ни посмотри, Ferrari 849 Testarossa на коне.