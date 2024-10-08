Ferrari махнула перед носом у «зеленых» кое-чем более весомым, чем красная тряпка. В Маранелло сделали это открыто, демонстративно назвав свой флагманский GT «додичи чилиндри»

«В истинном Ferrari может звучать только неподражаемая, идеальная по гармонии музыка моторов V12», — от этой максимы, сформулированной много лет назад великим дирижером и клиентом итальянской марки Гербертом фон Караяном, в Маранелло не намерены отрекаться и сегодня. Турбины, электрические гибридные довески — все по боку! Настоящий атмосферный V12 с ничем не замутненным саундтреком — вот фундамент Ferrari с момента основания компании почти 80 лет назад. Будущий великий и ужасный Коммендаторе Энцо Феррари влюбился в V12 в юности, увидев в 1915 году в статье о гонке «500 миль Индианаполиса» фото Packard с таким двигателем. В 1947 м на дебютной модели Ferrari, 125 S, будет стоять именно атмосферный «додичи чилиндри», и именно он принесет новорожденной марке пять побед в том сезоне, начиная с Гран-при Рима. Подумать только, для этого было достаточно каких-то 100 л.с. и пятиступенчатой механики!

С тех пор кое-что изменилось. Это Энцо Феррари мог влезать в огромные долги, чтобы реализовать свою мечту, а сегодня инженеры — даже в Маранелло! — творят с оглядкой на бухгалтерскую ведомость. В ней точно отсутствует графа «Расходы на проектирование с нуля нового малотиражного V12». Но когда под рукой испытанный двигатель серии F140, ведущий свою родословную с 2002 года, дело упрощается. Как вписать самую свежую версию этого раскручивающегося до 9500 об/мин 6,5 литрового алюминиевого мотора с сухим картером, титановыми шатунами, облегченными поршнями и коленвалом от топового купе Ferrari 812 Competizione трехлетней давности в ставшие более жесткими экологические рамки — вот в чем вопрос. Пришлось перепроектировать выпускной тракт, интегрировав в него фильтр твердых частиц, поступившись — нет, не мощностью в 830 л.с., но тягой. Двигатель 12Cilindri выдает лишь 678 Нм против 718 Нм у базового 812 Superfast. Почтеннейшая публика не поймет?

В Маранелло знают, как уберечь свой «огород» от града камней критики. Потерю тяги в абсолютных величинах компенсирует установка 8 ступенчатого робота с улучшенным почти на треть быстродействием вместо 7 ступенчатого и использование инновационной функции Aspirated Torque Shaping, которая оптимизирует крутящий момент в зависимости от выбранной передачи. И вот уже 12Cilindri в версии купе идет вровень с 812 Superfast в спурте 0–100 км/ч (2,9 с), слегка опережая его на разгоне 0–200 км/ч (7,9 с), а по «макскималке» (>340 км/ч) и более «злой» 812 Competizione.

На нокаут это все же не тянет. По счастью, на дорогах, помимо прямиков, встречаются и виражи. 12Cilindri научились расправляться с ними на раз-два.

Полноуправляемое шасси в сочетании с задним приводом, «умной» блокировкой дифференциала, новой алюминиевой платформой с укороченной на 200 мм базой и кузовом, жесткость которого на кручение подросла на 15 %, — уже не скучно. А чтобы было совсем весело, флагманский GT Ferrari снабдили электронным ассистентом управления в скольжениях новейшей 8 й версии и выдвижными закрылками на «корме», которые на 280 км/ч создают дополнительную прижимную силу в 50 кг, действующую на ведущую ось. В итоге 12Cilindri в поворотах быстрее прямых предшественников на 10%!

Интересно, имеются ли сравнительные графики, иллюстрирующие этот факт, в меню 8,8 дюймового тачскрина напротив единственного пассажира? Что очевидно, этот персональный дисплей обозначил стилистические параллели с представленным годом ранее первым «кроссовером» марки, Purosangue. Впрочем, тому не достался не только второй экран мультимедиа на центральной консоли, но и тормозная система с управлением по проводам. И, разумеется, в этой парочке лишь 12Cilindri предлагается и в версии Spider со складной жесткой крышей, которой позволено быть «тормознутой»: процесс трансформации занимает томительные 14 с. Почти столько же тратил Ferrari 365 GTB/4 Daytona рубежа 1960–70 годов на разгон с места до 170 км/ч, имея под длинным капотом 352 сильный атмосферный V12. Нынешний 12Cilindri со схожим абрисом передней части кузова шлет своему далекому предку дизайнерский привет! Чем не повод для NBC снять ремейк сериала «Полиция Майами. Отдел нравов», в первых двух сезонах которого блистали Chevrolet Corvette C3, «переодетые» компанией McBurnie Coachcraft в черные спайдеры Ferrari 365 GTB/4 Daytona?