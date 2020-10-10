Автомобильный портал Motorpage
Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни
Логотип Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 53 2021 салонMercedes-AMG GLE 53 2021 моторный отсекMercedes-AMG GLE 53 2021 салонMercedes-AMG GLE 53 2021 задний диванMercedes-AMG GLE 53 2021 багажное отделениеMercedes-AMG GLE 53 2021 вид сбоку

Способен ли «секретный» ингредиент изменить «вкус» популярного кроссовера?

Помните мультик «Кунг-фу Панда», где отец-гусь обещал открыть сыну-панде секретный ингредиент своего секретноингредиентного лапшичного супа? И пока он его не открыл, у сына суп получался не таким вкусным, как у отца. Вот и мы, когда в прошлый раз тестировали Mercedes Benz GLE, остались неудовлетворены его простейшей комплектацией с 4-цилиндровым мотором, экокожей и отсутствием множества опций. И, хотя даже в такой версии он тогда выиграл сравнительный тест с Volkswagen Touareg, возникло чувство какой-то недосказанности. Но вот перед нами совсем другой GLE, буквально нашпигованный особыми специями.

Острые приправы

Не секрет, что начальные версии GLE, производимые на заводе под Солнечногорском, оборудованы достаточно скромно. Для них не предлагается ни дорогой кожи, ни пневматической подвески, ни множества других, привычных владельцам Mercedes-Benz «ингредиентов». Правда, даже несмотря на это, а также на более высокую цену, модель по продажам в России уже наступает на пятки лидеру сегмента с пропеллером на эмблеме (не станем упоминать его имя всуе). Значит, GLE нового поколения получился действительно удачным автомобилем.

Но что будет, если его еще «приправить» как-то интересно? Тем более у производителя есть «авторская кухня» под аббревиатурой AMG.

Первым делом, конечно, надо оснастить машину «остреньким» мотором – чтобы на разгоне посильнее пробрало и водителя, и пассажиров. Этой цели служит рядная наддувная «шестерка» с дополнительной электрической турбинкой, дующей практически с холостых оборотов и тем самым полностью ликвидирующей турболаг. Таким образом, всего с 3 л объема снимаются внушительные 435 л.с. и 520 Нм, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за 5,3 с. Максимальная скорость, как водится, ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а без «ошейника» была бы под три сотни.

Мощный мотор, естественно, требует добавить «перца» и в шасси – чтобы водитель-сорвиголова ненароком не улетел с дороги в крутом повороте. Значит, к базовой пневмоподвеске нужно добавить активные стабилизаторы поперечной устойчивости, сводящие крены практически на нет. Другим моделям GLE (без AMG в названии) такие стабилизаторы не полагаются. Амортизаторы немного «зажали», опять-таки, чтобы прибавить повадкам автомобиля пикантности.

Далее необходимо доработать тормоза – с той же целью, что и подвеску. Они стали более хваткими. Дополнительно перенастроена система полного привода – теперь у нее появился заднеприводный «привкус». Не обошлось и без апгрейда автоматической 9-диапазонной коробки передач, благодаря чему переключения стали более быстрыми. И, конечно, кроссовер получил «перченые» ездовые режимы. Спортивная выхлопная система прилагается. И за все это – 7 160 000 рублей. То есть цена тоже способна взбодрить покупателя. Не переборщили ли создатели модели с приправами?

Тонкий баланс

Благодаря 48-вольтовой электрической сети двигатель заводится без стрекота стартера – почти как болид Formula 1. Первые секунды мотор недовольно «бухтит», но спустя некоторое время затихает. А электротурбинка знает свое дело! Реак­ции на подачу топлива как у атмосферного двигателя, при этом тяга отличная с самых «низов», что «атмосферникам» недоступно. Вообще, управление разгоном здесь одно из лучших из всего, что я вообще встречал в автомобилях. А какой поставленный у этого мотора «голос», причем совершенно не напрягающий барабанные перепонки! И все это – в режиме «Комфорт».

А ведь еще есть «Спорт» и «Спорт+», в которых отклики кроссовера становятся еще острее. Особенно в последнем режиме, когда силовой агрегат не только обретает прямо-таки моментальные реакции, но и рычит «по-взрослому», а при сбросе «газа» отстреливается выхлопом! Не иначе как в бензин перец «чили» начинают добавлять. Хотя и в строго определенной пропорции – чтобы повадки автомобиля не стали нервными. Что ж, хорошую авторскую кухню всегда отличает четкая дозировка ингредиентов.

То же можно сказать и о настройках шасси. Кроссовер подобно легкому спортивному хэтчбеку без промедления меняет направление движения и предельно четко пишет траекторию. По прямой – как по рельсам, в поворотах – как вкопанный! И подвеску зажали ровно настолько, чтобы не навредить плавности хода, притом что и без того отличная энергоемкость, на мой взгляд, даже улучшилась. Ходовые качества великолепны. Большего и не хочется! Впрочем, на меньшее тоже уже не согласен.

Но знаете, что самое интересное? Все эти ингредиенты на самом деле никаким секретом не являются. Да и по мультику мы знаем, что «секретного ингредиента нет». Точнее, он есть, но к приправам не имеет никакого отношения. Чтобы блюдо было вкусным, недостаточно все сделать по рецепту – тут важно совсем другое. Нужен повар, который не только отмерит все в необходимых пропорциях, но и вложит в блюдо свою душу. Только в этом случае появится изысканный и неповторимый вкус. А мне остается лишь констатировать, что в отделении AMG работают лучшие в своем инженерном деле «повара».

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Mercedes-AMG GLE 53 2021 рецепт авторской кухни
10 октября 2020

"Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни"
Mercedes-Benz Vito Аргументы лидера
04 июля 2020

"Аргументы лидера"
На чем не стоит экономить
31 августа 2019

"На чем не стоит экономить"
29 июня 2019

"Если вы умеете считать"
Mercedes-Benz V-Klasse 2020 Звёздные технологии
22 апреля 2019

"Звёздные технологии"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Mercedes-Benz GLS - mercedes-benz gls 2020 это все нереально
Тест драйв
03 апреля 2020

Mercedes-Benz GLS
"Это все нереально"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Mercedes-Benz B-Class - можно ли признать mercedes-benz b-class 2019 истинным представителем своего бренда?
Тест драйв
20 ноября 2019

Mercedes-Benz B-Class
"Можно ли признать Mercedes-Benz B-Class истинным представителем своего бренда?"
Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта
Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Mercedes-Benz B-Class - mercedes-benz b-class 2019 …всё должно быть прекрасно
Тест драйв
16 августа 2019

Mercedes-Benz B-Class
"…всё должно быть прекрасно"

Интересные новости по теме

Новость про Mercedes-Benz - Mercedes-Benz Vision Maybach Ultimate Luxury Concept (2018)

Mercedes-Benz хочет создать новый класс автомобилей

Компания Mercedes-Benz планирует выпустить на рынок седан с дорожным просветом кроссовера, возможно, по мотивам концепта Maybach Vision Ultimate Luxury. Новинка займёт новый сегмент рынка, который по аналогии с распространённым SUV получит название SUL — Sport Utility Limousine 08 октября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров

Mercedes показал силуэт электрокара с запасом хода 1200 километров

Немцы анонсировали новый электромобиль, который будет способен проехать без подзарядки вдвое больше, чем Tesla Model S 08 октября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Автомобили Mercedes-Benz лишатся «механики»

Автомобили Mercedes-Benz лишатся «механики»

Компания Mercedes-Benz перестанет оснащать свои автомобили механическими коробками передач. Об этом глава исследовательского департамента компании Маркус Шефер заявил журналисту Грегу Кейблу из британского издания Autocar 08 октября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes-Benz Sprinter Classic

Mercedes-Benz прекратил производство машин на ГАЗе

Официальная причина заключается в том, что фургон Sprinter больше не соответствует ожиданиям клиентов 02 октября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz X-Class - Mercedes-Benz X-Class 2018

Mercedes отзовет автомобили в России из-за дефекта в рулевом механизме

Немецкая марка отправит на сервис более 1 тыс. пикапов X-Class в связи с возможным выходом из строя усилителя рулевого управления 30 сентября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes-Benz Sprinter 2018

Mercedes-Benz отзывает около двух миллионов автомобилей

Компания Mercedes-Benz отзовет в России 1697 коммерческих автомобилей Sprinter, которые были проданы с июня 2018 года по февраль 2020 года. Автомобили отправят на сервис из-за потенциальной неисправности в тормозной системе, сообщает Росстандарт 24 сентября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes отложил премьеру нового кроссовера из-за пандемии коронавируса

Mercedes отложил премьеру нового кроссовера из-за пандемии коронавируса

Электрический кроссовер Mercedes-Benz построят на платформе модели GLA второго поколения и представят весной следующего года 22 сентября 2020 0
Новость про Mercedes-Benz - Mercedes-Benz AMG GT S (2018)

Автомобили Mercedes-Benz отозвали в России из-за проблем с ESP

Марка Mercedes-Benz объявила в России отзывную кампанию для 493 автомобилей из-за проблем с ПО в системе стабилизации 18 сентября 2020 0

Модели в этом тест-драйве

Mercedes-Benz GLE AMG

2021 - сегодня

Поколений
1 смотреть
Класс
Внедорожник
Кузов
универсал 5-дв.
Технические характеристики
Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни GLE AMG Подробности
Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни GLE AMG - Mercedes-Benz GLE63 S AMG 2021 вид спереди Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни GLE AMG - Mercedes-Benz GLE63 S AMG 2021 вид спереди Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни GLE AMG - Mercedes-Benz GLE63 S AMG 2021 вид сбоку Mercedes-AMG GLE 53: рецепт авторской кухни GLE AMGВсе фото

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 8 2 4