Способен ли «секретный» ингредиент изменить «вкус» популярного кроссовера?

Помните мультик «Кунг-фу Панда», где отец-гусь обещал открыть сыну-панде секретный ингредиент своего секретноингредиентного лапшичного супа? И пока он его не открыл, у сына суп получался не таким вкусным, как у отца. Вот и мы, когда в прошлый раз тестировали Mercedes Benz GLE, остались неудовлетворены его простейшей комплектацией с 4-цилиндровым мотором, экокожей и отсутствием множества опций. И, хотя даже в такой версии он тогда выиграл сравнительный тест с Volkswagen Touareg, возникло чувство какой-то недосказанности. Но вот перед нами совсем другой GLE, буквально нашпигованный особыми специями.

Острые приправы

Не секрет, что начальные версии GLE, производимые на заводе под Солнечногорском, оборудованы достаточно скромно. Для них не предлагается ни дорогой кожи, ни пневматической подвески, ни множества других, привычных владельцам Mercedes-Benz «ингредиентов». Правда, даже несмотря на это, а также на более высокую цену, модель по продажам в России уже наступает на пятки лидеру сегмента с пропеллером на эмблеме (не станем упоминать его имя всуе). Значит, GLE нового поколения получился действительно удачным автомобилем.

Но что будет, если его еще «приправить» как-то интересно? Тем более у производителя есть «авторская кухня» под аббревиатурой AMG.

Первым делом, конечно, надо оснастить машину «остреньким» мотором – чтобы на разгоне посильнее пробрало и водителя, и пассажиров. Этой цели служит рядная наддувная «шестерка» с дополнительной электрической турбинкой, дующей практически с холостых оборотов и тем самым полностью ликвидирующей турболаг. Таким образом, всего с 3 л объема снимаются внушительные 435 л.с. и 520 Нм, обеспечивающие разгон до 100 км/ч за 5,3 с. Максимальная скорость, как водится, ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, а без «ошейника» была бы под три сотни.

Мощный мотор, естественно, требует добавить «перца» и в шасси – чтобы водитель-сорвиголова ненароком не улетел с дороги в крутом повороте. Значит, к базовой пневмоподвеске нужно добавить активные стабилизаторы поперечной устойчивости, сводящие крены практически на нет. Другим моделям GLE (без AMG в названии) такие стабилизаторы не полагаются. Амортизаторы немного «зажали», опять-таки, чтобы прибавить повадкам автомобиля пикантности.

Далее необходимо доработать тормоза – с той же целью, что и подвеску. Они стали более хваткими. Дополнительно перенастроена система полного привода – теперь у нее появился заднеприводный «привкус». Не обошлось и без апгрейда автоматической 9-диапазонной коробки передач, благодаря чему переключения стали более быстрыми. И, конечно, кроссовер получил «перченые» ездовые режимы. Спортивная выхлопная система прилагается. И за все это – 7 160 000 рублей. То есть цена тоже способна взбодрить покупателя. Не переборщили ли создатели модели с приправами?

Тонкий баланс

Благодаря 48-вольтовой электрической сети двигатель заводится без стрекота стартера – почти как болид Formula 1. Первые секунды мотор недовольно «бухтит», но спустя некоторое время затихает. А электротурбинка знает свое дело! Реак­ции на подачу топлива как у атмосферного двигателя, при этом тяга отличная с самых «низов», что «атмосферникам» недоступно. Вообще, управление разгоном здесь одно из лучших из всего, что я вообще встречал в автомобилях. А какой поставленный у этого мотора «голос», причем совершенно не напрягающий барабанные перепонки! И все это – в режиме «Комфорт».

А ведь еще есть «Спорт» и «Спорт+», в которых отклики кроссовера становятся еще острее. Особенно в последнем режиме, когда силовой агрегат не только обретает прямо-таки моментальные реакции, но и рычит «по-взрослому», а при сбросе «газа» отстреливается выхлопом! Не иначе как в бензин перец «чили» начинают добавлять. Хотя и в строго определенной пропорции – чтобы повадки автомобиля не стали нервными. Что ж, хорошую авторскую кухню всегда отличает четкая дозировка ингредиентов.

То же можно сказать и о настройках шасси. Кроссовер подобно легкому спортивному хэтчбеку без промедления меняет направление движения и предельно четко пишет траекторию. По прямой – как по рельсам, в поворотах – как вкопанный! И подвеску зажали ровно настолько, чтобы не навредить плавности хода, притом что и без того отличная энергоемкость, на мой взгляд, даже улучшилась. Ходовые качества великолепны. Большего и не хочется! Впрочем, на меньшее тоже уже не согласен.

Но знаете, что самое интересное? Все эти ингредиенты на самом деле никаким секретом не являются. Да и по мультику мы знаем, что «секретного ингредиента нет». Точнее, он есть, но к приправам не имеет никакого отношения. Чтобы блюдо было вкусным, недостаточно все сделать по рецепту – тут важно совсем другое. Нужен повар, который не только отмерит все в необходимых пропорциях, но и вложит в блюдо свою душу. Только в этом случае появится изысканный и неповторимый вкус. А мне остается лишь констатировать, что в отделении AMG работают лучшие в своем инженерном деле «повара».