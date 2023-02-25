Нам нравится Suzuki S-Cross. Есть что-то странно-привлекательное в незамысловатом дизайне и простоте конструкции, считают в журнале The Car. Вдобавок он оснащен превосходным 1,4 литровым мягкогибридным турбомотором, который, как знакомый диджей из крутого клуба, способен устроить настоящее веселье, не попросив за это много денег

Мир стремительно меняется. Между днем сегодняшним и введением эмбарго на автомобили, работающие на ископаемом топливе, осталось не так уж много времени. Законодатели активно подталкивают автокомпании к созданию более чистых и экологичных бензиновых машин перед тем, как полностью запретить их в 2030 году. И чтобы не отставать от тренда, компания Suzuki выпустила новую, полностью гибридную версию модели S-Cross.

Этот кроссовер оснащен той же 1,5 литровой «четверкой», что и Vitara Hybrid. Он выдает всего 113 л.с., что само по себе не является примером выдающейся энергоэффективности. Конечно, бывало и хуже. Но новый полностью гибридный силовой агрегат Suzuki S-Cross на фоне мягкого гибридного привода – печаль и боль. Мы действительно расстроены, поскольку знаем, что инженеры Suzuki могли добиться большего. Если бы захотели.

На разгон от 0 до 100 км/ч гибридный кроссовер тратит долгие 12,7 с в версии с передним приводом и 13,5 с – с полным. Это фиаско. Ведь переднеприводный мягкогибридый S-Cross ускоряется до сотни за 9,5 с. Вдобавок гибридный агрегат выдает невысокий крутящий момент, из-за чего при ускорении коробка всегда должна переключаться как минимум на две передачи вниз. Хотя и это не особо помогает. Если резко нажать на педаль газа, чтобы опередить грузовик на автомагистрали, обороты подскочат до 4000 об/мин, и вам все равно будет сложно его обогнать.

Есть и другая проблема: на полном газу коробка передач дергается. Чтобы сгладить неумелую работу автоматики, лучше перейти в ручной режим и самостоятельно управлять сменой ступеней при помощи подрулевых «лепестков», для достижения наилучших результатов сбрасывая газ между переключениями.

А что с расходом топлива? Согласно данным производителя, полноприводный мягкогибридный S-Cross тратит 4,9 л на 100 км по циклу WLTP, а полностью гибридный – 4,8 л. В реальности же оба автомобиля в среднем расходуют около 5,3 л на сотню. Так что единственная причина, по которой вы выберете полный гибрид вместо мягкого гибрида – это возможность получить доступ к более низким ставкам транспортного налога. Однако даже в этом случае мы бы рекомендовали дважды подумать перед покупкой.

Мягкогибридная версия лучше во всем. Такая модель развивает 127 л.с. и крутящий момент 234 Нм, что довольно много для автомобиля, который весит всего 1,3 т. Нажмите на педаль газа – и S-Cross рванет вперед с веселым подхватом турбины, даже если вы находитесь на высшей передаче. Шестиступенчатая механическая коробка хороша: работать короткоходной кулисой легко и приятно. В повороты кроссовер тоже входит хорошо, несмотря на мягкую подвеску, крен кузова небольшой. И даже если начинается скольжение задней оси, в работу вступает система полного привода, которая не даст сорвать машину в занос.

Наша основная претензия (и она в равной степени касается как мягкой гибридной, так и полной гибридной версии) относится к настройкам усилителя руля. Рулевое управление здесь очень легкое, со слабой обратной связью, к которой нужно привыкнуть. А еще в машине шумно. Рев двигателя и шорох шин беспрепятственно проникают в салон сквозь тонкий металл и такой же тонкий слой шумоизоляции. После дня, проведенного за рулем кроссовера, чувствуешь сильную усталость.

Несмотря на свои скромные размеры, мягкогибридный S-Cross — достаточно практичный автомобиль. Его багажник вмещает 430 л, это меньше, чем 504 л у Nissan Qashqai или 520 л у Peugeot 3008. Но S-Cross почти на 150 мм короче, чем «3008 й», а потому ожидае­мо меньше внутри. Причем у полностью гибридного S-Cross грузовой отсек на 137 л меньше, так как под полом находится аккумуляторная батарея гибридного привода. В результате багажник здесь всего на литр больше, чем у Ford Fiesta, чего для семейного кроссовера явно недостаточно.

Зато спереди просторно и водителю, и пассажиру, а сзади усядутся даже трое, если ехать недалеко. Над головой тоже достаточно места, а если вы выберете топовую комплектацию Ultra, то получите панорамный люк, который пропускает много света. В общем, салон у S-Cross не последнее слово в роскоши, но достаточно комфортабелен. В Suzuki форме предпочли функциональность, поэтому обивка здесь износостойкая, а передняя панель и дверные карты легко чистятся. Качество сборки также обнадеживает. Конечно, Peugeot 3008 имеет более стильную отделку, однако салон S-Cross и через десятилетие будет выглядеть опрятно.

А еще S-Cross отлично упакован. Стандартная комплектация включает функцию автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков, медиацентр с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Вы даже получите передние и задние датчики парковки и камеру заднего вида, чтобы случайно не упереться в бампер соседа. Правда, нас немного смутила заглушка на руле топовой версии Ultra: в Suzuki что-то скрывают от нас? Тем не менее это лучше, чем в бизнес-модели BMW из разряда «мы дадим вам кнопку, но будем взимать плату за ее использование».

Suzuki S-Cross – простой и честный семейный кроссовер. Экономичный, с хорошим соотношением цены и качества, просторный и способный доставить удовольствие от вождения. Впрочем, все это верно лишь в том случае, если вы выберете мягкогибридный мотор. А вот доплата в 1000 фунтов за полностью гибридный привод точно того не стоит.

