Автомобильный портал Motorpage
Размеры — не главное

Suzuki Swift (2024) салон
Бюджетная отделка интерьера соответствует цене автомобиля, но смотрится салон нового Suzuli Swift вполне современно
Suzuki Swift (2024) посадочные местаSuzuki Swift (2024) вид сзади

Сейчас трудное время для маленьких автомобилей. Учитывая, что прибыль с них становится все меньше, а спрос на кроссоверы растет, выпуск нового Suzuki Swift может показаться глупой затеей. Тем не менее японская марка видит здесь возможность увеличить свою долю в сегменте, который больше неинтересен для крупных игроков

Растущая популярность компактных кроссоверов — таких, как Ford Puma, Kia Stonic и Nissan Juke, убила некогда успешные Fiesta, Rio и Micra. По оценкам Suzuki, четверть миллиона британцев не смогут найти прямую замену для своих малолитражек, которые они купили за последние три года. И здесь у нового Swift есть неплохой шанс на успех.

Suzuki Swift четвертого поколения представляет собой скорее эволюцию, чем революцию знакомого имени. Но и новшеств здесь немало. Вместо того чтобы отдавать создание гибридной версии на аутсорсинг Toyota, как это сделали с Mazda 2 Hybrid, в Suzuki решили все сделать самостоятельно. Прежняя бензиновая «четверка» была заменена совершенно новым 1,2 литровым трехцилиндровым мягким гибридным двигателем. Новый мотор не прибавил в мощности, но стал на 8% экономичнее и может разогнать автомобиль от нуля до сотни почти на секунду быстрее.

Новый Swift по-прежнему основан на платформе HEARTECT, поэтому размеры кузова не изменились, но фары и передняя решетка были переработаны, чтобы придать автомобилю более современный вид, а дверь багажника изменила очертания благодаря интегрированному спойлеру. В Suzuki усердно поработали над улучшением аэродинамики автомобиля. При этом на днище был нанесен слой специальной мастики для снижения шума и вибраций, передаваемых в салон.

В подвеску Swift тоже внесли некоторые изменения. Для уменьшения кренов передний стабилизатор поперечной устойчивости стал жестче, а заднюю подвеску настроили таким образом, чтобы лучше отрабатывать неровности дорожного полотна.

Учитывая, что новый Swift стоит от 18?699 фунтов стерлингов, материалы отделки салона подобраны в соответствии с его ценой. Твердый, царапающийся пластик встречается здесь в изобилии, а мягкие поверхности, напротив, попадаются крайне редко. Тем не менее салон смотрится неплохо и радует наличием «физических» элементов управления, включая блок климат-контроля и кнопки подогрева сидений. В Suzuki сосредоточили внимание на экологичности материалов отделки, выбрав ряд необычных текстур, чтобы оживить салон. И это работает! Хотя японская «малогабаритка» не отличается замысловатым дизайном, внутри она выглядит уютно и современно.

То, чего Swift недобирает в качестве материалов отделки, он компенсирует оснащением. Медиацентр с 9,0 дюймовым дисплеем и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay/Android Auto, подогрев передних сидений и множество функций помощи при вождении включены в стандартную комплектацию.

Сиденья удобны и имеют достаточный диапазон регулировок, хотя создается ощущение, что для хэтчбека вы сидите довольно высоко, а пенопластовые основания довольно жесткие. И спереди, и сзади достаточно места для головы, но пространства для ног на втором ряду впритык — учитывая класс и размеры автомобиля, было бы странно ожидать чего-то другого.

Прежний Swift хвалили за управляемость — он считался одним из лучших в классе бюджетных малолитражек, и новое поколение модели сохранило это достоинство. Благодаря обновленной подвеске и небольшому весу едет Swift задорно, позволяя получить удовольствие от вождения, даже несмотря на маломощный силовой агрегат. Его мягкий гибридный трехцилиндровый двигатель выдает по-прежнему 81 л.с., что и старый четырехцилиндровый мотор, но теперь он разгоняется до сотни за 12,5 с — на 5% быстрее, чем раньше. А короткоходный рычаг МКП и хорошо настроенное рулевое управление делают прохождение поворотов весьма приятным занятием. Новый Swift также доступен с вариатором. И, хотя у нас не было возможности попробовать такую версию, мы подозреваем, что она больше подойдет для неспешных водителей.

Что касается плавности хода, то Swift достаточно хорош для своего класса. Да, вы ощущаете неровности и трещины в асфальте, но это не доставляет того же дискомфорта, как в модели предыдущего поколения или конкурентах вроде Toyota Yaris или Mazda 2 Hybrid.

Благодаря вспомогательному электромотору новый Swift расходует в комбинированном цикле всего 3,6 л/100 км. Будучи мягким гибридом, он не может заряжаться от сети, а вместо этого использует энергию, регенерируемую при торможении. И, несмотря на все наши усилия, нам так и не удалось заставить его потратить больше 4,7 л бензина на 100 км.

С 2004 года Suzuki продала более 9 млн Swift. Это одна из величайших историй успеха японского автопрома, основанная на функциональности и отличной цене. Маловероятно, что новый Swift будет продаваться хуже, поскольку во многом он несет тот же дух, одновременно получив необходимые современные технологии и небольшие улучшения в плане комфорта и ездовых качеств.

Да, салон жестковат на ощупь, а багажник маловат, но при этом новый Swift дешев и хорошо оснащен. И, что особенно важно, он ощущается легким и динамичным, напоминая нам, что необязательно иметь мощный мотор, чтобы весело проводить время за рулем.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Suzuki Swift (2024) Размеры — не главное
22 июня 2024

"Размеры — не главное"
Suzuki S-Cross (2022) Мягкая сила
25 февраля 2023

"Мягкая сила Suzuki S-Cross"
История Suzuki. Упорство и выдержка
09 июня 2016

"История Suzuki. Упорство и выдержка"
Chery Tiggo
26 июля 2014

"Бюджетный профицит: доступный кроссовер для города и дачи"
Suzuki V-Strom 1000
03 июля 2013

"Новый Suzuki V-Strom 1000 – скоро в России"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Suzuki Vitara - suzuki vitara hybrid (2020) красный ответ «зелёной» повестке
Тест драйв
16 декабря 2023

Suzuki Vitara
"Красный ответ «зелёной» повестке"
Suzuki Ertiga - suzuki ertiga (2022) «то, что доктор прописал»
Тест драйв
21 ноября 2023

Suzuki Ertiga
"«То, что доктор прописал»"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 (2016) почему простота - это хорошо
Тест драйв
01 марта 2023

Suzuki SX4
"Почему простота - это хорошо"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Suzuki SX4 - suzuki sx4 2016 как музыкальная шкатулка в стиле pioneer
Тест драйв
20 февраля 2020

Suzuki SX4
"Suzuki SX4 как музыкальная шкатулка в стиле Pioneer"
Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 второе назначение
Тест драйв
14 февраля 2020

Suzuki Jimny
"Второе назначение"

Интересные новости по теме

Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift Concept (2023)

Раскрыта необычная внешность нового Suzuki Swift

Японская компания Suzuki поделилась изображениями обновленного хэтчбека Swift. Премьера автомобиля состоится на Japan Mobility Show в конце октября 04 октября 2023 0
Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift Sport 2020

Suzuki Swift обновился

Suzuki Swift четвертого поколения появился в самом конце 2016 года. На пятом году жизни компактного хэтча японская марка провела его небольшую модернизацию 20 мая 2020 1
Новость про Suzuki Swift - Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

Suzuki представила новое поколение японской версии хэтчбека Swift

Официальная презентация европейской версии хэтча пройдет в марте 2017 года в Женеве 27 декабря 2016 0
Новость про Suzuki Swift - Новое поколение Suzuki Swift получит двигатель от кроссовера Vitara

Новое поколение Suzuki Swift получит двигатель от кроссовера Vitara

Моторную гамму хэтчбэка пополнит 1,4-литровый Boosterjet 31 мая 2016 0
Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift

Suzuki Swift получит более экономичный двигатель

Японский автопроизводитель Suzuki собирается обновить линейку силовых агрегатов для своего хэтчбека Swift 15 декабря 2014 0
Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift

Suzuki Swift разошелся тиражом 4 миллиона экземпляров

За десять лет дилеры японского автопроизводителя Suzuki реализовали более 4 миллионов хэтчбеков модели Swift 16 сентября 2014 0
Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift 2013

Компания Suzuki представила обновленный Swift

Японский автопроизводитель Suzuki представил обновленную версию модели Suzuki Swift 08 октября 2013 0
Новость про Suzuki Swift - Suzuki Swift 4х4

Suzuki привезет в Россию новую версию хэтчбека Swift

Японский автопроизводитель Suzuki планирует вывести на российский автомобильный рынок новую версию компактного хэтчбека Swift 17 июня 2013 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 2 2 0