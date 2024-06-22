Сейчас трудное время для маленьких автомобилей. Учитывая, что прибыль с них становится все меньше, а спрос на кроссоверы растет, выпуск нового Suzuki Swift может показаться глупой затеей. Тем не менее японская марка видит здесь возможность увеличить свою долю в сегменте, который больше неинтересен для крупных игроков

Растущая популярность компактных кроссоверов — таких, как Ford Puma, Kia Stonic и Nissan Juke, убила некогда успешные Fiesta, Rio и Micra. По оценкам Suzuki, четверть миллиона британцев не смогут найти прямую замену для своих малолитражек, которые они купили за последние три года. И здесь у нового Swift есть неплохой шанс на успех.

Suzuki Swift четвертого поколения представляет собой скорее эволюцию, чем революцию знакомого имени. Но и новшеств здесь немало. Вместо того чтобы отдавать создание гибридной версии на аутсорсинг Toyota, как это сделали с Mazda 2 Hybrid, в Suzuki решили все сделать самостоятельно. Прежняя бензиновая «четверка» была заменена совершенно новым 1,2 литровым трехцилиндровым мягким гибридным двигателем. Новый мотор не прибавил в мощности, но стал на 8% экономичнее и может разогнать автомобиль от нуля до сотни почти на секунду быстрее.

Новый Swift по-прежнему основан на платформе HEARTECT, поэтому размеры кузова не изменились, но фары и передняя решетка были переработаны, чтобы придать автомобилю более современный вид, а дверь багажника изменила очертания благодаря интегрированному спойлеру. В Suzuki усердно поработали над улучшением аэродинамики автомобиля. При этом на днище был нанесен слой специальной мастики для снижения шума и вибраций, передаваемых в салон.

В подвеску Swift тоже внесли некоторые изменения. Для уменьшения кренов передний стабилизатор поперечной устойчивости стал жестче, а заднюю подвеску настроили таким образом, чтобы лучше отрабатывать неровности дорожного полотна.

Учитывая, что новый Swift стоит от 18?699 фунтов стерлингов, материалы отделки салона подобраны в соответствии с его ценой. Твердый, царапающийся пластик встречается здесь в изобилии, а мягкие поверхности, напротив, попадаются крайне редко. Тем не менее салон смотрится неплохо и радует наличием «физических» элементов управления, включая блок климат-контроля и кнопки подогрева сидений. В Suzuki сосредоточили внимание на экологичности материалов отделки, выбрав ряд необычных текстур, чтобы оживить салон. И это работает! Хотя японская «малогабаритка» не отличается замысловатым дизайном, внутри она выглядит уютно и современно.

То, чего Swift недобирает в качестве материалов отделки, он компенсирует оснащением. Медиацентр с 9,0 дюймовым дисплеем и беспроводным подключением смартфона через Apple CarPlay/Android Auto, подогрев передних сидений и множество функций помощи при вождении включены в стандартную комплектацию.

Сиденья удобны и имеют достаточный диапазон регулировок, хотя создается ощущение, что для хэтчбека вы сидите довольно высоко, а пенопластовые основания довольно жесткие. И спереди, и сзади достаточно места для головы, но пространства для ног на втором ряду впритык — учитывая класс и размеры автомобиля, было бы странно ожидать чего-то другого.

Прежний Swift хвалили за управляемость — он считался одним из лучших в классе бюджетных малолитражек, и новое поколение модели сохранило это достоинство. Благодаря обновленной подвеске и небольшому весу едет Swift задорно, позволяя получить удовольствие от вождения, даже несмотря на маломощный силовой агрегат. Его мягкий гибридный трехцилиндровый двигатель выдает по-прежнему 81 л.с., что и старый четырехцилиндровый мотор, но теперь он разгоняется до сотни за 12,5 с — на 5% быстрее, чем раньше. А короткоходный рычаг МКП и хорошо настроенное рулевое управление делают прохождение поворотов весьма приятным занятием. Новый Swift также доступен с вариатором. И, хотя у нас не было возможности попробовать такую версию, мы подозреваем, что она больше подойдет для неспешных водителей.

Что касается плавности хода, то Swift достаточно хорош для своего класса. Да, вы ощущаете неровности и трещины в асфальте, но это не доставляет того же дискомфорта, как в модели предыдущего поколения или конкурентах вроде Toyota Yaris или Mazda 2 Hybrid.

Благодаря вспомогательному электромотору новый Swift расходует в комбинированном цикле всего 3,6 л/100 км. Будучи мягким гибридом, он не может заряжаться от сети, а вместо этого использует энергию, регенерируемую при торможении. И, несмотря на все наши усилия, нам так и не удалось заставить его потратить больше 4,7 л бензина на 100 км.

С 2004 года Suzuki продала более 9 млн Swift. Это одна из величайших историй успеха японского автопрома, основанная на функциональности и отличной цене. Маловероятно, что новый Swift будет продаваться хуже, поскольку во многом он несет тот же дух, одновременно получив необходимые современные технологии и небольшие улучшения в плане комфорта и ездовых качеств.

Да, салон жестковат на ощупь, а багажник маловат, но при этом новый Swift дешев и хорошо оснащен. И, что особенно важно, он ощущается легким и динамичным, напоминая нам, что необязательно иметь мощный мотор, чтобы весело проводить время за рулем.