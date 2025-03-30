Возрождение Ford Capri в виде большого электрического кроссовера наделало много шума и было в штыки воспринято поклонниками модели. Теперь, когда шумиха немного улеглась, попробуем окинуть новинку свежим взглядом

Возрождение Ford старых названий автомобилей — не новость. Не так давно в виде электрокаров «реинкарнировали» модели Puma и Mustang, и это не вызвало такой бурной реакции, как в случае с Capri. Хотя фанатов модели можно понять, ведь по сравнению со старым Capri в машине изменилось все. Единственное сходство между автомобилями — их значки и форма задних окон. Передняя решетка радиатора также «немного» напоминает Capri Mk1. Причем маркетологи Ford утверждают, что новая модель — это «именно то, как бы эволюционировало культовое спортивное купе, если бы Capri продолжало выпускаться непрерывно».

Если вы можете на секунду забыть про название, лучше всего сравнить Capri с новым Ford Explorer («Капри» длиннее и ниже «Эксплорера», и у него гораздо больше багажник из-за вытянутой «кормы»), поскольку оба автомобиля построены на платформе MEB и имеют одинаковый интерьер. Но следует признать, что Ford хорошо поработал над тем, чтобы новый Capri не ощущался и не выглядел как переименованный VW ID.4.

Сейчас покупателям Ford Capri доступны две версии. Это Extended Range RWD с аккумуляторной батареей на 77 кВт·ч и одним электродвигателем на задней оси мощностью 282 л.с. Такой кроссовер ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,4 с и имеет заявленный запас хода 620 км. Вторая версия, Extended Range AWD, оснащена батареей на 79 кВт·ч и дополнительным электродвигателем на передней оси, что увеличивает мощность до 335 л.с. Тяга, обеспечиваемая двумя моторами, сокращает время разгона до сотни до 5,3 с. Заявленный запас хода при этом снижается до 557 км, но, как показали наши испытания зимой, в реальности вы можете рассчитывать где-то на 400 км — не так уж много для машины стоимостью 50 тыс. фунтов стерлингов.

Инженеры Ford смогли наложить свой отпечаток на то, как едет новинка. Впрочем, несмотря на маркетинговую болтовню «синего овала», Capri — вовсе не спорткар, хотя едет он лучше многих в своем классе, и VW ID.5, в том числе. Но это не великое достижение. Руль приятно тяжелеет в «спортивном» режиме, однако чем больше вы его поворачиваете, тем меньше обратной связи, из-за чего иногда приходится нервно крутить руль в середине поворота. Самая мощная 335 сильная модель AWD не страдает от недостатка динамики, демонстрируя отличный темп разгона, хотя ожидаемого удовольствия это не приносит.

Но будем справедливы к инженерам Ford: им, по крайней мере, удалось улучшить подвеску платформы MEB. Амортизаторы Capri настроены более «спортивно», чем у любого электрического VW, что позволяет лучше использовать жесткость шасси, обеспечиваемую аккумуляторной батареей. В результате крены кузова становятся гораздо меньше, а сам автомобиль едет собраннее. При том что неровности он отрабатывает жестче, чем VW ID.4, в целом подвеска достаточно комфортна, и только повторяющиеся участки неровного асфальта выбивают Capri из колеи. Однако это не самый тихий электромобиль: в салоне слышен шум от шин, особенно на неровных поверхностях, а стеклянная крыша является постоянным источником шума ветра.

Не понравились и тормоза Capri. Педаль здесь слишком легкая, что мешает дозировать усилие на ней при активной езде в спортивной манере. Момент, когда колодки соприкасаются с дисками, чувствуется плохо, из-за чего довольно сложно плавно остановиться. В этом случае лучше всего позволить рекуперативному торможению сделать свое дело.

Внутри Capri — вылитый Explorer, и здесь они оба отличаются от соплатформенных электромобилей VW. Большой 14,6 дюймовый экран тут работает лучше, чем у VW, а нужную информацию легко увидеть или получить к ней доступ. Но за те две недели, что мы тестировали Capri, у него постоянно возникали различные проблемы с программным обеспечением, что неудивительно, учитывая его «ваговскую» основу. Самым ярким моментом было появление сообщения, что нельзя включить подогрев сидений, поскольку автомобиль не «заведен»... во время движения по автомагистрали! Однако сильнее всего беспокоила периодически возникавшая ошибка «слишком горячий электродвигатель привода». Так что ПО требует доработки.

Регулировка вентиляции, кнопки антизапотевания стекол и подогрева сидений тоже сенсорные, но они находятся в постоянном доступе. Угол наклона экрана можно менять: от полностью вертикального положения до более интегрированного в переднюю панель. Передние сиденья широкие и удобные, обзор с места водителя хороший (если не обращать внимания на толстые передние стойки), много отделений для хранения мелочей, включая «тайник» за медиацентром, который вместит телефон, кошелек и ключи от дома. Места сзади достаточно, хотя людям с избыточным весом будет неудобно протискиваться через узкий дверной проем. Багажный отсек довольно вместительный: он имеет объем 572 л, и на него не сильно влияет покатая линия крыши. За время теста я не переставал удивляться тому, сколько всего может вместить багажник.

В целом мы убедились, что связь между старым и новым Capri слишком слаба, чтобы говорить о «возрождении иконы». Если не обращать внимания на название, Capri — неплохая машина. Она имеет просторный и продуманный салон и в целом хорошо едет. Но это ни разу не спорткар, как бы Ford ни пытался доказать обратное. И главная претензия к новинке — ее цена. Несмотря на то что Capri лучше, чем ID.5, вы действительно хотите потратить на VW с шильдиком Ford больше, чем просит сам VW?

