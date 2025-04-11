Новый Ford Ranger — уже не просто «рабочая лошадка», а универсальное транспортное средство, в котором вы можете с удовольствием проводить время с семьей

Как и многие его собратья из линейки коммерческой техники Ford, Ranger является бестселлером в своем классе. Последняя версия — лучшая из всех, что были, и оставляет почти всех своих конкурентов далеко позади. Единственным исключением является новый VW Amarok, но есть нюанс: он сделан на базе… Ford Ranger!

Для новинки доступны три варианта дизельных двигателей: 2,0 литровые мощностью 172 и 208 л.с., а также 3,0 литровый, развивающий 243 силы. Первый из них ставится на утилитарные версии начального уровня и единственный идет в паре с механической коробкой передач. Все остальные по умолчанию оснащены 10 ступенчатым автоматом. Пикап везет тонну груза и может буксировать прицеп полной массой до 3500 кг. Средний расход топлива в зависимости от версии и мотора варьируется в широком диапазоне: от 7,0 до 10,7 л. Согласны, показатели не впечатляют, но чего вы хотите от автомобиля длиной 5,3 м и весом свыше двух тонн?

Ranger — лучший пикап для вождения. Конечно, здесь масса оговорок, но решающим фактором является то, что он едет и управляется приятнее, чем модели конкурентов, и в наименьшей степени напоминает грузовик. Да, он тоже построен на усиленной подвеске и без загрузки довольно чувствителен к неровностям, но не настолько, чтобы это было проблемой. Силовая часть 3,0 литрового пикапа выполняет свою работу тихо и плавно, словно боится потревожить водителя и пассажиров. С помощью «шайбы» за рычагом АКП вы можете переключаться между задним и полным приводом. Последний пригодится на бездорожье или скользкой зимней дороге.

Широкая линейка модификаций Ranger сильно влияет как на внешний вид самого пикапа, так и на его интерьер. В утилитарных версиях салон выполнен из жесткого пластика и дерматина, а в топе зашит в дорогую кожу. При этом вне зависимости от версии на торпедо доминирует вертикально ориентированный экран новейшей медиасистемы Ford Sync. В «младших» комплектациях его диагональ составляет 10 дюймов, а в версиях Wildtrak и выше — 12 дюймов. Даже в режиме навигации внизу экрана остается доступ к различным функциям. При этом есть и «физические» кнопки для климат-контроля, так что вам не придется отрывать взгляд от дороги или снимать перчатки, чтобы отрегулировать температуру.

В новом поколении пикап стал длиннее, что означает больше места для ног задних пассажиров в версиях Double Cub. Однако посадка сзади по-прежнему близка к вертикальной, что не особо мешает в повседневной эксплуатации, но доставляет дискомфорт в дальних поездках. И это также усложняет установку больших детских кресел, а учитывая, что крепления Isofix немного заглублены, регулярный демонтаж и установка сиденья станут не самой приятной процедурой. Если бы не эти нюансы и специфичный грузовой отсек, Ranger вполне можно использовать в качестве единственного транспортного средства в семье.

В целом же Ranger — лучший пикап, который вы можете купить сейчас. У него широкий выбор модификаций, он едет лучше любого из «одноклассников» (про Amarok мы помним) и может быть роскошным внутри, если это нужно. Но лучшее, как мы знаем, — враг хорошего, а слишком большой выбор иногда идет во вред и способен заставить покупателя задуматься, принял ли он правильное решение. Ведь и цена, в зависимости от версии, сильно отличается. Она стартует с 30?000 фунтов стерлингов, но за эти деньги вы получите двухместную кабину и самое простое оснащение. Так что лучше присмотреться к средним комплектациям, хотя за них придется отдать минимум на 6000 фунтов стерлингов больше стартовой цены.