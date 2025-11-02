GTD — самый быстрый и дорогой Mustang, когда-либо выпускавшийся «Голубым овалом». Это попытка североамериканского автогиганта бросить вызов трековым Porsche

Какой маслкар сможет пройти Северную петлю Нюрбургринга всего за 6 минут 52 секунды — лишь на три секунды медленнее, чем новейший Porsche 911 GT3 RS? Да, это Mustang GTD, который показывает, что дни компании Ford как производителя спортивных автомобилей еще не сочтены.

Mustang GTD начинает свою жизнь на той же производственной линии, что и другие Mustang, во Флэт-Роке (штат Мичиган). Однако, как только его кузов окрашивают, автомобиль снимают с конвейера и отправляют в Канаду — на завод Multimatic в Маркхэме (Онтарио). Компания Multimatic собирала Ford GT, и, когда дело дошло до производства Mustang GTD, выбор подрядчика был очевиден.

Ингредиенты новинки аппетитные. Его 5,2 литровый V8 позаимствован у Shelby GT500, но при этом мотор получил увеличенный воздушный фильтр, доработанный наддув и сухой картер. Также используется новая 8 ступенчатая коробка передач Tremec с двойным сцеплением, установленная на задней оси. Она способствует идеальному распределению веса 50:50 и обеспечивает гораздо более четкое переключение, чем любая автоматическая коробка передач Mustang до этого.

Адаптивные амортизаторы Multimatic с золотниковым клапаном позволяют реализовать два важных трюка для улучшения контроля машины на треке — менять жесткость подвески, а также уменьшать дорожный просвет на 40 мм спереди и 30 мм сзади. Учитывая суровые наказания за незначительные изменения клиренса в большинстве видов автогонок, можно представить, насколько этот параметр влияет на управляемость автомобиля.

Электронный дифференциал LSD на задней оси, как и шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R размерности 325/30R20, разработанные специально для GTD, помогают лучше переваривать высокий крутящий момент. В Michelin говорят, что эти шины — самые большие из когда-либо устанавливавшихся на переднюю ось спортивного автомобиля. Когда руководство Ford обратилось к французской компании, разговор шел не по обычному сценарию, а по принципу: «Вот что мы хотим создать. Насколько большой должна быть шина?»

Такая размерность резины означает, что новинка на 164 мм шире обычного Mustang. Гигантские колесные арки с внушительными жалюзи и вырезами позволяют моментально идентифицировать GTD. Активная аэродинамика — от огромного заднего спойлера и двух скрытых щитков под днищем спереди — еще один важный элемент в арсенале модели, способной на скорости 280 км/ч развивать прижимную силу 885 кг. Для сравнения, на Porsche 911 GT3 RS на той же скорости «давит» 860 кг.

5,2 литровый V8 развивает мощность 815 л.с., его крутящий момент достигает 664 Нм. Ford отказывается назвать время разгона до сотни, но, по нашим оценкам, оно составляет 3,5 с. Максимальная скорость, как заявлено, 322 км/ч. Mustang GTD весит 1989 кг — на полтонны больше, чем Porsche 911 GT3 RS. Из-за этого, несмотря на более мощный мотор, по соотношению массы к мощности Ford выигрывает лишь около 60 л.с.

Мы тестировали американскую версию Mustang GTD и не ручаемся, что звук мотора модификации для рынка ЕС будет в точности таким же. Но, поверьте, звучит V8 — даже при запуске и на низких оборотах — просто потрясающе. Следующее, что обращает на себя внимание, это насколько деликатно ведет себя этот гоночный «жеребец» на обычных скоростях. В этом отношении GTD остается настоящим «Мустангом».

Плавность хода такова, что вы можете проехать много миль, просто мчась по прямой и наслаждаясь урчанием V8. Потенциальных владельцев не будет волновать расход топлива, но достаточно сказать, что в среднем мотор потребляет 23,5 л/100 км. На обычных дорогах мы были ограничены в раскрытии потенциала GTD, однако нам удалось составить общее впечатление о подвеске и двигателе — они великолепны.

Несмотря на наддув, мотор ощущается атмосферным как по линейности тяги, так и по отклику. Динамика разгона впечатляет, но больше всего удовольствия доставляют мгновенная отдача и неповторимый звук двигателя. Также заслуживает похвалы коробка передач Tremec — переключения плавные и свое­временные. Возможно, она не так молниеносна, как PDK, но этот недостаток, если он вообще есть, незначителен.

Входя в повороты на средней скорости и предварительно переключаясь на третью передачу, передние шины GTD быстро находят зацеп, но не во всех режимах. Почти двухтонная снаряженная масса, хоть и хорошо контролируемая, все же дает о себе знать.

Сила тормозов впечатляет, дозировать замедление удобно, но рулевому управлению не хватает остроты. GTD ощущается как хорошо сбалансированный гоночный автомобиль, который прощает неаккуратные движения рулем, чего никогда не допустит более резкий Porsche 911 GT3 RS.

В салоне отличий от обычного Mustang не так много, как можно было бы ожидать, учитывая цену GTD в 315 000 фунтов стерлингов. Иная отделка, дополнительные кнопки на руле и титановые подрулевые переключатели передач, сделанные из списанных истребителей F-22, — вот и все новшества. Задних сидений нет, а спереди установлены кресла Recaro — довольно широкие и без особой поддержки. Да, эти кресла далеки от карбоновых «ковшей» конкурента, но трудно отрицать, насколько они удобны в повседневном использовании.

Нам придется подождать другой возможности, чтобы раскрыть потенциал Mustang GTD на треке. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на исключительные возможности автомобиля. Да, он не идеален, но это, пожалуй, лучший Mustang в истории.