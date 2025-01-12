Новый Focus ST Edition — один из самых «горячих» хэтчбеков за всю историю Ford. И один из последних, адресованных «петролхедам»

Модельный ряд Ford в Европе постепенно переходит на электрические рельсы, и Focus ST Edition стоит крайним в длинной череде «горячих» хэтчбеков Ford с двигателем внутреннего сгорания. Fiesta ST ушла от нас вместе с обычной «Фиестой» год назад, и мы знаем, что преемник Ford Focus, который должен выйти в следующем году, будет электрическим.

В компании Ford описывают Focus ST Edition как «модель, готовую к гонкам». Под капотом здесь 2,3 литровый турбомотор мощностью 276 л.с., который приводит передние колеса через 6 ступенчатую механическую или 7 ступенчатую автоматическую коробку передач. Время разгона оценивается в 5,8 с для версии с механикой и 6,0 с — для модификации с автоматом.

У любого Focus ST есть аэродинамический обвес, спортивные передние кресла, дифференциал повышенного трения для передних колес и оригинальная подвеска. Также добавлены такие предметы «роскоши», как подогрев и электропривод передних кресел, подогрев руля и аудиосистема B&O. Новая версия ST Edition будет окрашена в цвет Azure Blue — «лазурно-голубой» (дань памяти Focus RS), оснащена пакетом Track Pack, который включает облегченные колеса, усиленные тормоза Brembo и регулируемые амортизаторы, а также практически всеми доступными для этой модели опциями.

Все, к чему вы прикасаетесь в процессе езды, включая толстый обод руля и металлический рычаг переключения передач, обитые кожей, тактильно приятны. Но большие панели внутренней отделки на ощупь кажутся дешевыми, да и легкие двери не дают вам особого ощущения качества. Однако стоит провалиться в крепкие объятия спортивных сидений, как об этом забываешь. Хотя людям полной комплекции, несмотря на множество регулировок, здесь будет тесновато.

В ходе последнего обновления Focus лишился части «физических» элементов управления, перекочевавших на экран медиацентра. В результате внизу на нем появилась фиксированная сенсорная панель климат-контроля (подсмотрели у VW?). Меню медиацентра простое и понятное, есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. В общем, внутри Focus ST Edition выглядит вполне конкурентоспособно, даже несмотря на скромные размеры багажника объемом 358 л.

Запуск двигателя вызывает теплую ламповую ностальгию. Выхлопная система приятно бубнит, сотрясая кузов мелкой дрожью, пока двигатель прогревается до рабочей температуры. Звук выхлопа «прокачан» цифровым способом, но в нем не чувствуется «синтетики» — он живой! На версии с механикой сцепление имеет приятный вес и схватывает рано, как и тормоза. Передачи переключаются четко: этот тот случай, когда не придется жалеть, что не выбрал автоматическую трансмиссию.

Рулевое управление очень точное. Отдача двигателя EcoBoost воспринимается на удивление линейной — поток мощности не ослабевает, пока стрелка тахометра движется к красной зоне. Машина легко заныривает в повороты и быстро ускоряется на выходе, при этом выхлопная система подбадривает вас хлопками между переключениями передач, как это делал старый добрый Focus RS.

В любом режиме вождения ST Edition довольно жесткий, требующий от вас таких же жестких действий. Хотя подвеску можно «распустить», сделав ее мягче, комфорта в дальних поездках это не добавит. Из-за коротких передач в трансмиссии на автомагистрали вы слышите непрерывный гул двигателя и шум качения спортивных шин. Пассажирам и водителю приходится повышать голос, чтобы услышать друг друга.

Является ли Focus ST Edition самым быстрым из всех «горячих» хэтчбеков? Конечно, нет. Honda Civic Type R и новый VW Golf GTI Clubsport предлагают больше мощности и опередят его на прямой. Тем не менее ST Edition дешевле их обоих, а учитывая, что это последний «заряженный» Focus с бензиновым мотором, возможность завести у себя в гараже такой раритет выглядит заманчиво.

Да, здесь нельзя выключить режим «гонка», что делает ST Edition одним из наименее пригодных для жизни хот-хэтчей на рынке. Но зато вы получите автомобиль, который всегда готов к игре, с отличной динамикой и идеально настроенным шасси, что сделает любую поездку на нем увлекательной.