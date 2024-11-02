Компактный кроссовер Puma — это запоздалая ответка Ford на Nissan Juke и Toyota C-HR. Он построен на той же платформе и оснащен тем же мотором, что и новая Fiesta. Можно ожидать, что во многом эти модели будут похожи, но по факту это не так
Наше знакомство с Puma мы решили начать с 3 цилиндровой версии, оснащенной двигателем объемом 999 см3. Старый-добрый Ford EcoBoost здесь дополнен 48 вольтовой системой мягкого гибрида, в которой стартер/генератор может действовать как двигатель и передавать дополнительный крутящий момент в трансмиссию. Преимущества такой системы очевидны: благодаря ей крошечный литровый мотор хорошо тянет на низких оборотах, так что вы можете допустить вольности при выборе передач, не опасаясь заглушить двигатель.
Шестиступенчатая механическая коробка хороша — передачи переключаются как по маслу. Про автомат такого не скажешь: он живет своей жизнью, запоздало откликаясь на нажатие акселератора. Кажется, проходит целая вечность, когда при обгоне ты хочешь ускориться, вытапливаешь газ, а коробка все еще ищет нужную передачу. Но, если вам лень самостоятельно орудовать рычагом трансмиссии, автомат вполне подойдет.
Версия Puma ST-Line X имеет спортивную подвеску, и качество езды на 18 дюймовых колесах, «обутых» в резину Goodyear Eagle, кажется превосходным. Пятна контакта действуют как сканер высокого разрешения, передавая подробную детализацию дорожного покрытия.
Интерьер Puma отличается оригинальной планировкой. В тестируемой версии ST-Line по всему салону — от руля до приборной панели и задних сидений — проходит красная строчка. Здесь она в тему. Но дизайн комбинации приборов неуклюж и нелогичен, а твердый пластик отделки мало способствует созданию ощущения домашнего уюта — Fiesta в этом плане на голову выше. Сиденья достаточно удобны, с приятной «замшевой» центральной выставкой и искусственной кожей вокруг. А вот о гигантском руле такого не скажешь: он не ощущается подходящим для подобных автомобилей. Такое впечатление, что его переставили сюда с Ford Transit!
Дисплей медиацентра четкий и контрастный. Система SYNC 4 очень проста в «навигации» благодаря большим значкам, которые легко найти и нажать в дороге. Однако делать это приходится слишком часто, так как практически все функции автомобиля настраиваются через него. Сенсорные элементы управления климат-контролем, включая кнопки антизапотевания и подогрева руля, расположены в нижней части экрана. Да, владельцы к этому привыкнут, но мы все равно предпочли бы небольшой набор «физических» кнопок, до которых можно дотянуться, не задумываясь и не отвлекая взгляд от дороги.
Салон Puma на удивление просторный, с большим запасом по высоте, хотя высоким седокам может показаться, что места для ног сзади не хватает. Багажник вмещает 456 л: это на 56 л больше, чем у Skoda Kamiq.
Цены на Puma начинаются от 25?800 фунтов стерлингов. За эти деньги здесь будет медиацентр с 12 дюймовым экраном, Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, 12,8 дюймовая комбинация приборов, камера заднего вида с датчиками парковки, а также круиз-контроль и функция удержании полосы движения.
В комплектации ST-Line этот кроссовер обойдется в 26?700 фунтов стерлингов, за которые вы получите спортивный обвес, оригинальную решетку радиатора и 17 дюймовые легкосплавные диски. На вершине модельного ряда стоит комплектация ST-Line X, она включает 18 дюймовые колеса, беспроводную зарядку, заднюю дверь с электроприводом и спортивную подвеску.
После изучения спецификаций кажется, что Puma ST Line не стоит переплаты, если только вам не нужны фирменные колеса чуть большего размера. Поэтому лучше немного доплатить и купить ST-Line X. Хотя большинство владельцев, вероятно, будут вполне удовлетворены и неплохо оснащенной базовой версией.
Давайте поговорим о конкурентах. К несчастью для Ford, в этом классе они сильны и многочисленны. Puma была в авангарде смены парадигмы от хэтчбеков как основных семейных автомобилей к кроссоверам. Однако сейчас за внимание покупателей борется широкий спектр моделей, некоторые из которых превосходят предложения «Голубого овала». Взять ту же Skoda Kamiq, которая лучше Ford Puma по комфорту и качеству отделки салона, но при этом стоит дешевле и предлагает больше места внутри. Или Renault Captur — еще один конкурент аналогичного размера, который имеет более домашнюю атмосферу в салоне и обойдется примерно на 4000 фунтов дешевле.
Приходится констатировать, что Ford промахнулся с Puma. Такое впечатление, что салон создавался ради красивой картинки, при этом аспекты эргономики были отодвинуты на второй план. И, хотя Puma может доставить удовольствие при езде по извилистым загородным трассам, в этом она не уникальна — на рынке немало более достойных альтернатив.
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