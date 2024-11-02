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Ford Puma (2025) салон
Салон хорошо смотрится на фото, но вживую производит не столь благоприятное впечатление
Ford Puma (2025) дверь
Ford Puma (2025) багажный отсек
Багажник Ford Puma получился таким вместительным за счет глубокой ниши, где обычно хранится запаска
Ford Puma (2025) вид сзади

Компактный кроссовер Puma — это запоздалая ответка Ford на Nissan Juke и Toyota C-HR. Он построен на той же платформе и оснащен тем же мотором, что и новая Fiesta. Можно ожидать, что во многом эти модели будут похожи, но по факту это не так

Наше знакомство с Puma мы решили начать с 3 цилиндровой версии, оснащенной двигателем объемом 999 см3. Старый-добрый Ford EcoBoost здесь дополнен 48 вольтовой системой мягкого гибрида, в которой стартер/генератор может действовать как двигатель и передавать дополнительный крутящий момент в трансмиссию. Преимущества такой системы очевидны: благодаря ей крошечный литровый мотор хорошо тянет на низких оборотах, так что вы можете допустить вольности при выборе передач, не опасаясь заглушить двигатель.

Шестиступенчатая механическая коробка хороша — передачи переключаются как по маслу. Про автомат такого не скажешь: он живет своей жизнью, запоздало откликаясь на нажатие акселератора. Кажется, проходит целая вечность, когда при обгоне ты хочешь ускориться, вытапливаешь газ, а коробка все еще ищет нужную передачу. Но, если вам лень самостоятельно орудовать рычагом трансмиссии, автомат вполне подойдет.

Версия Puma ST-Line X имеет спортивную подвеску, и качество езды на 18 дюймовых колесах, «обутых» в резину Goodyear Eagle, кажется превосходным. Пятна контакта действуют как сканер высокого разрешения, передавая подробную детализацию дорожного покрытия.

Интерьер Puma отличается оригинальной планировкой. В тестируемой версии ST-Line по всему салону — от руля до приборной панели и задних сидений — проходит красная строчка. Здесь она в тему. Но дизайн комбинации приборов неуклюж и нелогичен, а твердый пластик отделки мало способствует созданию ощущения домашнего уюта — Fiesta в этом плане на голову выше. Сиденья достаточно удобны, с приятной «замшевой» центральной выставкой и искусственной кожей вокруг. А вот о гигантском руле такого не скажешь: он не ощущается подходящим для подобных автомобилей. Такое впечатление, что его переставили сюда с Ford Transit!

Дисплей медиацентра четкий и контрастный. Система SYNC 4 очень проста в «навигации» благодаря большим значкам, которые легко найти и нажать в дороге. Однако делать это приходится слишком часто, так как практически все функции автомобиля настраиваются через него. Сенсорные элементы управления климат-контролем, включая кнопки антизапотевания и подогрева руля, расположены в нижней части экрана. Да, владельцы к этому привыкнут, но мы все равно предпочли бы небольшой набор «физических» кнопок, до которых можно дотянуться, не задумываясь и не отвлекая взгляд от дороги.

Салон Puma на удивление просторный, с большим запасом по высоте, хотя высоким седокам может показаться, что места для ног сзади не хватает. Багажник вмещает 456 л: это на 56 л больше, чем у Skoda Kamiq.

Цены на Puma начинаются от 25?800 фунтов стерлингов. За эти деньги здесь будет медиацентр с 12 дюймовым экраном, Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, 12,8 дюймовая комбинация приборов, камера заднего вида с датчиками парковки, а также круиз-контроль и функция удержании полосы движения.

В комплектации ST-Line этот кроссовер обойдется в 26?700 фунтов стерлингов, за которые вы получите спортивный обвес, оригинальную решетку радиатора и 17 дюймовые легкосплавные диски. На вершине модельного ряда стоит комплектация ST-Line X, она включает 18 дюймовые колеса, беспроводную зарядку, заднюю дверь с электроприводом и спортивную подвеску.

После изучения спецификаций кажется, что Puma ST Line не стоит переплаты, если только вам не нужны фирменные колеса чуть большего размера. Поэтому лучше немного доплатить и купить ST-Line X. Хотя большинство владельцев, вероятно, будут вполне удовлетворены и неплохо оснащенной базовой версией.

Давайте поговорим о конкурентах. К несчастью для Ford, в этом классе они сильны и многочисленны. Puma была в авангарде смены парадигмы от хэтчбеков как основных семейных автомобилей к кроссоверам. Однако сейчас за внимание покупателей борется широкий спектр моделей, некоторые из которых превосходят предложения «Голубого овала». Взять ту же Skoda Kamiq, которая лучше Ford Puma по комфорту и качеству отделки салона, но при этом стоит дешевле и предлагает больше места внутри. Или Renault Captur — еще один конкурент аналогичного размера, который имеет более домашнюю атмосферу в салоне и обойдется примерно на 4000 фунтов дешевле.

Приходится констатировать, что Ford промахнулся с Puma. Такое впечатление, что салон создавался ради красивой картинки, при этом аспекты эргономики были отодвинуты на второй план. И, хотя Puma может доставить удовольствие при езде по извилистым загородным трассам, в этом она не уникальна — на рынке немало более достойных альтернатив.
 

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