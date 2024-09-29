В основном о новом Explorer говорят как о версии VW ID.4 от Ford. Но если присмотреться внимательнее, то между этими электромобилями найдется немало различий

Разработанный в Европе и для Европы новый Explorer собирается на старейшем заводе «Голубого овала» в Кельне, который выпустил уже свыше 18 млн Ford с 1930 года. После недавней реконструкции, которая обошлась американскому концерну в 2 млрд евро, этот завод, работающий на возобновляемых источниках энергии, а также широко использующий искусственный интеллект и роботов, теперь специализируется на производстве электромобилей.

К 2025 году Ford планирует перевести все европейские модели на электричество, поэтому к Explorer на заводе в Кельне вскоре пропишется еще одна «электричка» — спорт-кроссовер, который заменит Focus. Сейчас, если не считать фургоны и не поставляющийся в ЕС пикап F-150 Lightning, европейская линейка электромобилей Ford состоит из Explorer и Mustang Mach-E. Обе модели созданы по схожему принципу: взять известное название и прилепить его к электромобилю, который имеет лишь поверхностное сходство с одноименным автомобилем с ДВС. В случае с Explorer, правда, о бензиновой версии уже никто не помнит: она давно исчезла с британского рынка, и критиковать ее электрификацию попросту некому.

Электрический Explorer неплохо стилизован под современный внедорожник с намеками на своего большого американского «родственника». И хотя под «кожей» этого автомобиля можно найти много общего с ID.4, «кожа» у него своя. Помимо оригинального дизайна его отличает удлиненный на 120 мм задний свес, который позволяет взять на борт чуть больше багажа.

Новый Explorer выпускается с задним и полным приводом. Привод RWD включает в себя один электродвигатель, выдающий 282 л.с., привод AWD добавляет передний мотор, поднимающий суммарную мощность до 335 л.с., и аккумулятор увеличенной с 77 до 79 кВт·ч емкостью (запас хода 600 и 530 км соответственно). В ближайшем будущем появится базовая заднеприводная версия с аккумулятором емкостью 52 кВт·ч и запасом хода 385 км.

Электрический Explorer всего на пару сантиметров длиннее Focus, но размерами салона он больше похож на Mondeo или Kuga. Если вы видели VW ID.4, некоторые аспекты салона покажутся вам знакомыми, однако Ford внес в него различные изменения. Внутри новинка смотрится свежо и современно, напоминая своей технологичной простотой Tesla и электрические модели Hyundai. На этом фоне салон Mustang Mach-E кажется старомодным. На торпедо установлен 14,6 дюймовый центральный экран, который поворачивается, открывая отсек для ценных вещей. В стандартную комплектацию входят подогрев передних сидений и руля, двухзонный климат-контроль, медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto, а также функции массажа и памяти для водительского кресла.

Но куда более серьезные (и приятные) изменения касаются шасси. Все, что сделали здесь инженеры Ford, они сделали лучше своих коллег из VW. Рулевое управление и амортизаторы настроены так, что машину проще контролировать в поворотах, получая при этом больше обратной связи от колес. Ощущения от езды, правда, портит вибрация на незначительных неровностях. И в поворотах все еще чувствуется некоторый крен, хотя и не такой сильный, как у VW.

Кроссовер очень быстро разгоняется: сотню с места полноприводная версия набирает за 5,3 с, быстрее чем Focus ST! Заднеприводный вариант медленнее, но не на много — от 0 до 100 км/ч ускоряется за 6,4 с. Режимы вождения заметно влияют на рекуперацию энергии торможения, которая включается при отпущенной педали акселератора: в «спортивном» режиме она ощущается сильнее, в «экономичном» — слабее.

Цены на новинку в зависимости от типа привода и комплектации варьируются от 45?875 до 53?975 фунтов стерлингов. Недешево! За эти деньги найдется немало достойных альтернатив, включая Skoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Volvo XC40. Но, когда в продаже появится базовая версия с аккумулятором уменьшенной емкости, она будет стоить от 39?875 фунтов стерлингов, что звучит гораздо интереснее. В перечень опций модели входит тепловой насос, полезный для обогрева салона и аккумулятора зимой. Он стоит 1050 фунтов стерлингов, и это тот случай, когда экономить не стоит.

Воздержимся от дальнейших выводов, пока не сравним Ford Explorer с конкурентами. Хотя, если рассматривать этот кроссовер в отдельности, стоит отметить набор его достоинств: хорошую управляемость, богатое оснащение и конкурентную цену. И, что важно, он лучше любого электрического «айди» от VW.

