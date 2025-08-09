Хотя первый электрический Mini в исполнении John Cooper Works построен на новой платформе, чтобы получить значок JCW, он следует старой проверенной формуле: будь жестче, быстрее и агрессивнее

Мы с прискорбием констатируем, что бензиновые «горячие» хэтчи становятся вымирающим видом, а на их место приходит все больше и больше электрических «карманных ракет». Вот лишь некоторые их них: Alpine A290, Abarth 500e, MG4 XPower. Теперь же настал черед и электрического Mini JCW. Чем он отличается от обычного Mini Electric и классического John Cooper Works с ДВС?

Самое главное — между передними колесами здесь установлен более производительный двигатель. Но в отсутствие дифференциала повышенного трения способность автомобиля переварить избыточную мощность теперь зависит исключительно от сцепления шин с асфальтом. Остальные изменения — в основном косметические. Это 18 дюймовые легкосплавные диски, характерные именно для JCW, красные тормозные суппорты и крыша того же цвета, а также более агрессивные передний и задний бамперы. Внутри — спортивные сиденья из искусственной кожи и клетчатый флаг на трикотажной передней панели.

По сравнению с Mini Electric мощность версии JCW выросла на 40 л.с. до 254 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Нм. Это позволяет новике ускоряться до сотни за 5,9 с, что лучше результата Mini JCW с турбомотором. Батарея здесь стоит такая же, как у обычного электрического Mini, емкостью 54,2 кВт·ч, что в теории позволяет проехать около 400 км без подзарядки. Но тогда нужно «тошнить» в полпедали, а этот автомобиль создавался явно для другого!

Все, кто проехал на JCW Electric, отметили, насколько он жесткий. Автомобили Mini и раньше не блистали мягкостью подвесок, но здесь компания вышла на новый уровень. Такое впечатление, что на заводе просто забыли вынуть транспортные проставки между витками пружин. Вы чувствуете каждый камешек или неровность на дороге. Даже в городе, где машина должна вести себя как рыба в воде, езда превращается в пытку, и уже после 45 минут за рулем начинает ныть спина.

Другой проблемой JCW Electric является высокий крутящий момент. Помните, что здесь нет дифференциала повышенного трения? При резком ускорении руль дергается в разные стороны, словно в машину вселяется дух необъезженного жеребца. Чтобы колеса не срывались в пробуксовку и вы не стерли раньше времени дорогой протектор, электроника принудительно ограничивает отдачу двигателя на низких скоростях.

Но не все так плохо. Рулевое управление здесь очень отзывчивое и не кажется слишком тяжелым. JCW Electric реагирует на повороты руля быстрее бензинового собрата, проходит повороты с минимальным креном и отменно тормозит, что дает водителю ощущение полного контроля над автомобилем. Конечно, здесь нет выхлопной трубы и того отличного голоса, который есть у бензинового JCW. Зато машина умеет издавать звуки… в стиле звездолета из «Звездных войн»! И, поверьте, это намного прикольнее, чем попытки конкурентов синтезировать звуки спортивного глушителя.

Как и в других Mini Electric, передняя панель здесь затянута в ткань, которая удачно обыгрывает жесткий пластик. Медиасистема с круглым, как тарелка, 24 сантиметровым OLED-дисплеем быстро реагирует на нажатия, а часть функций управляется «физическими» кнопками. И мы не покривим душой, если скажем, что салон модели — и это справедливо как для версии JCW, так и для обычного Mini Electric — получился самым шикарным среди компактных электромобилей. Но нужно помнить, что места для ног сзади почти нет, а багажник не больше, чем полка для ручной клади в самолете.

Стоит Mini JCW Electric от 34?905 фунтов стерлингов — всего на 1500 фунтов дороже электрического Cooper в комплектации Sport. Однако если вы думаете о покупке самого крутого Mini, не совершайте ошибок и откажитесь от этой затеи. Качество езды здесь настолько неприемлемое, что JCW Electric нельзя считать автомобилем на каждый день. И если вы фанат Mini, которому действительно нужен «горячий» хэтч, лучше купите версию с турбомотором.