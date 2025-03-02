Этот пикап выглядит крайне необычно и меньше всего похож на утилитарную модель для перевозки грузов. Тем не менее Hyundai Santa Cruz полюбился многим людям за океаном. Странно, не правда ли?

На британских дорогах эта модель смотрелась бы так же диковинно, как индеец в страже Букингемского дворца. Поэтому нам предложили прокатиться на Santa Cruz по дорогам и бездорожью на огромном, заросшем перекати-поле испытательном полигоне Hyundai в Калифорнии. Первый пикап в истории корейского бренда задумывался скорее как автомобиль для любителей активного отдыха, чем для тех, кто проводит время на строительной площадке. Таскать тяжелые грузы — это не для него, ведь «под кожей» Santa Cruz скрывается обычный «паркетник» Tucson.

Santa Cruz производится на заводе Hyundai в Алабаме и продается в США уже несколько лет. В прошлом году произошло обновление модели с фейслифтингом и появлением новой, «внедорожной» версии XRT. Но выбор силовых агрегатов остался скромным. Пикап доступен только с одним двигателем, «четверкой» объемом 2,5 л, которая может быть как с турбонаддувом, так и без него, и двумя вариантами 8 ступенчатой трансмиссии. В первом случае мотор развивает 281 л.с., во втором — на 90 «лошадей» меньше. Версия без наддува оснащена классическим автоматом, а турбированная использует роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Цены в США начинаются от 28?500 долларов за базовый переднеприводный Santa Cruz. В начальных комплектациях полный привод доступен как дополнительная опция, в то время как версия XRT и флагманская Limited имеют его штатно. В «базе» у пикапа неплохое оснащение, включая 12,3 дюймовый центральный дисплей, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, камеру заднего вида, круиз-контроль и бесключевой доступ.

Мы ездили на Hyundai Santa Cruz XRT стоимостью 40?000 долларов с мощным турбированным двигателем. Спецификация XRT, разработанная с акцентом на езду по бездорожью, оснащена буксировочными крюками, а также сделанными на заказ 18 дюймовыми колесами с рисунком из «гаечных ключей», «обутыми» в рифленые вездеходные шины.

Платформа кроссовера и несущий кузов делают свое дело. Пикапом приятно управлять на обычных дорогах, и на нем так же легко парковаться. Трансмиссия с двойным сцеплением реагирует быстро и переключается мгновенно. Мы долго носились по песчаным дюнам и выяснили, что систему полного привода H-TRAC не так-то просто перегреть. Причем она выручала нас даже в тех ситуациях, в которых спасовали бы многие полноприводные кроссоверы.

Салон Santa Cruz ладно скроен, материалы отделки в нем кажутся на ощупь достаточно прочными, при этом некоторые дизайнерские решения пикап разделяет с соплатформенным Hyundai Tucson. Здесь есть «физические» кнопки управления «климатом» и медиасистемой, а также классическая «кочерга» трансмиссии вместо новомодных джойстиков. Медиасистема — как у любого другого современного Hyundai. У нее много настроек, но меню несколько перегружено. Хотя виртуальные приборы отрисованы прекрасно — с них удобно считывать информацию. На руле есть кнопка «избранное», на которую можно завести наиболее часто используемые функции.

У Santa Cruz довольно просторный задний ряд, здесь достаточно места даже для рослых пассажиров. А еще есть открытый грузовой отсек, который прекрасно подходит для перевозки лыж, сноубордов, досок для серфинга или велосипедов. Да, он не такой большой, как у традиционных американских пикапов, но и задачи у модели другие. В дорогих комплектациях предусмотрена шторка для кузова — она нужна не только для того, чтобы защитить груз от осадков, но и чтобы ваши вещи не украли, когда вы стоите на светофоре или припаркованы. Это Америка, детка.

И хотя Santa Cruz «разработан для Калифорнии», на самом деле он является очень неплохим дополнением к линейке семейных кроссоверов Hyundai. Им приятно управлять на асфальте, а полноприводная трансмиссия отлично справляется с бездорожьем. Странно, что корейцы не планируют выводить эту модель на европейский рынок, как нам кажется, она могла бы найти там своих поклонников.