Может ли бюджетный электромобиль впечатлить чем-то, кроме цены? В случае с Hyundai Inster EV ответ — да!

На рынке полно мощных и дорогих электромобилей, но таких, которые имели бы приемлемый запас хода и при этом не стоили как крыло от Boeing, — не сыскать днем с огнем. А ведь это два ключевых фактора, сдерживающих рост популярности «электричек»! Очевидно, что желание решить эту проблему и подтолкнуло компанию Hyundai на создание Inster EV, который стоит от 23?495 фунтов стерлингов и при этом способен отъехать от розетки дальше, чем на пару сотен километров.

Забавно, что этот компактный хэтчбек выпускается в Корее с 2021 года под именем Casper и оснащается… бензиновым двигателем! При длине и ширине менее 3600 и 1600 мм соответственно на местном рынке он попадает в категорию льготного налогообложения и имеет привлекательные тарифы на парковку. Inster EV отличается от Casper не только названием и силовым агрегатом, но и колесной базой — увеличенной до 2580 мм (+180 мм) для комфорта задних пассажиров. При этом его длина все еще меньше четырех метров (3830 мм — на 230 мм больше, чем у Casper).

В отличие от других «электричек» Hyundai, созданных на новой модульной платформе E-GMP, Inster EV построен на старом шасси K1 от Kia Picanto. «Игрушечные» пропорции машины буквально кричат о том, что ждать от нее подвигов на дороге не стоит. Базовая версия с двигателем мощностью 95 л.с. и аккумулятором емкостью 42 кВт·ч ускоряется до сотни за 11,7 с и способна проехать до 300 км без подзарядки — если вам в спину будет дуть попутный ветер. Доплатив 3260 фунтов, можно взять Inster EV с батареей на 49 кВт·ч и заявленным запасом хода 360 км. Мощность двигателя в этом случае возрастет до 113 л.с., а время разгона до 100 км/ч сократится более чем на секунду.

Да, цифры не впечатляют, но в реальности все оказывается гораздо лучше, чем ожидаешь. В городе этот автомобильчик едет довольно бойко! Он резво ускоряется со светофоров к недоумению владельцев куда более мощных машин и чутко слушается руля, шустро лавируя между рядами. Не пасует Inster EV и при съезде на скоростную магистраль, легко вливаясь в стремительно летящий поток машин. Но стоит стрелке электронного спидометра перевалить за отметку 100 км/ч, как электромобиль выдыхается.

Приятно удивили и тормоза Inster EV. Они, конечно, не самые мощные, но настроены очень хорошо и замедляют машину максимально предсказуемо. Если использовать режим рекуперационного торможения, электромобиль порадует экономичностью, проезжая на 1 кВт·ч почти 7 км. Учитывая дополнительный вес батареи, подвеска (McPherson спереди и торсионная балка — сзади) неплохо амортизирует неровности, хотя на всем пути не покидает ощущение, что ты едешь за рулем большого карта.

Простенький интерьер Hyundai Inster EV выглядит современно и в то же время немного старомодно. Здесь есть электронный циферблат приборной панели и 10,25 дюймовый экран информационно-развлекательной системы с функциями Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводная зарядка для телефона. Тут же много «физических» кнопок и переключателей, которые, в отличие от полностью сенсорных решений, делают управление различными функциями более простым и интуитивно понятным.

Передние сиденья образуют «диван», почти как в старых американских лимузинах вроде Ford Galaxie 1963 года. При этом спинку переднего пассажирского кресла можно сложить и использовать ее как стол. Два раздельных задних сиденья сдвигаются назад и вперед, увеличивая пространство для ног или объем багажника (с 280 до 351 л). При желании все спинки можно разложить вровень с полом и получить импровизированную кровать. Удобная штука в путешествии — правда, места для багажа в этом случае уже не останется.

Пластик в отделке в основном жесткий, причем сделан из переработанных материалов. Хотя те места, с которыми водитель контактирует чаще всего, имеют тактильно приятное покрытие. Да, салон Inster EV смотрится бюджетно, но он спроектирован с душой, чего зачастую не встретишь в более дорогих моделях.

А что насчет более дешевых? Конечно, речь идет об электрическом хэтчбеке Dacia Spring. А здесь все просто. Достаточно провести всего несколько минут за рулем Spring, чтобы понять, почему Inster EV стоит на 5500 фунтов дороже. Электромобиль Hyundai больше, просторнее, лучше оснащен, заряжается быстрее, едет дальше, управляется легче и по сравнению с Dacia ускоряется как гоночный болид.

