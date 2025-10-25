Temerario стал заменой Huracan, самого продаваемого суперкара Lamborghini всех времен, но вместо легендарного атмосферного V10 он получил турбогибридный V8…

Если говорить упрощенно, Lamborghini Temerario — это нечто среднее между увеличенной версией Huracan и уменьшенным Revuelto. Но его 4,0 литровый V8 поистине уникален. Мотор, имеющий внутреннее обозначение L411, оснащен двумя турбокомпрессорами, установленными «горячим» способом в V-образном блоке цилиндров, развивает давление наддува до 2,5 бар и мощность 789 л.с. в диапазоне 9000–9750 об/мин. Блок цилиндров, изготовленный из «гоночного» алюминиевого сплава, оснащен коленвалом с титановыми шатунами. Головка блока цилиндров сделана из уникального сплава, который производят всего два-три литейных завода в мире, включая тот, где отливаются головки цилиндров Ducati для Moto GP.

Как и у Huracan, в основе новинки лежит алюминиевая пространственная рама, но у Temerario ее жесткость на кручение на 20% выше. Колеса — 20 дюймовые спереди и 21 дюймовые сзади (с шинами 255/30 и 325/30 соответственно). Тормоза — карбон-керамические с 10 поршневыми передними суппортами и 4 поршневыми задними (с дисками 410 и 390 мм). Длина Temerario — 4706 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1201 мм. То есть габариты новинки на 139 мм, 63 и 36 мм больше, чем у Huracan. Колесная база составляет 2658 мм (+38 мм). В сочетании с гибридной системой увеличенные габариты добавляют более 300 кг, что в итоге дает 1690 кг сухой массы.

Помимо поперечно расположенной коробки передач с двойным сцеплением от Revuelto взяли аккумуляторную батарею емкостью 3,8 кВт·ч, установленную в тоннеле трансмиссии, и три электродвигателя. Но у Temerario колеса передней оси вращаются исключительно за счет электромоторов. Работая на бензине и электричестве, автомобиль развивает суммарные 907 л.с., разгоняясь до первой сотни за 2,7 с, и до второй — за 7,1 с. Максимальная скорость достигает 345 км/ч. Суперкар также способен проехать около 8 км только на электротяге, причем литий-ионный аккумулятор можно заряжать от розетки, но вряд ли кому-то придет в голову это делать.

Новый V8 с двойным турбонаддувом, безусловно, играет здесь ключевую роль, и по характеру он кардинально отличается от V10. Отклик на педаль газа резкий, турбояма отсутствует, плюс достаточно уверенная тяга в среднем диапазоне, хотя и не такая мощная, как мы ожидали. На максимальных оборотах слышен безумный рев, однако сам процесс набора 10?000 об/мин не так захватывает, как раскрутка старого V10 до 8500 об/мин — крещендо звучит не столь ярко.

На гоночном треке Temerario ощущается более сбалансированным и нейтральным, чем Huracan. Распределение веса в пропорции 44/56 между передними и задними колесами ощутимо смещает баланс ближе к передней части. Он терпимее к резким поворотам руля и в целом более устойчив, особенно когда вы жмете на отличные карбон-керамические тормоза. Минус в том, что Temerario кажется менее послушным, чем Huracan. В итоге время на круге за рулем новинки сопоставимо с гораздо менее мощным и более легким Huracan STO.

Салон Temerario — большой шаг вперед. Он стал просторнее, обзор заметно улучшился. Информационно-развлекательная система заимствована у Revuelto с 12,3 дюймовой приборной панелью, 8,4 дюймовым экраном на центральной консоли и 9,1 дюймовым дисплеем для пассажира. Суперкар впервые оснащен системой Lamborghini Vision Unit второго поколения, которая использует три камеры для телеметрической системы — ее данные можно воспроизвести через медиасистему и приложение Unica.

Temerario смотрится убедительно на фоне конкурентов, его цена в 267?400 фунтов стерлингов ненамного выше, чем у Ferrari 296 GTB и McLaren 750S, но Lamborghini значительно мощнее. При этом его «старший брат» Revuelto стоит почти на 200 тыс. фунтов стерлингов дороже и развивает всего на 94 л.с. больше. Первые впечатления на гоночной трассе говорят о том, что Temerario — очень быстрый автомобиль, но его управляемость не столь хороша, какой могла бы быть, а новый мотор V8 не может сравниться со старым добрым V10 по эмоциональной составляющей.

