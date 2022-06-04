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Lamborghini Huracan Tecnica (2023) моторный отсекLamborghini Huracan Tecnica (2023) салонLamborghini Huracan Tecnica (2023) вид сзади

Новоиспеченное спорткупе Lamborghini Huracan Tecnica имеет говорящее название, намекающее на неординарную техническую начинку

Новинка из Санта Агата Болоньезе призвана размыть границы между трековой модификацией STO и базовым дорожным исполнением Evo. Фасад с крупными Y-образными элементами в бампере выполнен в стиле гибридного суперкара Sian, карбоновая крышка переднего багажника отсылает к возрожденному спорткупе Countach, а в силуэте и решении «кормы» угадываются черты гоночного Essenza SCV12.

Благодаря развитым аэродинамическим элементам в бамперах Huracan Tecnica дает Evo фору в 47 мм по длине (4567 мм), а при одинаковой ширине и высоте выглядит более приземистым. Крышку моторного отсека при этом расположили ниже и почти горизонтально – в стиле суперкаров 1980-х. Так удалось улучшить обзор назад и добавить кокпиту объема. Задний бампер получил усовершенствованный диффузор, над которым расположились шестигранные выпускные патрубки. Жестко зафиксированное антикрыло, пусть и не такое массивное, как у STO, увеличило действующую на заднюю ось прижимную силу на внушительные 35%.

Днище Huracan Tecnica оснастили аэродинамическими дефлекторами для перераспределения воздушных потоков. Одновременно здесь используются воздушные заслонки Air Curtain, оптимизирующие движение набегающих потоков вокруг колес. Эти и другие инженерные хитрости уменьшили сопротивление воздуху на 20%. Развесовка составляет 41:59 в пользу задней оси. Штатные шины – Bridgestone Potenza Sport размерностью 245/30 R20 спереди и 305/30 R20 сзади – посажены на диски Damiso. Не нужно доплачивать также за усиленные углерод-керамические тормоза.

В палитре оттенков кузова восемь базовых цветов. Еще 200 предложено в рамках программы персонализации Ad Personam. Она же предус­матривает различные варианты отделки интерьера. Среди прочего это эксклюзивная обивка из алькантары, цветная прострочка и несколько видов тиснения кожаной отделки сидений.

В интерьере четко выверен баланс между спортивностью и комфортом. Скажем, ковшеобразные кресла с регулируемой высотой отдают должное гоночным реалиям, но не сжимают водителя в объятиях, как в тисках. Цифровой интерфейс позволяет отдавать мультимедиа голосовые команды и интегрировать в бортовые системы личные гаджеты через Apple CarPlay и Android Auto. Появились также перекалиброванная цифровая приборка и бортовая телеметрия. Дополнительно можно заказать облегченные дверные карты, колесные болты из титана и гоночные ремни безопасности.

За счет внедрения карбоновых элементов обвеса снаряженная масса Tecnica составила 1379 кг – это на 10 кг меньше, чем у базового Huracan, но на 40 кг больше, нежели у Huracan STO. Силовой агрегат при этом задействован такой же, как и на флагманской модификации. Бензиновый 5,2-литровый V10 развивает 640 л.с. и 565 Нм, работая в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом и задним приводом. Такая комбинация обеспечивает ускорение с 0 до 100 км/ч за 3,2 с, что на 0,1 с быстрее Huracan Evo и на 0,2 с медленнее Huracan STO. На разгон до 200 км/ч отмерено 9,1 с, а максимальная скорость заявлена на отметке 325 км/ч. Отношение массы к мощности, таким образом, составляет 2,15 кг/л.с. В сравнении с базовым купе Huracan Evo новая модель отличается более сочным звуком двигателя на высоких оборотах. Кстати, как «поет» это 10-цилиндровое сердце, можно услышать, зайдя на официальную веб-страницу итальянской марки.

В оснащение Huracan Tecnica входят самоблокирующийся дифференциал и полноуправляемое шасси: за поворот задних колес отвечают два электромеханических актуатора. Настройки адаптивной подвески, рулевого управления и ездовой электроники ориентированы на оптимальный баланс между движением по дорогам общего пользования и гоночному треку. Предустановка Strada позволяет передвигаться с максимальным комфортом, Sport обостряет реакции на газ и отклик на руле в том числе за счет увеличения угла поворота задних колес и векторизации крутящего момента. Режим Сorsa уже превращает купе в стопроцентный трек-кар, задействуя весь потенциал двигателя и трансмиссии, а также гоночный алгоритм системы векторизации тяги. Наконец, в сравнении с Huracan Evo новая модель может похвастать более эффективной системой охлаждения карбон-керамических тормозов. В частности, здесь применены дефлекторы, направляющие поток воздуха на диски для максимального отвода тепла.

Цены на новинку, как и дату официального дебюта своего суперкара, Lamborghini пока не раскрывает. Тем не менее известно, что продажи начнутся во второй половине 2022 года и ограничений по числу выпущенных купе не будет.

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