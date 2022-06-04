Новоиспеченное спорткупе Lamborghini Huracan Tecnica имеет говорящее название, намекающее на неординарную техническую начинку

Новинка из Санта Агата Болоньезе призвана размыть границы между трековой модификацией STO и базовым дорожным исполнением Evo. Фасад с крупными Y-образными элементами в бампере выполнен в стиле гибридного суперкара Sian, карбоновая крышка переднего багажника отсылает к возрожденному спорткупе Countach, а в силуэте и решении «кормы» угадываются черты гоночного Essenza SCV12.

Благодаря развитым аэродинамическим элементам в бамперах Huracan Tecnica дает Evo фору в 47 мм по длине (4567 мм), а при одинаковой ширине и высоте выглядит более приземистым. Крышку моторного отсека при этом расположили ниже и почти горизонтально – в стиле суперкаров 1980-х. Так удалось улучшить обзор назад и добавить кокпиту объема. Задний бампер получил усовершенствованный диффузор, над которым расположились шестигранные выпускные патрубки. Жестко зафиксированное антикрыло, пусть и не такое массивное, как у STO, увеличило действующую на заднюю ось прижимную силу на внушительные 35%.

Днище Huracan Tecnica оснастили аэродинамическими дефлекторами для перераспределения воздушных потоков. Одновременно здесь используются воздушные заслонки Air Curtain, оптимизирующие движение набегающих потоков вокруг колес. Эти и другие инженерные хитрости уменьшили сопротивление воздуху на 20%. Развесовка составляет 41:59 в пользу задней оси. Штатные шины – Bridgestone Potenza Sport размерностью 245/30 R20 спереди и 305/30 R20 сзади – посажены на диски Damiso. Не нужно доплачивать также за усиленные углерод-керамические тормоза.

В палитре оттенков кузова восемь базовых цветов. Еще 200 предложено в рамках программы персонализации Ad Personam. Она же предус­матривает различные варианты отделки интерьера. Среди прочего это эксклюзивная обивка из алькантары, цветная прострочка и несколько видов тиснения кожаной отделки сидений.

В интерьере четко выверен баланс между спортивностью и комфортом. Скажем, ковшеобразные кресла с регулируемой высотой отдают должное гоночным реалиям, но не сжимают водителя в объятиях, как в тисках. Цифровой интерфейс позволяет отдавать мультимедиа голосовые команды и интегрировать в бортовые системы личные гаджеты через Apple CarPlay и Android Auto. Появились также перекалиброванная цифровая приборка и бортовая телеметрия. Дополнительно можно заказать облегченные дверные карты, колесные болты из титана и гоночные ремни безопасности.

За счет внедрения карбоновых элементов обвеса снаряженная масса Tecnica составила 1379 кг – это на 10 кг меньше, чем у базового Huracan, но на 40 кг больше, нежели у Huracan STO. Силовой агрегат при этом задействован такой же, как и на флагманской модификации. Бензиновый 5,2-литровый V10 развивает 640 л.с. и 565 Нм, работая в связке с 7-ступенчатым преселективным роботом и задним приводом. Такая комбинация обеспечивает ускорение с 0 до 100 км/ч за 3,2 с, что на 0,1 с быстрее Huracan Evo и на 0,2 с медленнее Huracan STO. На разгон до 200 км/ч отмерено 9,1 с, а максимальная скорость заявлена на отметке 325 км/ч. Отношение массы к мощности, таким образом, составляет 2,15 кг/л.с. В сравнении с базовым купе Huracan Evo новая модель отличается более сочным звуком двигателя на высоких оборотах. Кстати, как «поет» это 10-цилиндровое сердце, можно услышать, зайдя на официальную веб-страницу итальянской марки.

В оснащение Huracan Tecnica входят самоблокирующийся дифференциал и полноуправляемое шасси: за поворот задних колес отвечают два электромеханических актуатора. Настройки адаптивной подвески, рулевого управления и ездовой электроники ориентированы на оптимальный баланс между движением по дорогам общего пользования и гоночному треку. Предустановка Strada позволяет передвигаться с максимальным комфортом, Sport обостряет реакции на газ и отклик на руле в том числе за счет увеличения угла поворота задних колес и векторизации крутящего момента. Режим Сorsa уже превращает купе в стопроцентный трек-кар, задействуя весь потенциал двигателя и трансмиссии, а также гоночный алгоритм системы векторизации тяги. Наконец, в сравнении с Huracan Evo новая модель может похвастать более эффективной системой охлаждения карбон-керамических тормозов. В частности, здесь применены дефлекторы, направляющие поток воздуха на диски для максимального отвода тепла.

Цены на новинку, как и дату официального дебюта своего суперкара, Lamborghini пока не раскрывает. Тем не менее известно, что продажи начнутся во второй половине 2022 года и ограничений по числу выпущенных купе не будет.